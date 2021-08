El futuro de Salta que imagino

Imagen ilustrativa

Alguien -con muy buen tino- observó que en aquel tímido alegato mío a favor de la esperanza faltaba algo importante: la descripción más o menos precisa del futuro que deseamos para nuestra tierra, para los salteños y salteñas que la habitarán en las décadas que vienen.

Mejor es hacer que esperar

Hacia un futuro 'comunista'

La Renta Básica Universal: ¿Problema o solución?

A modo de conclusión

Pero en el mismo momento de advertir esta carencia, me puse a pensar en lo difícil que es -no solo para mí sino para cualquiera que lo intente- hacer especulaciones de futuro (con algunas pretensiones de acierto) sobre esta sociedad tan cambiante y, hasta cierto punto, tan misteriosa.Predecir los comportamientos sociales y políticos en Salta es tan arriesgado como elaborar pronósticos del tiempo atmosférico a mediano y largo plazo: una tarea que razonablemente solo se puede acometer con la esperanza de acertar a unos pocos días vista y hacerlo en base a modelos de cálculo muy rígidos. Cualquiera sabe que el aleteo de una mariposa en Tailandia puede desencadenar un ventarrón en la Quebrada del Toro. Algo parecido sucede con las complejas interacciones que se producen en el seno de nuestra sociedad.No es necesario desarrollar complicadas teorías para explicar esta dificultad. Basta con recordar cómo era nuestra sociedad hace ochenta años, repasar su peculiar configuración y, sobre todo, tener presente las (escasas) proyecciones que se hacían entonces -casi todas ellas erradas, a la postre- para darnos cuenta de que nuestra realidad social acostumbra a escoger senderos que ni por asomo somos capaces de predecir.Este ejercicio nos conduce a un repaso muy superficial y esquemático de los principales rasgos de aquella sociedad que asomaba a la modernidad política y tecnológica, de la mano de los inmigrantes llegados a nuestro territorio (que promovieron -a medias- un cierto cambio cultural) y del aumento de las demandas de participación en las decisiones políticas por parte de vastos sectores de la población que permanecían al margen del sistema.Hacia 1940, la capital de la Provincia -esa ciudad de la que tan orgullosos decimos sentirnos- albergaba unas 70.000 almas; es decir, diez veces menos que ahora. En el conjunto del territorio provincial -al que le faltaban entonces unos 20.000 kilómetros cuadrados, extensión ocupada por el antiguo Departamento de Pastos Grandes, perteneciente al llamado Territorio Nacional de Los Andes- vivían algo menos de 290.000 personas. La estimación oficial para 2021 es aproximadamente de 1.450.000 habitantes en un territorio de 155.488 kilómetros cuadrados.A comienzos de aquella década, los salteños asistíamos a la tensión latente entre dos modelos políticos conservadores que competían por la hegemonía: uno, de matriz claramente «tradicionalista» (tanto en la esfera pública como en la privada) y otro «progresivo», que por lo menos tenía la virtud de orientarse objetivamente en la esfera política valorando los grandes contextos estructurales.Estos grupos, que se conformaron lenta y dificultosamente, fueron el resultado de las disputas, entre económicas e ideológicas, de un puñado de familias de notables del territorio, que se sucedían las unas a las otras en las responsabilidades del poder, que no iban más allá de la gestión de la cosa pública; es decir, de un ejercicio del mando despojado de cualquier elemento que dejara entrever alguna mínima inclinación del sujeto del poder por lo que hoy podríamos llamar la inclusión democrática.Cada uno a su manera y con una idea propia acerca del «futuro» de Salta, los conservadores locales recelaban, en general, de la participación masiva en política de las clases menos favorecidas y, ante el temor de perder sus privilegios, se mostraban claramente partidarios de mantener, si acaso con mínimos ajustes, el orden cuasifeudal heredado del siglo anterior.El contexto local era especialmente propicio para mantener este bloqueo por mucho tiempo, ya que, a diferencia de lo que sucedía en otras partes del país, la cultura liberal en Salta había alcanzado una escasa implantación, debido probablemente a la ausencia de una burguesía fuerte, ilustrada, comprometida y con auténtica vocación de poder; o quizá también a causa del menor caudal inmigratorio recibido (en comparación con Buenos Aires) y la consecuente inexistencia de un proletariado urbano emergente y combativo, así como de campesinos organizados y bien comunicados entre sí, como los que se pueden encontrar en territorios no muy alejados del nuestro.La emergencia de los fascismos en el corazón del mundo industrializado, las tensiones políticas y territoriales provocadas por la gran guerra, la crisis global de la democracia y, a nivel local, el advenimiento del peronismo, aceleraron en Salta el tránsito desde un modelo político basado en el equilibrio entre dos conservadurismos de diferente cuño a un modelo político caracterizado por el conflicto y el enfrentamiento entre dos clases sociales cuya separación radical el peronismo primitivo intentó explotar al máximo para su propio provecho.Pero así como el peronismo no tenía un proyecto de futuro para el país -al menos uno que trascendiera la