Elecciones en Salta: Una política con vestigios de un medioevo tardío

Pedro Javier Arancibia

El gran protagonista de las pasadas elecciones de legisladores provinciales, municipales y convencionales constituyentes fue el ausente y el votante castigador, quienes con sus votos blancos o de candidatos desconocidos se expresaron de una manera que merece la pena atender especialmente.

(*) El autor de este artículo es abogado y ejerce su profesión en la Provincia de Salta.

Claro que debe reconocerse como verdaderos protagonistas de esta ficción electoral a mediáticos comunicadores que vienen, desde hace un buen tiempo, construyendo un perfil social virtual y político apartidario, de manera relativamente exitosa. Como una especie de ensayo político del que todavía no podemos conocer si será sustentable solo con un discurso que se limita a describir los problemas que tiene nuestra sociedad, aunque no explican convincentemente como se haría y que intervención concreta tendría el candidato elegido para solucionarlos.Por ahí, hubo candidates frustrades diciendo que ganó la “antipolítica”. ¿Y con qué autoridad o legitimidad acaso, se puede sostener esa afirmación? ¿Cuál sería entonces esa política que propone o desea como triunfadora? ¿Puede decir entonces esa persona, que ella sí hace política a diferencia de los demás?Creo también que es cierto, como dijo hace unos años atrás un político salteño de vasta trayectoria, que no sería correcto hablar de que viene una “nueva” política. Y lo creo, por al menos dos razones para decir. En primer lugar, porque como aquél lo sostuvo, tanto la política como los políticos, se encuentran sumergidos en una dinámica constante y periódica de renovación y gestión que en todo caso tendrá buenos o malos resultados. Y, en segundo lugar, porque en nuestra provincia, habrán cambiado algunos nombres y caras, pero de ninguna manera la matriz o estructura sociocultural y política, por la que en todo caso se viene afianzando el conservadurismo y el nepotismo tan característico de Salta. Por decirlo con estilo sintético, se mantiene una política con vestigios de un medioevo tardío.En nuestra democracia actual, la expresión se ve reducida a los temas que instala el gobierno. Mecanismos de instalación en manos de los mismos protagonistas mediáticos que son al mismo tiempo sus candidatos. Por lo cual, también las interpretaciones de las expresiones ciudadanas en la ficción democrática son tamizadas y traducidas por los mismos medios filtrantes de incomunicación. Así es como, en la misma lógica antidemocrática, quien critique, reclame, proteste, escrache o haga huelga, a los poderes gobernantes es criminalizado, intimado, difamado, querellado, censurado, presionado, confinado social o virtualmente.De entre numerosos ejemplos, sólo escoger uno que tiene íntima relación con las elecciones de legisladores y convencionales. Pocos votantes conocían que debía elegirse convencionales constituyentes. Pocas personas saben que hacen y que van a hacer. Tampoco conoce la ciudadanía cuáles son los temas sobre los que se va a reformar la constitución provincial. Definitivamente tampoco la reforma, cuya necesidad y temario no ha sido consultado previamente con la ciudadanía, va a modificar asuntos que le interesen prioritariamente.Así y todo, la democracia que tengamos es sumamente valiosa para que la ciudadanía se exprese directa o indirectamente y en formas diversas. Ha quedado patente, el hastío de algunos para con la casta partidaria. Pero también el desinterés, la desidia y la resignación de otros. Lo que explica en alguna perspectiva bilateral, la pésima calidad dirigencial en general y la falta de involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés público.Por lo cual, así como no podríamos afirmar tan livianamente que ganó la antipolítica o que ha llegado una nueva política, tampoco deberíamos lamentar el vaciamiento o descomposición de los partidos políticos. Se vienen imponiendo los personalismos, las figuras mediáticas y virtuales, los diseños gráficos y los frentes partidarios de cafetín. Otra lección que nos viene dejando esta elección, es que los partidos políticos se están volviendo anacrónicos, en desuso como estructura política. Tampoco han colaborado en las últimas décadas, a la formación de dirigentes o cuadros políticos con una perspectiva del nuevo siglo. Se viene imponiendo entonces, el estilo resultadista, el típico de lo importante es ganar, que genera en el apuro, el desecho de lo sustancial, priorizándose lo urgente y superficial en vez de lo importante y sostenible.