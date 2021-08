Una reflexión sobre la justicia en el Día del Abogado

Martin Luther King

En ambos casos, el escenario fue el mismo: el recatado comedor de mi casa de la calle Deán Funes 418, sobre cuya mesa, desde algunos años antes, jugaba con mis hermanos a crear periódicos en una vieja máquina de escribir y escuchaba la programación de radios extrañas en la banda de Onda Larga.

Con el pasar de los años, fui descubriendo que 1963 no solo fue un año trágico sino que también fue un año especialmente importante para la filosofía política, a la que me aficioné -sin saber mucho por qué- después de haber cumplido los treinta.Tenía solo cuatro cuando murió el Papa y cinco cuando ocurrió el magnicidio de Dallas. Aquel año asistí con bastante irregularidad al jardín de infantes de la Escuela Urquiza, del que recuerdo me sacaron las propias maestras, no por revoltoso o por llorón, sino por el más silencioso «pecado» de leer ya de corrido y de garabatear con algún acierto oraciones complicadas en un destartalado cuaderno.Pero no fue mi tímida precocidad la que iba a plantar un hito en la historia del pensamiento filosófico. ¡Ya me hubiera gustado a mí!En la filosofía no escasean los aniversarios, pero, como es lógico suponer, algunos de ellos son más importantes que otros.1963 fue un año importante, porque algunos pensadores valientes nos recordaron lo que puede hacer la filosofía para ayudar a resolver y dar respuesta a los problemas sociales y morales más acuciantes. Uno de ellos, el problema de la injusticia y el de nuestra actitud frente a ella, que de alguna manera ha forjado mi carácter como abogado o al menos ha inspirado una parte significativa de mis decisiones profesionales.Probablemente aquel fue un año memorable también porque aquellos pensadores a los que me refiero encontraron la forma de dirigirse a un público que por entonces prefería ignorarlos.1963 fue el año en el que vieron la luzEl primero, fue una carta, de poco menos de 7000 palabras, escrita pordesde una cárcel de Birmingham, en la que había sido recluido tras protestar públicamente contra la segregación racial en los Estados Unidos.El segundo tuvo su origen en un simple artículo publicado en el New Yorker sobre el juicio a los nazis por crímenes de guerra. Este artículo se iba a convertir pronto en la obra “Eichmann en Jerusalén”, de. En este texto, la autora -al igual que King- nos recuerda cómo los sistemas inmorales a menudo son sostenidos de una forma normal y cotidiana por muchas personas que los apoyan.En el mismo año en el que Arendt publicó Eichmann, el filósofo francés de origen lituanopresentó su lectura talmúdica “Vers l'autre”, que trataba del tema general de la expiación de las culpas después de la atrocidad.Leídas juntas, estas obras nos muestran algo bastante inquietante sobre la moral y la ley: que a menudo no van de la mano. Y cuando ello ocurre, tienden a suceder cosas extrañas y horribles en nuestro universo moral.Martin Luther King murió asesinado en 1968 en Memphis (la ciudad natal de Elvis Presley) cuando apenas tenía 39 años. Hannah Arendt murió de un ataque al corazón en 1975, con 69 años. Levinas, que había nacido el mismo año que Arendt, murió a los 89, en 1995.Seis años antes de su muerte conocí a Levinas en la histórica Residencia de Estudiantes de Madrid, a donde el filósofo había acudido invitado por la Fundación Pablo Iglesias, dirigida entonces por, que fue profesor mío en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Sucedió el 12 de junio de 1989, fecha en la que Levinas inauguró un ciclo titulado El sujeto europeo, del que participaron también. Recuerdo que Levinas nos fue presentado a los asistentes al ciclo por un joven profesor de ética de la Universidad del País Vasco que iba vestido con una llamativa camisa floreada y con gafas coloridas con el que simpaticé inmediatamente. Era, cómo no,, a quien vi aplaudir con entusiasmo aquella frase con que Levinas deslumbró a quienes, como yo, esperan ansiosos sus palabras: «Los europeos somos hijos de la Biblia y de los griegos».La carta de Martin Luther King nos muestra que quienes buscan justicia a menudo terminan en la cárcel o, peor todavía, terminan muertos. La lucha por la justicia -de la que mucho sabemos en Salta- es, por decirlo de algún modo, una opción de vida bastante peligrosa.“Sabemos por experiencia dolorosa”, dice el Dr. King, “que la libertad nunca la da voluntariamente el opresor. Debe ser exigida por los oprimidos”. Y añade: Las demandas de los oprimidos generalmente son silenciadas (o amortiguadas, golpeadas, borradas, censuradas, socavadas, extirpadas, torcidas y ahogadas); en nombre del orden, o, en el caso del encarcelamiento del mismo King en Birmingham, en nombre de la ley.En las democracias liberales como la estadounidense, originalmente las leyes estaban destinadas a proteger a la mayoría de los ciudadanos de una poderosa minoría aristocrática. Al menos, esa es la historia que les gusta contar a los estadounidenses sobre los llamados derechos inalienables. En principio, no parece haber nada de malo en esta priorización de la mayoría, pero King entendió de