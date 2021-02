La carencia de recursos intelectuales, técnicos y políticos amenaza la reforma constitucional en Salta

Matías Posadas, Secretario General de la Gobernación

Lo demuestra el hecho de que dos de los más activos (sería mejor decir más visibles) operadores políticos -el Ministro de Gobierno y el Secretario General de la Gobernación- han salido a las redes sociales y los medios de comunicación a ventilar su indignación (producto seguramente de su herida narcisista) por lo que ellos consideran un «déficit de comprensión» por parte de la ciudadanía, que impide ver y valorar las «verdaderas intenciones» que persigue el gobierno.

Proporcionalidad y cerebro

Decir que los demás no comprenden a dónde queremos ir y que a nuestros objetivos -con suerte- solo los comprendemos nosotros son argumentos clásicos del manual ilustrado del autoritarismo vallisto.Ambos razonamientos no sirven para mejor cosa que para dinamitar el consenso que se necesita para sacar a flote una operación tan delicada como la reforma constitucional y, si acaso, como forma de ablandar el terreno y convertir al proceso de reforma enen la que los ciudadanos pierdan de vista el meollo del asunto y se entreguen a la tarea de construir una mayoría para que aplaste a los «incomprendidos».Esta actitud, entre ingenua y prepotente, nos sirve sin embargo para que los que no comprendemos ni justificamos elnos demos cuenta de la aguda carencia de recursos intelectuales, técnicos y políticos de los que propician esta reforma.Es verdad: cualquiera puede reformar una constitución. Basta con mover una coma de lugar para consumar una reforma hecha y derecha.Pero ese no es el punto. La Salta de 2021 (los salteños de este siglo) ya no son los mismos de 1986, de 1998 o, incluso, de 2003. Hemos cambiado bastante, la mayoría de nosotros.Por eso es que resulta muy llamativo que quienes impulsan esta reforma constitucional tan poco ambiciosa, tan plagada de lugares comunes y tan huérfana de sustento filosófico seanEs evidente que quienes han aprovechado todo este tiempo para evolucionar y convertirse en mejores ciudadanos (más críticos, más atentos y más participativos) hoy rechazan esta reforma constitucional y piden a gritos que el gobierno desista de su propósito y que, a los evolucionados y a los menos evolucionados, aqué forma y qué contenidos debe tener nuestra futura Constitución.El gobierno habla de diálogo y de consensos, pero si alguna de estas cosas realmente existe, su existencia solo se puede verificar en mesas secretas, ocultas al escrutinio ciudadano y decididamente recortadas en cuanto a su participación. He puesto antes dos ejemplos de «operadores políticos», pero podría poner más para demostrar que ninguno de ellos tiene la capacidad y la sensibilidad política necesarias para ponerse al frente de una empresa como esta.Una reforma constitucional que parta del poder (del propio poder al que la Constitución está llamada a limitar) es algo muy parecido al enfermo que decide inyectarse él mismo la anestesia y, una vez dormido, toma el bisturí para operarse de la vesícula.Y lo que es peor: se opera a sí mismo cuando podría solucionar su problema biliar tomando un simple té de yuyos.A estos «operadores políticos» de tan poca consistencia no se les puede hablar ni de filosofía, ni de política, ni de derecho, pues solo entienden el lenguaje del número. Es decir, si me pongo a contar y advierto que en nuestras filas hay solo uno más que los que tiene el contrario, no hay discusión posible: todo el poder viene para mí.Por eso es que resulta inútil hablarles de la importancia de laa la hora de adoptar decisiones políticas.Es verdad que el principio de proporcionalidad es una construcción jurídica relativamente reciente, pero ello no quiere decir que no deba ser tenido en cuenta en un proceso de reforma constitucional como el que se ha puesto en marcha en Salta.El principio de proporcionalidad es un principio vinculado a la dignidad de la persona e inherente al Estado de Derecho, que impone al Estado (al gobierno, como sujeto activo del poder estatal) hacer un uso moderado de tal poder. Más concretamente, el principio al que me refiero. Por esta razón, los poderes públicos están obligados a adecuar el peso y la medida de los instrumentos que lícitamente pueden utilizar a las circunstancias de cada caso concreto, recayendo sobre ellos la carga de justificar los medios empleados.Es decir, que si la intención del gobierno es la de reformar la Constitución para limitar las reelecciones sucesivas de gobernadores e intendentes, la solución menos gravosa -la que impone la aplicación del principio de proporcionalidad- es ely no la reforma constitucional.Es muy evidente que si el gobierno insiste en la reforma, sin explorar siquiera la posibilidad de un pacto entre fuerzas políticas,que no se quieren revelar por miedo a que un debate intenso y extenso sobre ellos termine haciéndolos imposibles.Antes de reformar la Constitución es obligación de los ciudadanos y también del gobierno ponerse a buscar remedios alternativos que no produzcan tanta agitación social y requieran de tanta movilización de recursos. Es decir, que si aceptamos que la iniciativa parta del gobierno (lo cual, como he dicho, va contra la naturaleza de las cosas) el gobierno está obligado a hacer un balance entre costos y equilibrios de su actuación.Lo que quiere este gobierno es reformar la Constitución de Salta como si fueran los estatutos del club Juventud Antoniana, y es nuestro deber denunciarlo.Debe comprender el gobierno que el proyecto de hacer vitalicios a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, aunque no sea presentado de esa manera,. Aquí cobra capital importancia la proporcionalidad, por cuanto esta se erige en la prueba que debe superar cualquier medida restrictiva de un derecho constitucional.No hay que hilar muy fino para relacionar el mandato indefinido de los jueces con la restricción de las libertades individuales, pues para comprender bien este asunto basta con tener presente queSi el poder de los jueces de la Corte (especialmente el de su presidente) hoy ya es enorme, cualquiera -incluso los que impulsan la reforma- pueden comprender que hacer estos poderes eternos será un paso en falso de nuestra precaria democracia, que solo nos abocará a un escenario de mayor y más incontrolado autoritarismo.Ponerse a discutir con funcionarios poco experimentados es una tarea casi inútil, pero la responsabilidad ciudadana nos impulsa a acometerla, aun calculando que muchas de las argumentaciones sensatas caerán en saco roto.Sin embargo, es preciso que los entusiastas reformadores nos digan, primero, si la reforma es o no; es decir, si no hay otras medidas menos restrictivas de la esfera de libertad de los ciudadanos. ¿Es la reforma constitucional el medio más suave y moderado entre todos los posibles? ¿Es «proporcional» en sentido estricto? Es decir, ¿es «ponderada» o equilibrada por derivarse de aquélla más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades?En cualquier decisión pública. Debe, además, seren sentido filosófico;, respecto de todos los medios útiles ya la ecuación costes-beneficios.En vez de ladrar, de baladronear y de presumir de mayorías búlgaras, los partidarios de la reforma constitucional deben explicarnos todo esto. Si no lo hacen, en este mismo escrito cualquier ciudadano puede encontrar las razones para una negativa tan peligrosa.