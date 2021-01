Salteños, pongámonos de pie: Abel Cornejo habla de los países ricos y de su opulencia

Abel Cornejo, Procurador General de Salta

Efectivamente, al señor Abel Cornejo Castellanos no se le dará muy bien esa pedestre y siempre desagradable tarea de perseguir delincuentes y sacar a la luz sus fechorías, pero -para qué vamos a negarlo- de su prolífica y opinadora pluma de ganso han salido y siguen saliendo bellísimas piezas literarias, con reflexiones y opiniones sobre los más variados asuntos que conmueven el espíritu humano.

Es una pena que este poeta/filósofo, que cada tanto se empeña en encender las almas adormecidas de los vallistos más amigos del descanso y del placer que del esfuerzo,. Pero, ya se sabe, algunas personas nacen con el gen de la infalibilidad incrustado en su ADN y por eso no se les puede contradecir, al menos no sin provocarles una indignación considerable.No es, desde luego, mi intención la de lanzar cascotes hacia el pedestal que soporta la insigne figura de nuestro polifacético fiscal general, pero he de decir que me he sentido un poco sacudido por uno de sus últimos opúsculos: el titulado El año que nos cambió para siempre , que, para que nos orientemos mejor, diré que se encuentra publicado en la sección Análisis y Reflexiones > Otros Análisis de su vibrante página web personal.Lo que me ha dejado pasmado es la siguiente frase: «Ningún país del planeta, con diferentes alcances, dejó de sufrir una pandemia voraz y despiadada que arrinconó a la condición humana al borde del precipicio. Curiosamente, esta pandemia no diferenció en países desarrollados o emergentes; ni a países pobres de países ricos. Es más, en los países de mayor desarrollo la pandemia azotó con tal fiereza, que provocó estragos inimaginables. Y viene al caso aquel aforismo de que».Me he tomado la libertad de resaltar en negrita lo que el poeta contemporáneo llama aforismo, sin mencionar en qué ciencia o arte tal sentencia ha sido propuesta como pauta.Y es que vivo, desde hace más de treinta años, en un continente, en un país, de aquellos que el vate llama de «de mayor desarrollo». Tengo que decir que la afirmación tan ligera de que la pandemia provocó aquí «estragos inimaginables» es absurda, no solo porque tales estragos no se han producido sino porque es muy difícil imaginárselos desde Salta, sobre todo si se ha vivido encerrado, como ha vivido el señor Cornejo durante casi todo 2020.Para empezar, solo se puede llamar «estragos», con propiedad, a los daños provocados por una guerra, a las ruinas o al asolamiento, pero no a las muertes provocadas por una epidemia. No se han producido tales daños en Europa. El número de muertos en España a causa de la COVID-19 es solo ligeramente superior a la cantidad de fallecidos por la misma enfermedad en la Argentina, un país «popular» y seguramente «no opulento», según la arbitraria y acientífica clasificación de las naciones del señor Cornejo.Es del caso pensar, entonces, que la «fiereza» de la pandemia (quiero creer que quiso decir «dureza») es más o menos parecida, aquí donde el señor Procurador General de Salta supone que, que allí en Salta, en donde los «opulentos» de verdad se cuentan con los dedos de una mano.Pero aquí llegamos al nudo del insulto, pues supone el señor Cornejo -desde Salta, nada menos- que aquí en Europa no hay pobres o que, habiéndolos, la pandemia solo se ha llevado a personas «opulentas».El poeta que empieza su disertación con un alarde de cultura clásica, diferenciando entre annus mirabilis y annus horribilis, demuestra sin embargo que, especialmente aquellos que él manipula a voluntad desde su mullido asiento fiscal.En lo peor de la pandemia, se me ocurrió comparar la cantidad de camas hospitalarias disponibles en la Argentina y en los principales países de Europa. Me sorprendió que en la Argentina hubiera una cantidad de camas muchísimo mayor (en proporción a la cantidad de habitantes) a la de muchos países «opulentos». Pero pronto encontré una explicación.Ningún país tenía -antes de la pandemia- una capacidad hospitalaria superior a las necesidades de su población. Es decir, si su población es mayormente sana (España e Italia son dos de los países del mundo con mayor expectativa de vida), no es necesario tener una cantidad de camas que solo se justificaría si la población del país -como sucede en la Argentina- tiene una salud un poco más precaria. Es decir, que presumir de la cantidad de camas de hospital no es ni puede ser un motivo de orgullo, pues en muchos casos es un indicador de las mayores necesidades sanitarias de la población.Pero volviendo al tema de la opulencia, me parece que el señor Cornejo piensa que en Europa todos tenemos un Porsche 991 estacionado en la puerta, que gastamos dinero a pata suelta, que no existe la pobreza, que no hay familias que pasan hambre, que no hay excluidos, vunerables, ni desfavorecidos; y que esta gente, además, ni se enferma ni se muere.La gran mayoría de muertos (en España, Italia, Francia o el Reino Unido) han sido personas de modestísimos recursos, enfermas previamente de soledad, aislados y arrinconados en una residencia geriátrica, abandonados a su suerte, muchas veces sin posibilidad de ser trasladados a un hospital. No se puede ser tan injusto y desconsiderado con ellos, atribuyéndoles una condición económica boyante que quizá nunca conocieron.Mal asunto.Hoy mismo, cuando todo el centro de la península ibérica está bloqueado por una nevada bíblica, hay cientos de familias que no tienen con qué alumbrarse ni calentarse en la Cañada Real Galiana. A los hospitales solo se puede llegar por helicóptero, pues las ambulancias no pueden circular, a causa de la nieve; no hay transporte público y se ha pedido a la población no salir a la calle, porque si alguien se rompe una pierna tras patinar en el hielo, no habrá quién pueda recogerlo.Se podrá decir que aquí no hay dengue, ni niños que contraigan el síndrome urémico hemolítico por comer carne molida en máquinas contaminadas, o madres que preparen el biberón de sus hijos con agua de un charco.Pero aquí hay gente sufrida como la que más. Seguramente, mucho más sufrida y sacrificada que el señor Cornejo, que piensa desde Salta que los europeos que mueren son enterrados junto a sus tesoros, como los faraones del antiguo Egipto. Al enfrentarme a pensamientos maniqueos como este, me pregunto si no es una paradoja que en Salta coexistan personas tan absurdas, con estudiosos prudentes y responsables como el doctor, que sabe muy bien de lo que habla y que acostumbra a dirigirse a los salteños con humildad pedagógica y no con esas ínfulas de sabio que tanto deforman el discurso de algunos.Podríamos discutir hasta el infinito los exactos alcances del sustantivo «opulencia», pero cualquiera sea la definición que adoptemos, hay algo que es muy cierto y apenas se puede discutir: la mayor riqueza colectiva sirve, no tanto para evitar que la gente (incluidos los pobres) se mueran de una enfermedad que no distingue los saldos de la cuenta corriente de unos y de otros, sino para que alguna gente pueda pensar mejor, para que les llegue un poco más de oxígeno al cerebro, para poder vivir en una sociedad organizada y más justa, para disfrutar de la libertad y para que la libertad sea un bien preciado, y no un lujo como lo es allí donde reina el que ha dicho y escrito que la prisión preventiva es un mecanismo central de la represión penal.Tengo que darle la razón a nuestro poeta/filósofo: la opulencia, efectivamente, no cura los males. Pero el encierro mental, la falta de oxígeno, definitivamente los agravan.