vida de su líder- sin dudas no lo tenía para Salta, en donde su contribución al ensanchamiento de las libertades a lo largo del tiempo fue modesta y en cualquier caso insuficiente para eliminar de raíz los principales pilares que sostenían entonces -y en buena medida todavía sostienen ahora- el mismo orden que aquel peronismo se proponía abatir.La potencia transformadora del peronismo de Salta comenzó a diluirse muy pronto; prácticamente en el mismo momento de su fundación. A ella, como es sabido, concurrieron fuerzas políticas de muy diferente extracción ideológica, que se vieron de algún modo forzadas a cohabitar con sectores claramente identificados con la «oligarquía terrateniente y parasitaria» que aquel primitivo peronismo emergente denunciaba como una clase detentadora de privilegios y un significativo factor de atraso.Esta es la razón por la cual, durante el prolongado periodo de inestabilidad institucional que vivió la Argentina entre 1943 y 1983, el peronismo salteño pudo nominalmente sobrevivir a los experimentos militares de diferente signo ideológico (el nacionalista católico de 1955, el corporativista de 1966 y el anticomunista de 1976), que, a pesar de sus importantes diferencias, colocaron invariablemente en su diana al peronismo más democrático y más inclinado a defender los derechos de los ciudadanos desfavorecidos, y encumbraron a los «otros» peronistas, los que tenían más afinidad con los militares autoritarios y otros intereses por defender.Ninguno de estos bandos imaginó un futuro en el que estuviera contemplada la existencia del antagonista. La democracia, más como ideal social que político, jamás ocupó un lugar preeminente en las preocupaciones de quienes ejercieron el poder en Salta en los últimos ochenta años.En 1983, Salta optó por un modelo estático y meramente formal de democracia electoral en el que la convocatoria periódica de elecciones hacía las veces de recordatorio a los ciudadanos de que el mando de los militares sobre ellos se había extinguido y que, si elegíamos bien, los militares permanecerían en sus cuarteles y no volverían a las andadas.La opción ciudadana por una república democrática no fue propiciada por el peronismo, precisamente, sino por el discurso de algunos radicales, como el presidente Raúl ALFONSÍN. El peronismo de los primeros años ochenta -salvo algunas tan honrosas como escasas excepciones- se mostraba tan obstinado como siempre en hacer desaparecer el conflicto político y allanar el pluralismo detrás de la sugerente cortina armonicista de la «comunidad organizada» que, para ellos, era una opción «superadora» de la república mixta inaugurada con enormes dificultades por la Constitución de 1853.A comienzos de 1940 era muy difícil prever la fulgurante evolución de la idea democrática. La vertiginosidad con que se han sucedido los acontecimientos políticos a partir de 1945 demuestra sin necesidad de esfuerzo las dificultades y contradicciones que enfrentaron los grandes pensadores de la época, cuya obra -y pienso en la de Robert A. DAHL- aparece condicionada por los continuos cambios de escenario, tanto en su propio país como en otros países en donde la democracia se esforzaba por consolidarse o implantarse.Los que redactaron la Constitución de Salta de 1986 fueron también, a su modo, víctimas de estos tiempos cambiantes y tampoco tuvieron las ideas lo suficientemente claras para elaborar una norma coherente y útil. Su trabajo fructificó, como es sabido, en una mezcla bastante desordenada de declaraciones, principios y derechos entre los que no se acertaba a distinguir dónde acababa la república y dónde comenzaba la democracia. Las abundantes zonas grises de nuestra nueva regulación constitucional propiciaron que los gobernantes que juraron cumplirla y hacerla cumplir colocaran sus intereses personales o familiares por delante de la propia Constitución.Los titubeos de la nueva norma fundamental hicieron que la definición del contenido democrático quedara librada a la voluntad del gobernante de turno, al que le bastaban llenar algunas formas mínimas para ser considerado por sus conciudadanos como un gobernante democrático.Durante buena parte de los 25 años que siguieron a la sanción de la Constitución de 1986, la democracia de Salta se solazó únicamente con la repetición puntual de los ritos electorales. Mientras tanto, era el gobernante de turno el que le daba contenido a la democracia, según su particular visión de la realidad, según su propia idea de justicia, lo que de algún modo contenía o retrasaba las demandas ciudadanas de más y mejor democracia.Pero estas demandas, que finalmente se produjeron y supusieron un auténtico quebradero de cabeza para el ciudadano que gobernó Salta entre 2007 y 2019, no fueron ni ordenadas ni lineales. Después de conquistada la democracia en 1983, los salteños creyeron que no era necesario reivindicar mayores libertades o el disfrute más pleno de las reconocidas y se lanzaron a reclamar al gobierno mayores cotas de justicia, pero entendida, en términos rawlsianos, como equidad.Si bien los conflictos derivados de la estructura económica y la distribución de la riqueza asomaron en Salta incluso antes de los años cuarenta del siglo XX, en las décadas subsiguientes los principales actores políticos locales no propiciaron en ningún momento su composición a través