primera mano que algunos grupos de individuos podían ser excluidos sistemáticamente del alcance protector de las leyes.De hecho, algunas leyes estaban (y todavía lo están) explícitamente orientadas a desposeer a ciertas categorías de individuos de sus llamados derechos inalienables, afirmaba King en referencia a las leyes de segregación racial conocidas entonces por el extraño nombre de Jim Crow en diferentes estados del sur de los Estados Unidos.Este nombre, que se utilizaba ya desde el siglo XIX para referirse de forma peyorativa a los ciudadanos americanos de raza negra, sirvió para bautizar a un conjunto bastante disperso de leyes estatales y locales, sancionadas invariablemente por legislaturas estatales blancas (predominantemente en los estados del Sur), que propugnaban la segregación racial de iure en prácticamente todas las instalaciones públicas. Las leyes Jim Crow no solo afectaban a los afroamericanos sino también a otros grupos étnicos no blancos, que en virtud de estos mandatos, recibían un tratamiento inferior al que usualmente se dispensaba a los blancos estadounidenses y que cobraba forma práctica en un sinnúmero de desventajas económicas, educativas y sociales.Frente a estas normas, la carta de King aborda la difícil cuestión de qué hacer cuando la legalidad aparece desvinculada a propósito de los estándares comunes de justicia.Escribe Martin Luther King sobre la segregación legal y la relaciona con el viejo problema filosófico de la obediencia a las leyes injustas. Se pregunta: «¿Cómo puede uno defender la desobediencia a algunas leyes y al mismo tiempo obedecer otras?». La respuesta está en el hecho -dice- de que hay dos tipos de leyes: las justas y las injustas. «Sería yo el primero en abogar por obedecer las leyes justas. Uno tiene no solo la responsabilidad legal sino también moral de obedecer las leyes justas. A la inversa, uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Estoy de acuerdo con San Agustín en que 'una ley injusta no es ley en absoluto'».Pero aunque aquellas leyes segregacionistas contra las que luchó King han sido abrogadas en su mayoría, todavía persiste entre nosotros el delicado problema de las leyes injustas, que no es precisamente un problema meramente teórico. Leyes injustas se sancionan a diario en todo el mundo y todavía tienen el poder de amenazar, de encarcelar, de torturar y de matar. Es sin dudas tentador pensar que en las pasadas cinco décadas nuestra cultura ha conseguido anular con éxito aquellas leyes que preocupaban a Martin Luther King, pero debemos resistir esta tentación. Las leyes -incluidas las injustas- se sancionan (muchas veces por procedimientos democráticos) con el propósito de «ordenar a la sociedad». El espejismo del «orden» no debe confundirnos, pues la historia nos enseña que las sociedades bien ordenadas no son sociedades justas per se y que con más frecuencia de la deseada se vuelven moralmente malas, y a veces de una forma horrible.Que no es lo mismo vivir en una sociedad bien ordenada que hacerlo en una sociedad justa es una de las muchas lecciones que podemos extraer del fascismo del siglo XX. La palabra latina fascis servía para designar a una varilla de madera cuya unión en varias del mismo tipo (fascēs), atadas alrededor de un hacha de dos caras, era uno de los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Tanto en la antigua Roma como en la Alemania nazi, las fascēs simbolizaban la fuerza en la unidad de sus seguidores.Pero en la antigua Roma no solo eran un mero símbolo sino que fueron utilizados de una forma muy práctica por los magistrados para imponer la pena corporal y hasta la pena capital. Una sola varilla podía romperse fácilmente, pero un haz formado por muchas podrían causar un daño real. Este era precisamente el pensamiento de los líderes del Tercer Reich, para quienes la movilización militar y civil de los nazis tenía que ser completa, firme e inquebrantable. Solo entonces -escribe Hannah Arendt- «la voluntad del Führer [será] la ley del país».La metáfora de una sola varilla nos conduce a la figura histórica de, el jerarca nazi que vivió diez años oculto en la Argentina hasta su captura por el Mossad en 1960 y la persona para quien Hannah Arendt acuñó el término «la banalidad del mal», que en su momento desató una intensa polémica porque hacía sospechar que la filósofa se había tomado a la ligera la descomunal maldad de los nazis. ¿Cómo aquel hombrecillo «suave y pequeño, algo patético y normal», como lo describió uno de sus captores, pudo haber sido el responsable de la eficiente maquinaria que exterminó a millones de personas?Al final del ensayo que escribió en 1964 en respuesta a la controversia provocada por sus juicios sobre Eichmann, Hannah Arendt establece una distinción entre «obediencia» y «apoyo». En estas páginas, Arendt nos explica que las sutiles distinciones semánticas revelan mucho sobre cómo pensamos. La obediencia -dice- se aplica mejor a los esclavos y a los niños. Pero para el engranaje de la maquinaria burocrática, «apoyo» es una palabra cuyo mayor poder descriptivo la hace más adecuada. A diferencia del niño o del esclavo, los engranajes de la maquinaria burocrática «obedecen» porque en el fondo apoyan al