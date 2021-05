Algunas claves para reconocer a un fascista

Umberto Eco

El fascismo es una cualidad del intelecto humano que se suele disimular tanto que a veces ni siquiera los que la poseen son capaces de reconocerla en sí mismos, al menos con la misma facilidad con que le cuelgan la etiqueta a los demás.

Las claves

En mi modesta opinión, da casi igual de qué lado del espectro ideológico se sitúe uno. Tan lejos estaba Hitler de Stalin, pero la historia ha demostrado que estaban más cerca de lo que cualquiera de los dos se hubiese animado a reconocer.Durante mucho tiempo, el ejercicio de reconocer a los fascistas estuvo basado en una serie de cálculos, todos ellos aproximados y con una fuerte carga subjetiva.Pero aquel esfuerzo intuitivo dejó de tener sentido después del 25 de abril de 1995, una fecha sin dudas clave.Aquel día, el escritor y semiólogo, pronunció su inolvidable conferencia en un congreso organizado por los departamentos de filología italiana y francesa de la Universidad de Columbia. La iinvalorable pieza adoptó la forma de libro: Contra el fascismo, publicado por Lumen en 2018.Con su estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y certera lucidez -al decir de la escritora Irene Vallejo- el maestro italiano que convirtió a la semiótica en best seller nos advirtió -incluso cuando parecían lejanos- los peligros del autoritarismo.Eco caracteriza al fascismo como un totalitarismo fuzzy, como un instrumento de autoridad que se sostiene en la muchedumbre y en la naturaleza sincrética de los símbolos que exalta. Lo distingue la consigna por encima de la discrepancia.No me gustaría estar en los zapatos de algunos dirigentes y dirigentas de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Salta, porque lasque nos proporciona Umberto Eco para distinguir o identificar a lo que él llamó «ur fascismo» o «facismo eterno» podrían hacernos enrojecer de vergüenza, sobre todo si hemos arriesgado nuestro prestigio defendiendo ciertas causas dudosas.1) La primera característica de un ur-fascismo es el. A cualquiera que desee saber quién es fascista en Salta le basta con leer la sentencia pronunciada por la Corte de Justicia de Salta en julio de 2013 (especialmente algún voto particular), que revocó la impecable sentencia del juezsobre la dudosa constitucionalidad de la forma en que, hasta entonces, se impartía la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta.2) El tradicionalismo asociado a estas manifestaciones implica el. Ver la misma sentencia referenciada en el punto anterior, o si alguno lo prefiere, libros y artículos que exaltan nuestras pasadas glorias históricas.3) El irracionalismo que las distingue se deriva también del. Podemos reconocer al fascista en Salta si somos capaces de distinguir a los que prometen «llevarse todo por delante», con tal de conjurar algunas patologías sociales, como por ejemplo la violencia criminal contra las mujeres.4) A los fascismos los singulariza el sincretismo, que. El espíritu crítico realiza distinciones, y distinguir es señal de modernidad. No es para nada difícil identificar en Salta a aquellos que no aceptan el pensamiento crítico, que se niegan a debatir públicamente cuando son retados y se muestran permanentemente enamorados de sus propias consignas.5) El desacuerdo es, además,. El ur-fascismo crece y busca el consenso explotando y exacerbando el natural miedo a la diferencia. ¿Estamos todos de acuerdo en todo en Salta, o hay algunos que pretenden hacernos creer que estamos todos cortados por la misma tijera?6) El ur-fascismo surge de la. En algunos casos, bien conocidos, la frustración social (muy evidente) coincide con complejos y frustraciones personales muy ocultas.7) A los que carecen de una identidad social cualquiera, el ur-facsismo les dice que. El salteñismo se expresa, entre otros indicadores por la indiferencia que nos genera nuestra pobre imagen como sociedad feudal y poco civilizada que transmitimos a algunos países extranjeros.8) Como una condición del discurso, Eco señala que los seguidores del ur-fascismo. Sobre todos los extranjeros o los que, desde fuera del país, 'operan' contra nosotros.9) Para el ur-fascismo no hay lucha por la vida, sino más bien10) Fuerte presencia de. Algo que de ningún modo -como ha quedado demostrado recientemente en Salta- está reñido con la amistad y el apoyo explícito de quienes en el fuero más íntimo se considera 'la chusma'.11) Desde esta perspectiva,. En todas las mitologías, el "héroe" es un ser excepcional, pero en la ideología ur-fascista el heroísmo es norma. Lo demuestra, por ejemplo, el combate decidido contra algunas plagas sociales, con la ley en la mano, pero la mayoría de las veces sin ella.12) Puesto que la guerra permanente como el heroísmo son juegos difíciles de jugar, el ur-fascismo proyecta su voluntad de poder a cuestiones sexuales.. ¿Puede haber un retrato más preciso? ¿Acaso la misoginia más activa no se disimula detrás de gestos condescendientes hacia las mujeres y el feminismo? Esto lo saben muy bien las feministas; en todo el mundo, menos en Salta.13) Los ciudadanos solo poseen influencia política desde el punto de vista cuantitativo:. El amontonamiento de opiniones publicadas, la multiplicación de tuits, la colección de falsos apoyos sirven para dar apariencia democrática a las tentaciones autoritarias y autocráticas.14) El ur-facsismo habla la, se refiere Eco al término que introduce Orwell en 1984, pero también en el lenguaje popular y simple, construido sobre etiquetas. 'Acompañemos', pues, a las víctimas.Gracias, maestro Eco por permitirme aclarar mi voto en la Comunidad de Madrid y, de paso, por hacerme ver con más claridad que el fascismo puede ocultarse aun en aquellos cuerpos que han sido creados para combatir el autoritarismo y a los enemigos de la libertad.