de mecanismos democráticos. La democracia no solo era percibida entonces como una herramienta débil para hacer frente a un problema social complejo y potencialmente irresoluble por vías pacíficas, sino que, en el mejor de los casos, era considerada por la mayoría como un mecanismo formal cuya sola vigencia nominal, bajo ciertas condiciones, podría asegurar el disfrute de la libertad individual, la construcción de una sociedad abierta y el mejor control de los gobernantes a fin de evitar la tiranía.Entre 1983 y 2021, los sucesivos gobiernos de Salta ignoraron de forma deliberada la declaración constitucional en favor de la democracia pluralista y participativa y se lanzaron sin complejos a la construcción de la hegemonía, un objetivo político para el que era imprescindible no solamente una rápida neutralización operativa de las fuerzas de la oposición (política y social) sino que también requería, en idéntica medida, aprovechar de forma calculada las debilidades regulatorias de un sistema electoral clamorosamente inequitativo, especialmente en su formulación territorial. El objetivo inicial fue el de garantizar el control total de los mecanismos institucionales por parte de los líderes peronistas, pero más recientemente, con el peronismo convertido en una estructura vacía y con apenas capacidad de convicción, la hegemonía tiende a facilitar el ejercicio de poderes omnímodos por parte de las segundas y terceras generaciones de un número muy reducido de familias encumbradas en el poder desde 1983 en adelante.Hacia comienzos de los años 40 del siglo pasado casi nadie en Salta estaba en condiciones de predecir lo que sucedería ochenta años después. Pocos habrían imaginado entonces una sociedad tan compleja y variada gobernada de una forma tan simple y al mismo tiempo tan injusta. Tal vez si en 1940, en vez de hacer miles de cálculos sobre la configuración del mundo después de la guerra, si no nos hubiéramos preocupado tanto por atajar una revolución comunista que muchos -a pesar de nuestra peculiar configuración social- creyeron posible; si muchos no hubieran visto en el peronismo una solución para esos mismos dos problemas (los equilibrios de posguerra y la amenaza comunista), Salta sería hoy muy diferente.Pero los salteños de entonces no fueron capaces de aventurarse con una predicción de tan largo alcance; no por falta de interés o de imaginación, seguramente, sino más bien por falta de herramientas fiables de predicción, y muy probablemente también a causa del escaso interés que concitaban entonces la suerte y el destino de los más desfavorecidos de la sociedad. Los que en aquellos años pensaban a Salta en clave de futuro -que eran pocos- solo especulaban con el porvenir de su familia o el de su clase, pero casi nunca sobre el futuro del conjunto social, pues daban por hecho de que las relaciones de dominación que heredaron de sus ancestros permanecerían invariables durante mucho tiempo.Aunque muchos consideran que imaginar el futuro es una tarea inútil, porque el suceso más intrascendente es capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos, el ejercicio de pensar en lo que vendrá es casi inevitable; es una cualidad del ser humano que sirve, entre otras cosas, para distinguirnos claramente de los animales. Pensar en el futuro nos obliga, casi siempre, a volver la vista hacia el pasado. Y eso es lo que, en alguna medida, hemos intentado hacer aquí.Los salteños, que hemos demostrado estar más apegados al pasado de lo que realmente nos convendría, deberíamos demostrarnos ahora que, operando sobre ese mismo pasado en el que hallamos los motivos que justifican nuestro particular orgullo, somos también capaces de aislar, extraer y valorar nuestras experiencias menos positivas. Debemos volver la vista hacia el pasado, pero ya no para buscar la justificación de nuestro orgullo sino para evaluar críticamente nuestros errores, de la misma forma que hacemos con nuestros aciertos; para tener en cuenta nuestras culpas (que son muchas) y para asumir nuestra responsabilidad por ellas. El pasado es, en buena medida, el telón de fondo de nuestro futuro y lo seguirá siendo, a menos que tomemos la decisión de romper drásticamente con él.Es verdad que en momentos como el que vivimos resulta bastante difícil imaginar futuros brillantes, cargados de gloria y de éxito. Pero aunque estemos más o menos seguros de que en el futuro nos enfrentaremos a problemas que no seremos capaces de resolver, al menos tenemos que hacer el esfuerzo de poner en nuestro ejercicio imaginativo alguna ilusión y esta no puede ser otra que pensar que a comienzos del siglo XXII esta tierra será habitada por personas preocupadas por nuestro bienestar, capaces de anticipar los peligros y ponernos a salvo de ellos.Nada, sin embargo, vendrá «porque sí». No debe de haber peor cosa -al menos no para mí- que imaginar a la sociedad salteña de las futuras décadas como un grupo natural disperso e incoherente, como una mera asociación de individuos cambiante e indecisa como la llama de una vela en el viento. Debemos salir al encuentro del futuro y hacerlo con las herramientas que tenemos hoy, porque las que utilizamos en el pasado ya no nos sirven más. Es por esta razón que lo más sensato que podemos hacer, en vez de sentarnos a esperar lo que pueda llegar a acontecer, es actuar y hacerlo