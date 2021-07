Los fiscales de Abel Cornejo penalizan el derecho de los trabajadores del SAMEC a manifestarse

Fiscal Salinas Odorisio

De acuerdo con esta misma información, los manifestantes habrían «puesto en riesgo la salud de las personas que pudieran llegar a necesitar de manera urgente el servicio» al emplear las ambulancias para protestar en las calles.

Detrás de la excusa de la utilización de las ambulancias se oculta una, puesto que de no haber acudido a la marcha con las ambulancias, los fiscales -contra ellos se dirigía la protesta- habrían acusado de cualquier modo a los trabajadores que acudieron a la marcha, pues con ellos en las calles las ambulancias no tendrían quién las conduzca.Se trata de una forma intolerable de criminalización de la protesta social, puesto que aunque la protesta no se haya dirigido contra sus empleadores, los trabajadores que han acudido a la marcha lo han hechoDurante la marcha, no se ha sabido que el SAMEC haya dejado de atender ninguno de los avisos recibidos y que de la asistencia a las protestas de trabajadores y vehículos se haya derivado ninguna situación de peligro o de falta de atención.Lo que está ocurriendo en Salta es realmente preocupante, no solo porque los fiscales mandan a detener a personas en los estadios más tempranos de la investigación judicial y sin que exista contra aquellas indicios suficientes de participación en un hecho criminal, sino porque de este tipo de acciones solo puede desprenderse la idea de que los fiscales al mando deintentan por todos los medios demostrar a los más débiles de la sociedad su poder, mediante la liquidación programada de la libertad ambulatoria, que garantiza y promueve nuestra Constitución.Al parecer, no está permitido en Salta protestar contra las decisiones injustas de los fiscales, según se desprende del tristísimo caso de los, ahora confirmado por el de los trabajadores del SAMEC. Para protegerse de los atrevidos que se animan a denunciar los abusos de poder de los fiscales, estos han construidoalrededor del edificio de la Ciudad Judicial, al que los revoltosos no pueden acercarse, sino bajo pena de ir a dar con sus huesos a la cárcel.La criminalización de la protesta de los trabajadores del SAMEC, bajo la banal excusa de «riesgo sanitario» es un claro gesto, que vulnera no solamente los derechos de reunión y manifestación pacífica reconocidos a todos los ciudadanos por igual, sino tambiénSea que la movilización de los trabajadores haya sido decidida por el sindicato que los agrupa, sea que no, la solidaridad obrera y las actividades organizadas para exaltarla y protegerla son manifestaciones claras del hecho sindical, como se desprende de la redacción del artículo 3 del Convenio nº 87 de OIT, cuyo segundo párrafo obliga de forma inequívoca a las «autoridades públicas» (incluidos, lógicamente, los fiscales) a «abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal».Solo en el caso de que la autoridad competente (que no son los fiscales) declarara ilegal la protesta de los trabajadores del SAMEC, se podría actuar contra ellos, pero jamás mientras la protesta se desenvuelva dentro de los límites de la legalidad vigente.