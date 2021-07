Encarceladores seriales rebajan aún más la calidad de la democracia en Salta

Imagen ilustrativa

¿Cuál es, en definitiva, la legitimidad para juzgar abusos y excesos policiales de aquellos que, sin pudor, declaran en los medios de comunicación de que la privación de la libertad de las personas (de presuntos inocentes sin condena) espara investigar?El Derecho Penal solo puede ser utilizado por el Estado democrático como elpara proteger bienes jurídicos, cuando los restantes órdenes normativos han resultado insuficientes. En un sistema de libertades que bien se precie, el Derecho Penal es, pues, ultima ratio; y no por otra razón que porque su puesta en acción implica siempre el uso de la razón de la fuerza.En el preámbulo del Código Penal español se puede leer lo siguiente:«No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad».La mayoría de los operadores jurídicos en Salta es perfectamente consciente de que, como se ha demostrado que es el encierro en los manicomios respecto de las personas que padecen enfermedad mental. Como cualquier otro, la cárcel (incluidos los lugares de detención como las comisarías) debe limitarse a los. Mientras los jueces civiles han evolucionado y acertado a elaborar alternativas al encierro en los manicomios, los jueces y fiscales penales parecen empeñados en insistir con la cárcel (y la prisión preventiva) como la primera respuesta penal.La cárcel, de por sí, no previene la comisión de delitos, ni evita que los detenidos en ellas sufran castigos inhumanos. Son estos dos argumentos los que en su momento justificaron las supuestas virtudes humanitarias de las cárceles, su superioridad moral respecto de los castigos corporales y la pena capital. El pensamiento penal ha evolucionado en esta dirección, pero no en Salta, en donde basta con ver el estado de nuestros establecimientos penitenciarios y su evolución demográfica para darse cuenta el estancamiento en que se encuentran nuestras prácticas punitivas.La cárcel tampoco facilita la investigación de los delitos. Esto es mentira. Aquel investigador que necesite enviar a la cárcel a los sospechosos para hallar la verdad: una persona de conocimientos precarios y dudosas habilidades que necesita (quizá porque le provoca placer) utilizar el máximo rigor cuando tiene a su disposición todos los medios para que el desarrollo de la tarea de investigación sea, no solo más racional y menos escandaloso, sino también plenamente compatible con la presunción de inocencia.No pueden defender adecuadamente los derechos humanos aquellos que utilizan el Derecho Penal como un arma de poder para la intervención inmediata y renuncian a explorar todo aquello que rodea a la criminalidad como fenómeno social, sea por comodidad, sea por convicción. La forma de utilizar los mecanismos represivos, y en especial la institución de la prisión provisional, dan la exacta medida de la calidad de una democracia.En un sistema político vertebrado por una Constitución de corte liberal, como la nuestra, el Estado debe proteger y demostrar que protege efectivamente, antes que criminalizar todo lo que se mueve, como lo hacen actualmente los fiscales penales de Salta, desde que el señorejerce sobre ellos una autoridad absoluta.El encarcelamiento de personas por asuntos de muy escasa cuantía parece estar siendo utilizado como una forma de proporcionar un barniz de autoridad a un poder que se ejerce, generalmente, de forma desnuda y brutal. Apenas si existen diferencias morales entre el policía sádico y corrupto que disfruta sumergiendo la cabeza de un detenido inofensivo en un balde de agua helada, y un fiscal que manda a detener a ciudadanos y ciudadanas casi por nada, y se solaza viendo cómo los imputados doblan las rodillas ante su presencia, en un interrogatorio practicado en la oscuridad, sin ninguna garantía. El sistema castiga los abusos y las vejaciones policiales, pero jamás el fino sadismo de los fiscales y su apartamiento de la Ley.Este es un problema de nuestro sistema punitivo, sin dudas. Pero es todavía más claro que estamos antecuya resolución compete en primera instancia alPor supuesto que el Gobernador debe respetar la independencia de los magistrados y no inmiscuirse en los procesos judiciales; pero de ningún modo puede mirar para otro lado cuando debajo de sus propias narices se está reproduciendo a gran velocidadque, con la excusa de proteger los Derechos Humanos, los vulnera a gusto, cuando la libertad de las personas cae en sus manos.Quizá no haya baldes con agua helada en las fiscalías penales de Salta, pero de que allí abunda el sadismo y reina la represión más primitiva, hay pruebas suficientes y muy pocas dudas.