de una forma decidida.Para acometer esta tarea, probablemente debamos desechar todas las versiones conocidas del salteñismo (pues todas ellas, desde las más tradicionalistas a las más vanguardistas, nos han resultado inútiles en diferente medida) y salir al encuentro del mundo, sin complejos y sin temores.Podríamos empezar reconociendo el error que supone pensar que tenemos un sistema social y un subsistema de empleo salteños, con características propias y distintivas, cuyos problemas demandan generalmente soluciones únicas, apenas conocidas en otras partes del mundo.Pero problemas como los altos niveles de pobreza, los elevados índices de informalidad laboral, el empleo público disparado y un sector privado raquítico y clientelar son bastante conocidos en todo el mundo, de modo que su pervivencia y persistencia en Salta no se deben tanto a la ineficacia de las políticas públicas diseñadas para conjurar estos males sociales, sino más bien a ese sentimiento de superioridad localista que nos empuja a rechazar, con desprecio y a veces con desdén, las soluciones elaboradas en otras latitudes para problemas que consideramos como «muy nuestros».Lo que ya mismo es una realidad y nuestros principales operadores políticos se niegan a ver es que el trabajo asalariado, tal y como lo hemos conocido desde la Segunda Revolución Industrial, se va extinguir muy pronto. Frente a esta realidad, algunos candidatos a las elecciones todavía prometen en sus discursos acabar con la pobreza (y con todas sus patologías asociadas) haciendo crecer el empleo.Lo que propongo es aprovechar los avances tecnológicos -aunque en Salta su distribución y el acceso a los mismos sea irregular- para rediseñar íntegramente nuestro sistema social. Pero este rediseño no puede ser espontáneo (es decir, librado a las fuerzas libres del mercado) ni impuesto por una clase sobre la otra. El rediseño ha de ser, en cualquier caso, político, programado, mediado por estructuras políticas y gestionado con herramientas democráticas.La automatización y la creciente potencia de la inteligencia artificial sin dudas que proyectan amenazas sobre el futuro de muchos individuos y de muchas instituciones, pero al mismo tiempo constituyen una oportunidad única de inaugurar una nueva era en la que, por primera vez en la historia, los cambios tecnológicos terminen beneficiando (en el sentido de hacer la vida mejor) a una gran masa de personas amenazadas seriamente de exclusión.Estos fenómenos no deben ser entendidos como diagnósticos del presente o utilizados para aventurar predicciones de futuro, sino más bien como la luz de una estrella que orienta nuestros pasos futuros e ilumina nuestras decisiones. Muchos de los países más ricos del mundo garantizan ya a sus ciudadanos en buena medida la satisfacción de sus necesidades básicas. Las voces que claman por salvar al planeta de su degradación, promoviendo -entre otras medidas- la completa conversión hacia las energías renovables son cada vez más numerosas. En los últimos años se advierte también la emergencia de nuevas formas políticas, más progresivas y redistributivas, que cuestionan la vigencia teórica del comunismo más duro y que están sirviendo para dejar de lado las posturas más radicales. Las nuevas tecnologías que nos asombrarán y que cambiarán al mundo ya están entre nosotros. Sería lamentable que en Salta no nos diéramos cuenta de todo ello.El fin del trabajo asalariado es, desde luego, una amenaza mayor para nuestro sistema social. Prácticamente todas nuestras relaciones sociales están estructuradas alrededor de una forma de trabajar que pronto va a dejar de existir. Por eso es que propongo pensar en la eliminación del trabajo, no como una amenaza sino como una oportunidad, como algo que no debemos temer sino apoyar con entusiasmo. Ahora mismo, nuestros congéneres que viven en sociedades ricas podrían, y muy posiblemente deberían, trabajar mucho menos de lo que lo hacen; incluso podrían prosperar mucho más si lo hicieran. Lo que debemos preguntarnos es, si nosotros, que conformamos una sociedad atrasada y débil, plagada de carencias, podremos vivir mejor trabajando menos, dejando que la robotización y la inteligencia artificial hagan su parte.La respuesta no es fácil, desde luego. Muchos de los modelos teóricos que se utilizan para predecir la configuración de las sociedades que vendrán se excluyen los unos a los otros. Es por esta razón quizá que, de entre todos ellos, he escogido un modelo cuyos elementos se pueden combinar perfectamente con otras soluciones.Soy consciente de los riesgos que conlleva comenzar esta parte de la reflexión con un subtítulo tan desafiante como el del futuro comunista. Asumo esos riesgos sin temor a ser mal comprendido, pues creo que mis comprovincianos -especialmente los más jóvenes- son lo suficientemente maduros para no rechazar una idea solo por la sonoridad de las etiquetas que las preceden.Adelanto que no es mi intención predecir para Salta un futuro comunista en sentido clásico del pensamiento marxista. Hablo más bien del comunismo tal y como lo entiende el joven pensador británico Aaron BASTANI, columnista de grandes medios como The Guardian o The New York Times y autor del influyente libro Fully Automated Luxury Communism: a manifesto (Ed. Verso, 2019). Su pensamiento es el que inspira las reflexiones de