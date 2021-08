El contraconstitucional vicegobernador Marocco

Gustavo Sáenz y Antonio Marocco

Recuerdo la visita a la biblioteca Weston, en donde se hallaban expuestos tres de los diecisiete manuscritos de la Carta que se publicaron a lo largo del siglo XIII. La biblioteca Weston, que se encuentra en el centro de Oxford, en la esquina de la exquisita Broad Street y Parks Road, dentro del antiguo edificio de la biblioteca New Bodleian, es -todavía- la principal biblioteca de investigación de la Universidad de Oxford.

En aquel histórico lugar, entre unos viejos estantes que atesoraban obras relacionadas con la Gloucester Charter de 1217, que se hallaban en un pasillo apenas iluminado por un haz de luz oblicuo y brumoso, que me hizo recordar al castillo de, me pareció ver la elusiva figura del, quien años más tarde se convertiría en Vicegobernador de la Provincia de Salta.Si no era él, de lo que estoy seguro es de que se trataba de una persona con el señorial porte de los Jiménez, delgado, no muy alto, con el pelo más bien claro y con un bigotito errolflynniano que más se parecía a las cejas de un canario.La duda me acompañó durante bastante tiempo. Para ser más preciso, hasta el pasado 3 de junio de 2021, fecha en la que el actual Vicegobernador de Salta, pronunció, en relación con la reforma de nuestra Constitución, una frase que quedará para que la estudien las futuras generaciones de constitucionalistas:A decir verdad, fue este tremendo anuncio el que terminó por confirmarme que no era Marocco al que yo vi aquel indeciso mediodía en Oxford.También me confirmó que nuestro Vicegobernador (y candidato a convencional constituyente para reformar la Constitución de Salta) no ha sacado el menor provecho de las lecturas de los grandes teóricos del poder, como, el mismoo, incluso,Me da la impresión que por no aprovechar, Marocco ni siquiera tuvo la tentación de abrir el estupendo libro que sobre el poder escribió en la década de los ochenta un antiguo compañero de luchas suyo, el contador salteñoTal vez si Marocco hubiera gastado un poco los zapatos en Oxford se habría enterado que la Carta Magna -universalmente reconocida como el primer instrumento de corte constitucional de nuestra civilización- tuvo como primer objetivo arreglar las diferencias (un poco subidas de tono) entre el monarca inglés, que por entonces gozaba de una amplia impopularidad, y un grupo de barones sublevados. Es decir, no fue algo que se le ocurrió a Juan I de Inglaterra en Runnymede porque no tenía con qué entretenerse.A partir de allí, todo el movimiento constitucional alrededor del globo no tuvo sino dos objetivos: 1) ampliar el horizonte de las libertades individuales y 2) limitar el poder de los gobernantes, en beneficio de los gobernados y de sus libertades.Cuando Marocco dice que «Por primera vez...» su gobierno va a obrar el prodigio constitucional de limitar el poder (su propio poder) sin que nadie se lo haya pedido, sin que haya en Salta «barones sublevados», nos plantea en una misma estructura sintáctica una contradicción sin salida, puesy -respetuosamente- no creo que sea el filósofo Marocco, desde los polvorientos valles subandinos, el que vaya a enmendarle la plana a tipos como. Ni siquiera al propioSegún nos pinta las cosas nuestro Vicegobernador, el poder, como no tiene mejor cosa para hacer, resuelve un día mirarse el ombligo y preguntarse: «Che. ¿No será hora de limitarme a mí mismo? Sé que la gente no me lo pide, pero yo se lo voy a ofrecer igual».. El impulso libertario, el deseo permanente de hacer más perfectos nuestros derechos, presiona cada vez más sobre el poder, hasta llegar a compromisos transaccionales que aseguren la convivencia en paz. Pero no es este poder el que tiene la llave de su propia limitación: son los ciudadanos los que imponen los límites, son ellos los que están dispuestos a suscribir los compromisos. Ellos son los verdaderos «barones sublevados», y no el vicegobernador Marocco, que frente a una protesta de docentes solo acierta a recomendarles que se encolumnen «en los gremios».Esa actitud recuerda mucho a la respuesta de un ingeniero de corta vista y presunto receptor de un implante de metacrilato, que fue director del Instituto de la Vivienda de Salta, que, cuando una vecina de un barrio desfavorecido fue a pedirle una solución para su casa, que permanecía en pie sostenida por «cuatro puntales», el ingeniero le recomendó: «¡Ponele otro puntal!»Por tanto, es mucho más razonable pensar que en la reforma que propone el gobierno para que por primera vez en la historia de la humanidad sea 'el poder el que limite el poder'Ningún gobierno en su sano juicio quiere ver menguadas sus competencias, reducida su autoridad y diluido su poder. Siempre quiere más. Esta cualidad del poder conecta directamente con la naturaleza humana. Tener poder, acumularlo y conservarlo es lo que nos diferencia de los otros animales.Marocco y los suyos tienen preparada en sus cajones más íntimos una serie de(algunos no demasiado finos) para que el boost de poder no se note, y para que los menos leídos del territorio terminen aplaudiendo como beneficiosa una reforma que claramente les perjudica.El Vicegobernador y sus aliados de lista van a pronunciar encendidos discursos en la asamblea, con los que intentarán convencer de la sinceridad de sus intenciones, se van a llenar la boca y van a llenar (si el barbijo les deja) el espacio circundante de bellísimas palabras, pero no dejarán ni una coma librada a la improvisación. Ellos fueron los que lanzaron este inicuo proceso de reformas y, como es de suponer, nadie escupe hacia arriba. El rédito político les está esperando a la vuelta de la esquina.Por tanto, se convierte en una tarea muy entretenida buscar dónde están las trampas, desentrañar lo que de verdad se proponen estos reformadores anti-CartaMagna. Mucho me temo que no serán solo los entendidos los que encontrarán las numerosas minas antipersona que han enterrado los operadores del gobierno: también lo harán -¡y vaya si lo están haciendo!- los ciudadanos normales.Nos dicen, por ejemplo: «Vamos a limitar a dos las reelecciones de los jueces de la Corte de Justicia» (¡aplausos!); pero vamos a hacer que durenporque la Justicia necesita estabilidad y solo con estabilidad vamos a reforzarla. No queremos jueces pegados con alfileres a sus sillones.Nos dicen también: «Vamos a prohibir la sucesión en el poder entre parientes». Es decir, van a implantar una especie de, cuando las familias que gobiernan en Salta como dinastías orientales asultanadas no tienen el más mínimo inconveniente de recurrir a la cantera del holding familiar cuando los recursos humanos de la sangre no dan respuestas cualitativas o cuantitativas. Desde hace casi cuarenta años, un escaño salteño en el Senado de la Nación pertenece por derecho divino al Grupo Horizontes. No hay reforma constitucional que pueda con ello.A estas alturas, tiendo a pensar que ni los aires finos de Oxford le habrían venido bien al esponjoso cerebro del Vicegobernador de Salta. El que ha nacido para engañar y engañarse a sí mismo, como las mulas más tercas, seguirá impasible su camino, por más que se eche encima toda la obra de, conocido también como el santo de la verdad.