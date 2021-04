Mientras Pamela Calletti retoza, Ricardo Villada lucha por llevar oxígeno a sus pulmones

Pamela Calletti, a la izquierda, en su época de ministra del gobierno de Urtubey (a la derecha)

La obstinada decencia de Ricardo Villada es la única explicación posible al hecho de que políticos mucho menos influyentes que él, vacunados en la más vergonzosa clandestindad hace varias semanas, disfruten hoy de buena salud, y que él, por el contrario, deba estar respirando en estos momentos gracias a una «cánula nasal», según el último parte médico emitido por el centro sanitario en el que el ministro se encuentra ingresado.

Si alguna demostración necesitaban los salteños de laque ha supuesto la, la han tenido estos días, cuando se confirmó el positivo por COVID-19 del ministro Villada y su posterior internación.¿Cómo explica el gobierno que uno de sus hombres más importantes (el más importante, quizá, después del Gobernador de la Provincia) se encuentre hoy postrado y prendiéndole velas a todos los santos, mientras que un, que integra, entre otros muy prescindibles, la señorase encuentre disfrutando de una excelente salud?¿Qué es peor? ¿Organizar una fiesta clandestina o haber sido vacunado clandestinamente?La insolidaridad que atraviesa de Norte a Sur y de Este a Oeste la desigual sociedad salteña se escenifica no solo con la confusa ceremonia de las, sino también con todo aquello que rodea lo que podemos llamar las, ideadas por ciertas mentes perversas que han encontrado en las medidas cautelares pensadas para los más desfavorecidos el remedio inmunizador más eficaz para protegerse a sí mismos.Lo que sin dudas no tiene perdón es que lano produzca ninguna consecuencia política y que los fiscales del territorio se dediquen a perseguir con saña las fiestas clandestinas o la corrupción administrativa más menuda y no se preocupen por esclarecer el escándalo de losEn Salta han muerto policías, sanitarios, maestros y otros servidores públicos a causa de esta cruel enfermedad. El que fuera Secretario de Salud Pública del gobierno, el doctorha sido una de las víctimas más lamentables. Por respeto a ellos, la vacunación organizada por el gobierno debió serAlgún día los salteños mirarán la pandemia con la distancia que proporciona el paso del tiempo. Dios quiera que no tengamos que lamentar más decesos y -desde luego- que proteja al ministro Villada, para que su condición no se agrave y que podamos tenerlo pronto de regreso.Pero cualquiera sea el momento en que los salteños recordemos el pasado, quedará grabado para siempre en el registro histórico de nuestras peores vergüenzas el que algunos se hayan aprovechado de su proximidad al poder para vacunarse de forma insolidaria, postergando a los que necesitaban la vacuna de forma prioritaria, faltándole el respeto a los muertos y a los enfermos graves y demostrando un egoísmo reconcentrado.Luego, son estos mismos personajes los que hablan de derechos humanos y pretenden darnos a los demás lecciones de decencia.Afortundamente, para ellos la historia tiene reservado el lugar que se merecen.