los párrafos que siguen.Me gustaría también prevenir a quienes pudieran están leyendo estas líneas, que no se trata de imaginar un futuro ideológico en el sentido más corriente de la expresión, o uno en el cual un grupo social cualquiera imponga sus razones o se erija en victorioso, despreciando la opinión o el derecho de los demás. De lo que se trata es de esbozar los contornos de una sociedad que, tras superar flagelos como la pobreza, el atraso cultural y tecnológico o la corrupción política (que comparten entre todos la misma raíz), ha comprendido, por fin, que las soluciones políticas -entre las que sobresalen aquellas adoptadas por procedimientos democráticos- son el único camino para enfrentar lo desconocido con unas mínimas garantías de acierto.Hechas estas aclaraciones preliminares, diré que el libro de BASTANI, según sus propias palabras, «trata sobre cómo podemos subordinar las tecnologías para resolver las crisis a las que nos enfrentamos, ir más allá y crear un mundo mejor que nunca». El autor rechaza explícitamente el que su libro sea una especie de renovación o actualización del Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels en 1848.El autor inglés, nacido en 1984, es un millenial de izquierdas, lo cual podría parecer sorprendente a primera vista pero que no lo es tanto; al menos, si tenemos en cuenta los resultados de una encuesta anual encargada por una organización no precisamente neutral, como Victims of Communism Foundation (pero realizada de manera independiente) que puso de manifiesto un aumento del 28 al 36 por ciento en solo un año (entre 2018 y 2019) de la aceptación de los millenials al comunismo.Admito que las propuestas de BASTANI no alcanzan por el momento ni la estatura, ni el desarrollo teórico, ni la difusión suficiente para insuflar al pensamiento de izquierda un nuevo contenido. Sin embargo, me ha parecido útil incluirlas en esta reflexión, porque por primera vez en muchos años un teórico de la izquierda propone abrazar el cambio tecnológico sin miedos absurdos y refundar el sistema social en su integridad alrededor de los avances científicos, sin perder de vista las desigualdades fundamentales de la sociedad, que todavía se encuentran en el corazón del sistema productivo, aunque muchos en los años recientes hayan querido ignorarlas en beneficio de un enfoque de la desigualdad basado exclusivamente en las cuestiones de género y orientación sexual, que en algunos países constituyen -todavía- el único argumento de la izquierda para hacer frente a su crisis doctrinal y programática.En lugar de hablar de comunismo a secas, BASTANI nos habla de comunismo de lujo totalmente automatizado (FALC, según sus siglas en inglés), lo cual parece encerrar una especie de contradicción en los términos. ¿Es posible concebir un comunismo consumista?Al pensar en la respuesta a este interrogante se me viene a la memoria la figura de Ned ISAKOFF, un personaje de ficción de la serie SEINFELD, que fue interpretado por el actor Todd KIMSEY. ISAKOFF es un comunista discreto, pero su novia en la serie (Elaine BENES) no se da cuenta de que lo es, hasta que un amigo le hace notar que ISAKOFF usa ropa sosa, monótona y de color verde oliva, además de ser lector de The Daily Worker. Tras confirmar que su novio es efectivamente comunista, Elaine le obliga a comprarse una camisa elegante y lo convence diciendo: «Con esa ropa te pareces a Trotsky. Me parece muy bien: ¿quieres ser comunista? pues sé comunista. Pero ¿no puedes al menos parecer un comunista exitoso?»Uno de los pronósticos más arriesgados de BASTANI es que en los próximos 20 o 25 años prácticamente desaparecerá el mercado de trabajo tal cual lo conocemos. Los avances tecnológicos podrían dar lugar al «cambio definitivo de la clase obrera». Entre estos avances, el pensador británico menciona a la robotización, el desarrollo de la inteligencia artificial, las innovaciones en medicina gracias a la investigación genética, la revolución alimentaria que supone, por ejemplo, el que la carne pueda ser fabricada en un laboratorio, el mayor desarrollo de las energías limpias o el advenimiento de la minería en los asteroides, que para BASTANI son todas «buenas noticias para los trabajadores», en la medida en que se usen «en su favor».Todas estas transformaciones -dice BASTANI- permiten pensar en la obsolescencia del capitalismo en un plazo no tan largo. El autor admite que todos estos avances se han producido en sociedades capitalistas y gracias, entre otras cosas, a la libertad de mercado, pero ello no quita que, en la medida en que se profundicen, los mismos avances se van a convertir en grandes desafíos para el propio capitalismo.