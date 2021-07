Y Sáenz se olvida de la masacre de las turistas francesas…

Gustavo Sáenz y su esposa

Sin embargo, el casi siempre empático Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha ignorado por completo la fatídica fecha y no se ha expresado en las redes sociales, como acostumbra a hacerlo cada vez que el variado y cada vez más apretado calendario de crímenes impunes así se lo aconseja.

Verdad es que Sáenz tenía más motivos para expresar su solidaridad con las familias afectadas que la simple caída de una hoja del almanaque.El primer motivo -y más importante- es que ladel Estado salteño compromete seriamente al conjunto de instituciones que Sáenz preside a título de Jefe del Estado, hasta el punto de que el del crimen de las turistas francesas se ha convertido -muy a pesar de Sáenz- enEl Estado salteño, al que Sáenz no solo representa (en sus tres poderes) sino del que también es la máxima autoridad, se ha venido negando en redondo, durante años, a reabrir la investigación judicial sobre el crimen deLo ha venido haciendo apoyado en el falso argumento de que no se puede mover un solo papel hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el recurso de queja interpuesto por la defensa del condenadoSin embargo, ni aun en el improbable supuesto de que la Corte Federal termine convalidando los interesadamente desviados procedimientos de la justicia salteña, el crimen podría considerarse totalmente esclarecido.Solo la existencia de evidencias que no han sido debidamente estudiadas por la justicia salteña, el testimonio de personas que afirman que los autores del hecho son otros diferentes a los condenados, la insistencia del padre de una de las víctimas en el análisis de los ADN huérfanos y en la generación de retratos robots a partir de estos, y, más que todo lo anterior, laque dos hombres solos -aun armados y borrachos- jamás pudieron violar y torturar a dos jóvenes sanas y fuertes, abonan la teoría de queDesde ayer,y su gobierno no pueden ya decir que no son responsables de que el tiempo pase y que las evidencias halladas estén perdiendo paulatinamente su poder de identificación.Mientras esto sucede en Salta y en su periferia política, en Paris, el padre deespera que el gobernador Sáenz se pronuncie sobre el horrendo crimen. «Si lo hace, consideraré que el gobernador Sáenz es un hombre honesto», ha dicho recientementePero el gesto no se ha producido.Independientemente de lo que Bouvier pueda llegar a pensar de Sáenz (que al fin y al cabo poco interesa, puesto que se trata de una opinión privada) lo cierto y verdad es que el silencio del Gobernador arrastra a su gobierno y define el tono de su campaña electoral.Parece claro, pues, que Sáenz ha renunciado a representar a la «Salta decente» y que se ha plegado a quienes, por razones que solo ellos saben, intentan cubrir con un tupido manto de olvido uno de los hechos más vergonzosos y denigrantes de nuestra historia como sociedad.