régimen.Arendt simplemente rechaza la posibilidad de que un adulto no pueda hacer otra cosa diferente. Su razonamiento es: si obedecieron es porque apoyaron y, por lo tanto, la causa fundamental de su comportamiento no fue la obediencia, sino el apoyo a un régimen que era inherentemente inmoral y al que sin embargo se le permitió continuar gracias, en buena medida, a la falta de protesta de muchas personas justas.La filósofa llama la atención de sus lectores sobre el papel de la responsabilidad personal que Eichmann intentó eludir, sugiriendo que la pregunta que se debe formular a quienes participaron y obedecieron órdenes de un régimen inmoral e injusto nunca debe ser «¿Por qué obedecieron?» sino «¿Por qué apoyaron?».Cuando pensamos en el libro de Arendt y en su respuesta a la polémica que provocó su caracterización de la «la banalidad del mal», es difícil no pensar también en que todos nosotros, en alguna medida, apoyamos la inmoralidad y la injusticia que nos rodea, incluidas aquellas que pueden parecernos las más banales. Como sugirió Martin Luther King, Jr., estos pensamientos suelen ser desagradables, pero son imprescindibles -y hasta cierto punto, inevitables- a causa de las limitaciones teóricas del concepto de justicia.Hacia el final de Eichmann en Jerusalén, Arendt escenifica un diálogo que tiene lugar entre la Justicia y Eichmann en el que la primera dice: «Debemos expulsarte de la comunidad moral: tú, que por ninguna razón buena, apoyaste a un régimen que declaró que ciertos grupos de personas ya no eran dignas de vivir en esta tierra, no eres un criminal como cualquier otro. Y precisamente porque no lo eres, no puedes ser rehabilitado ni perdonado».Sin dudas es una conversación impactante, porque su conclusión -satisfactoria y repugnante a la vez- es la de que Eichmann debe ser ejecutado. Las preguntas que la filósofa nos invita a responder son: ¿Qué hacemos con estos criminales de guerra, incluidos los que ni siquiera dispararon un arma? ¿Y qué hacemos con aquellos que se quedaron de brazos cruzados y que -en palabras de Arendt- apoyaron un régimen inmoral, incluso si nunca tuvieron que obedecer una sola orden?En su comentario talmúdico sobre la expiación de las culpas y el perdón, Levinas nos asegura que no hay respuestas fáciles a las preguntas de Arendt. Recuerda que el rey David obedeció a regañadientes el pedido de los gabaonitas para lanzar una sangrienta venganza contra los miembros de la casa de Saúl, como forma de retribución por la injusticia que Saúl les había prodigado. Después de la muerte en venganza de siete descendientes de Saúl, consentida por el rey, la armonía social se pudo restablecer. Pero Levinas llama la atención de sus lectores sobre Rizpah -la madre de uno de los desafortunados hijos de Saúl- que vigila todos los cadáveres, protegiéndolos de los animales salvajes.Levinas recuerda a Rizpah, quien atrapada entre la imposibilidad de la justicia y la imposibilidad del perdón, día tras día, noche tras noche, vigila los cadáveres, incluidos los que no son de sus propios hijos. ¿Qué queda después de tanta sangre y lágrimas derramadas en nombre de los principios inmortales? Solo el sacrificio individual de una mujer motivado por una generosidad a caballo entre la justicia exigida y el perdón rechazado.El único error que relata el Talmud es el intento de Saúl de exterminar a los gabaonitas. Aplicando este punto a la cuestión de la culpa alemana, que formó parte del tema del coloquio de 1963 del que surge “Hacia el otro”, Levinas repite la interpretación bíblica que afirma que “el crimen de exterminio comienza antes de que se produzcan los asesinatos, que la opresión y el desarraigo económico ya señalan sus inicios, que las leyes de Nuremberg ya contienen las semillas de los horrores de los campos de exterminio y la 'solución final'”. Esta interpretación ha quedado para siempre en la historia del pensamiento filosófico, a modo de advertencia para todos los países, pacíficos y beligerantes por igual.La Ocupación, nos dice Levinas, enseñó esta importante lección: “Hay personas cuyo corazón no se abre ante el vecino que corre un riesgo mortal, así como hay personas cuya generosidad se aleja de los hombres caídos hasta el nivel de los animales cazados”. De hecho, al responder a la controversia sobre Eichmann, Arendt también señala que lo más perturbador no fue el “monstruo” del que se esperaba que hiciera el mal, sino el amigo que no hizo nada frente a él.Las relaciones humanas a menudo se dañan de tal manera que el perdón es imposible y los efectos negativos, tanto de la justicia como de la injusticia, repercuten en las generaciones futuras, incluso si no somos nosotros los que exigimos la sangre.Estos tres textos que conocimos aquel año de 1963, de grandes descubrimientos para mí y de tanto desasosiego para otros, aún conservan, felizmente, su vigencia. Ellos no solo nos hacen pensar sino que también nos piden que consideremos el papel tanto de la justicia como de la injusticia en el continuo derramamiento de sangre con el que vivimos. Nos piden que consideremos lo que significa apoyar el mal, no solo el mal obvio que vemos en naciones lejanas, sino también lo que sucede más cerca de nosotros.