«En los próximos 20 ó 25 años, la llegada al mercado laboral de potentes inteligencias artificiales es algo que va a trastocar tanto el mercado de trabajo que hará que las políticas económicas clásicas no serán válidas para contrarrestar esos efectos», dice el autor inglés. «Esto no significa que todos estaremos desempleados, pero sí podría significar que el mercado de trabajo se reduzca masivamente y que haya una descomunal desigualdad entre la gente cuyo trabajo seguirá siendo útil, esa gente que disfrutará de grandes salarios, y la que no, con salarios en caída libre».En opinión del autor inglés, estas desigualdades que ya mismo se están produciendo en el corazón de los mercados de trabajo constituyen un ejemplo de las «contradicciones internas irresolubles» que está creando el capitalismo. Para BASTANI, el llamado «comunismo de lujo» emergería como el resultado de la resolución de esas contradicciones.BASTANI propone que, en vez de temer el avance de las nuevas tecnologías y recelar de su impacto social negativo, debemos abocarnos a organizar nuestra sociedad alrededor del potencial que ofrecen estas tecnologías, lo que podría suponer que casi todos nosotros podríamos llevar una buena vida trabajando solo diez horas por semana. Y no una buena vida cualquiera, según parece desprenderse del pronóstico del autor de que en la nueva utopía del «comunismo de lujo» habrá Cartier, MontBlanc y Chloé para todos. Habla de marcas de lujo cuya existencia misma ha descansado siempre sobre la idea de que sus productos son inasequibles para una enorme mayoría de consumidores, pero cuyo precio puede caer hasta volverse asequible para una persona que perciba una renta básica universal de 2000 dólares mensuales o para quien pueda replicar el artículo de lujo en su casa, utilizando una impresora 3-D de las menos sofisticadas.A estas alturas podemos advertir que las ideas de BASTANI sobre el comunismo de lujo totalmente automatizado no son especialmente coherentes ni teóricamente irrefutables. Sin embargo, nos desafían seriamente, hasta el punto de que nos obligan a pensar en el ilusionante y más o menos inminente advenimiento de un sistema económico en el que la tecnología no trabaje con ánimo de lucro sino para beneficio del conjunto social.BASTANI dice que, antes que nada es necesario afianzar cinco servicios básicos universales (Universal Basic Services o UBS): educación, vivienda, salud pública, transporte e información. Los UBS, junto con el proteccionismo municipal, que veremos un poco más adelante, y una economía descarbonizada dirigida por los trabajadores, son necesarios para convertir en bienes públicos gratuitos accesibles para todos aquellos bienes que en muchos países hoy son mercancías para el intercambio y la ganancia. Bajo el comunismo de lujo totalmente automatizado, estos bienes serán tratados como recursos fundamentales sobre los que los ciudadanos podrán construir sus vidas.El autor advierte que la inclusión de la vivienda entre los UBS no significa prohibir su propiedad privada. No habría una prohibición de tal naturaleza, pero sí una garantía de que el Estado se encargaría de satisfacer las necesidades de vivienda de un individuo, si fuera necesario. «La producción de mercado y el mecanismo de precios perdurarán, pero cada vez serán más raros en aquellas áreas clasificadas como de servicios básicos universales. Con la energía, el trabajo y recursos como la información, pugnando por ser gratuitos, la historia y la oferta extrema estarían del lado de UBS», afirma BASTANI en su libro.El autor propone un sistema de UBS de difusión gradual y pone dos ejemplos importantes. El primero el transporte, del que dice podría parecerse al Freedom Pass del Reino Unido, que permite a personas mayores de sesenta años viajar gratis en los autobuses locales y que podría extenderse a todos. Esto es sensato -dice- pues «el transporte se encuentra en la intersección de la post-escasez de energía y mano de obra con un suministro extremo de energía renovable y conducción autónoma (mano de obra), lo que significa que el coste del transporte público caerá vertiginosamente». Esta caída de costes -según BASTANI- debería beneficiar a los usuarios, ciudadanos y trabajadores, no a los especuladores. Solo la expansión progresiva de la UBS puede garantizar que la significativa reducción de los costes del transporte redunde en beneficio del conjunto social.Algo parecido sucede con la asistencia médico-sanitaria a partir del auge de las tecnologías de ultra bajo costo en las áreas de secuenciación de genes, terapias y edición. Esta combinación tecnológica hará que dentro de unas pocas décadas la atención médica pública sea más barata de administrar cada año que pase. Pero esta reducción en los costes solo será de beneficio colectivo -nos dice BASTANI- si rechazamos la noción de que los genes editados disfrutarán del mismo tratamiento comercial que los medicamentos farmacéuticos, que deben estar sujetos a patente y al afán de lucro.Para el autor, los beneficios de que la atención médica se convierta en una verdadera tecnología de la información deben socializarse a medida que consigamos eliminar afecciones genéticamente heredadas, como las enfermedades de Parkinson, de Huntington y la anemia de células falciformes, al igual que hicimos con la viruela en el siglo XX. Nos dice el autor que estos avances, por tremendos y sin precedentes que fuesen, representarían solo el primer paso, ya que la llegada de la secuenciación de genes prácticamente libre, que nos permitiría eliminar la mortalidad en los primeros años y localizar los cánceres en su 'Estadio 0', revolucionarán la medicina obligándola a dejar en un segundo plano su faz paliativa para privilegiar la medicina preventiva.Pero una vez más advierte: en lugar de apuntalar las ganancias de las empresas privadas y dejar sin trabajo a millones de trabajadores de la salud, los avances tecnológicos en esta materia deberían traer aparejada una atención médica gratuita y universal