¿Qué autorización se necesita para entrar a un CIC en Salta?

Miguel Isa, candidato a concejal de la Municipalidad de Salta

El denunciante afirma que el señor Isa, acompañado por aproximadamente unas 20 personas «de ambos sexos» (sic), ingresaron al Centro de Integración Comunitaria «sin autorización de sus superiores o de la responsable del CIC».

Texto de la denuncia contra Isa

Según consta en el escrito de denuncia, este «ingreso» no autorizado se produjo en torno a las 18.55 horas del día en que fue formulada la denuncia; es decir, dentro del horario normal de actividades de dicho centro de integración.El denunciante -que no es empleado público sino de una empresa de seguridad privada- dice que al prohibirle al señor Isa el acceso a las instalaciones, el visitante le amenazó diciéndole: «Si no me dejás pasar te vas a quedar sin trabajo, voy a saber cuál es tu nombre para escracharte en las redes sociales».Aun suponiendo que el señor Isa hubiera proferido tales amenazas y por muy reprochables que estas objetivamente sean, el guardia de seguridad de unasno tiene ninguna competencia para denegar el acceso de los ciudadanos. Su actitud es arbitraria y potencialmente discriminatoria, pues en ninguna parte de la denuncia consta en qué norma jurídica amparó su negativa al acceso. En cambio, en la denuncia sí se hace constar que el señor Isa, una vez adentro, se dedicó a tomar fotografías y a rodar vídeos «para hacer campaña política».Todo indica que los hechos se produjeron en la jornada de apertura de la campaña electoral para las próximas elecciones. Pero aunque así no hubiera ocurrido, el guardia de seguridad del CIC del Barrio Unión carece de facultades para ejercer de «comisario electoral» y vedar la entrada de unos ciudadanos en campaña que desean fotografiarse y hacer vídeos en unas instalaciones que son deY si el señor Isa o sus acompañantes violaban abiertamente las normas sanitarias vigentes, tampoco es competencia del guardia de seguridad hacer cumplir tales normas. En el caso anterior, debió dirigir sus quejas al Tribunal Electoral provincial, y en el último caso, al Comité Operativo de Emergencia, pero en ningún momento tomar la justicia por sus propias manos.A pesar del abuso verbal muy probablemente cometido por él, el señor Isa, ya que el CIC del Barrio Unión no es una instalación estratégica, no funciona allí una central nuclear ni un centro de vigilancia y su misión primaria es la de satisfacer las necesidades ciudadanas colectivas. Si acaso hubiera necesitado una autorización el señor Isa (y cualquier ciudadano) para celebrar allí un casamiento, un cumpleaños de quince, un mitin político o para alojar a familias evacuadas; pero nunca para hacerse una cuantas fotos en el lugar y luego retirarse.La reacción del guardia de seguridad solo puede explicarse en un contexto depor una parcialidad política (la que responde a las directivas de la intendenta). Todos los ciudadanos, residentes o no en la ciudad de Salta, son bienvenidos en los CIC en igualdad de condiciones. No puede un guardia de seguridad, una directora del CIC o la propia Intendenta Municipal decidir quién entra y quién no, sobre todo en épocas de campaña electoral.