para todos.Para BASTANI, las mismas tendencias se manifiestan en las otras áreas de los UBS (vivienda, educación e información, entendida esta última como producción de medios y conectividad a Internet). Según nuestro autor, solo dentro de unas décadas, pagar un autobús, una conexión a Internet, un título universitario o alquilar una casa tendrá poco sentido. BASTANI imagina un escenario en el que el pago por estos bienes puede parecer tan contrario al sentido común como lo sería hoy pagar por abrir una cuenta de correo electrónico o por verificar la exactitud de una fecha en Wikipedia. «Después de todo» -dice- «los recursos, la energía, la salud, el trabajo y los alimentos, al igual que la información, quieren ser gratuitos. Es esta tendencia fundamental la que respalda por qué una provisión de UBS en constante expansión, en consonancia con la oferta extrema, debería ser una demanda central para la política del siglo XXI».En un segundo momento necesitamos implantar -dice el autor- un «socialismo municipalista», escalando el llamado Modelo de Preston (en referencia al sistema de creación de riqueza comunitaria dentro de Preston y el área más amplia de Lancashire). «Sería el primer paso para revivir las economías regionales y nacionales», nos dice BASTANI. «La forma de lograrlo es a través del proteccionismo municipal, un sistema en el que las empresas locales son propiedad de los trabajadores. Estas empresas se verían favorecidas activamente sobre las multinacionales y los gigantes de la industria».El proteccionismo municipal, en versión BASTANI, significaría que las únicas empresas capaces de presentar ofertas para determinados contratos locales tendrían que cumplir con criterios específicos: por ejemplo, tener su sede dentro de una cierta distancia (quizá diez kilómetros o dentro de un condado o estado); ser una cooperativa de propiedad de los trabajadores, ofrecer productos orgánicos o producidos por energías renovables.Sobre la tercera de las revoluciones planteadas por BASTANI -la del abandono progresivo del uso de combustibles fósiles- reflexionaremos en otro momento. Baste con recordar aquí que, para las economías desarrolladas, el autor plantea un calendario que tiene al año 2030 como fecha límite para ese abandono. A las economías no desarrolladas, les extiende el plazo hasta 2040. De esta forma -afirma nuestro autor- el problema de la escasez de recursos sería cosa del pasado. La condición es que nos animemos a cambiar el sistema social para que las nuevas tecnologías generen abundancia. Pero esto no ocurrirá automáticamente y sin conflictos. Amenazan la «utopía realizable» que defiende el autor del manifiesto del «FALC» lo que él llama la «triple crisis» que enfrenta el planeta y que es a su vez climática, demográfica y económica.En muchas ocasiones anteriores me he referido a la Renta Básica Universal e Incondicional (RBU) como la más razonable de entre las soluciones posibles a nuestros problemas de pobreza y falta de cohesión social. No voy a repetir los argumentos ya expuestos en su defensa.En este breve ensayo reflexionaré sobre el papel que la RBU podría tener en un sistema de servicios básicos universales, teniendo en cuenta que así como crece el número de entusiastas también crece el número de aquellos que miran con escepticismo soluciones extensas y costosas como la RBU.Hay quienes, como Rutger BREGMAN -otro millenial que ha escrito abundantemente sobre las «utopías realistas»- defienden la idea de que una renta básica sería el logro supremo del capitalismo, porque les daría a todas las personas un poco de capital para invertir en sus propias vidas. Hay mucha ironía en este planteamiento, puesto que aquel sueño utópico de MARX de un trabajador emancipado y libre de la esclavitud del capitalismo no habría sido concretado en la realidad por una dictadura del proletariado sino por el mismo sistema que MARX aborrecía y a cuyo abatimiento dedicó sus mejores esfuerzos intelectuales.Otros, como Greg FERENSTEIN piensan que «el objetivo final es hacer la vida lo más cercana posible a la experiencia univesitaria». Para este escritor, un futuro con RBU favorece «una vida dedicada a la investigación, exploración y creatividad, mientras que la automatización garantiza que todos tengan suficiente comida y tiempo libre para realizar su contribución única al mundo».Con todo, la utopía del comunismo de lujo con dinero gratis no es inevitable. Los teóricos de la RBU advierten que todavía somos humanos y, como humanos que somos, estamos especialmente predispuestos a encontrar cualquier forma de arruinar algo bueno. BREGMAN afirma sentirse desilusionado por la cantidad de personas convencidas de que la RBU nunca funcionará, a pesar de la evidencia empírica de los experimentos que demuestran que sí funciona.BREGMAN sostiene que convicciones como esa son las que «crean nuestra realidad» y advierte que si no estamos abiertos a nueva información, si no aceptamos la idea de que la RBU puede llegar a funcionar, no actualizaremos jamás nuestro concepto de lo que realmente significa «trabajo» y seguiremos permitiendo así que las corporaciones hagan una gran cantidad de trabajo digital, creando al mismo tiempo empleos inútiles, mal pagados y despreciables, que nada aportan ni a la riqueza ni al mejoramiento de la sociedad.El escritor holandés advierte que «no debemos subestimar la extraordinaria capacidad del capitalismo para crear nuevos trabajos de mierda». Esta última expresión fue acuñada por David GRAEBER, de la London School of Economics, quien en 2013 escribió un artículo sobre el tema y recibió una avalancha de confesiones de personas que sentían que su trabajo no tenía ningún sentido. Dos años más tarde, una encuesta realizada a 849 adultos del Reino Unido puso de manifiesto que el 37 por cien de los encuestados consideraba que su trabajo «no era una contribución significativa al mundo». Curiosamente, uno de los que se muestra públicamente menos entusiasmado con la idea de una renta básica universal es Aaron BASTANI. Este autor piensa que, bajo determinadas condiciones, la RBU puede convertirse fácilmente en el medio a través del cual el capitalismo completaría la mercantilización del Estado del Bienestar. Si esto fuese así -nos dice- la RBU comportaría una capitulación frente al neoliberalismo más que una alternativa.BASTANI envía un mensaje a aquellos que se muestran ansiosos por proclamar el potencial radical y disruptivo de la RBU, diciéndoles que la separación entre el trabajo y la percepción de dinero representa un desafío para el capitalismo en sí mismo, pues los principios operativos de la renta «socavan la función disciplinaria vital sobre los trabajadores que tienen que vender su trabajo para poder vivir». Nos dice BASTANI que los defensores de la RBU argumentan que este mecanismo serviría para fortalecer el trabajo en relación con el capital, y compara este fortalecimiento con el que lograron los sindicatos en los siglos XIX y XX. En este sentido, dice: «La RBU ofrece una solución socialdemócrata inmediata en el contexto de la automatización y el desempleo tecnológico».A pesar de que BASTANI considera posible que la RBU promueva una auténtica revolución social en el mundo del trabajo, echa el freno al decir que «no lo sabemos realmente porque la RBU no se ha probado nunca a una escala suficiente». Escritores como Rutger BREGMAN piensan, como ya hemos visto, todo lo contrario y nos ofrecen una gama de experiencias cuyos resultados en principio no se pueden desechar por el simple argumento de no haber alcanzado una «escala suficiente».Lo que dice BASTANI es que «podemos estar seguros de que las consecuencias de la RBU dependerán del entorno político más amplio en el que se introduzca» y aquí parece estar la clave. En opinión de este autor, bajo un gobierno progresista o socialista, la RBU «podría resultar una medida poderosa para empoderar a la gente común y darles la capacidad de exigir salarios más altos». Pero lo que empuja a BASTANI a desechar la idea es precisamente lo que entusiasma a otros, y esto no es otra cosa que la capacidad de la teoría de la RBU de superar los requisitos de admisibilidad tanto de la derecha como de la izquierda.BASTANI nos advierte de que el peligro de la RBU reside en «su abanico de posibilidades, que van desde del potencialmente liberador hasta el thatcherismo con esteroides», lo que según él, explica que dos de los pensadores más importantes de la historia del neoliberalismo, como lo son Milton FRIEDMAN y Friedrich von HAYEK, se cuenten entre los entusiastas de la RBU.Para el autor británico la RBU costaría una gran cantidad de dinero y no lograría mucho de lo que se propone. «A pesar de una inversión tan masiva, los resultados proyectados resultan claramente decepcionantes», dice el autor. Sin embargo, BASTANI extrae una conclusión tan catastrófica, no en base a experiencias reales, sino a la luz del estudio de un grupo de expertos británicos realizado en 2016 sobre una experiencia de laboratorio. Cita también en apoyo de sus conclusiones los estudios de Luke MARTINELLI, investigador de la Universidad de Bath, que afirma que «una RBU asequible es inadecuada y una RBU adecuada no es asequible».Dadas las sumas involucradas, BASTANI propone que, en vez de la RBU, deberían adoptarse medidas mucho más progresistas, como un programa de UBS que contemple un derecho universal a recursos particulares -como la vivienda o la atención médica- que sea políticamente más sólido que un salario y que se integre fácilmente dentro de lo que él llama un «populismo de lujo».Aunque las advertencias de BASTANI son bastante razonables, no alcanzan, a mi juicio, para reducir la enorme potencialidad transformadora de la RBU ni son suficientes para desilusionar a sus principales impulsores. Aunque la utopía del FALC es sumamente atractiva y despierta cada vez más interés, no podemos perder de vista que, en el fondo, apunta a la sustitución total del capitalismo y no se plantea en ningún momento la coexistencia, siquiera temporal, de este modo de producción con formas redistributivas avanzadas. Quizá lo más importante en relación con la RBU, que pensadores agudos como BASTANI no tienen en cuenta, es que la implantación de una renta de estas características requiere un cambio de actitud en aquellas sociedades que, por muchas de las razones que ya hemos visto, se asoman al abismo de la ruptura.En mi opinión, la RBU es compatible con el comunismo de lujo basado en el acceso libre e igualitario a los servicios básicos universales. Si para BASTANI los resultados sociales de la RBU son tan pobres que no justifican una inversión tan cuantiosa de dinero público, y esta conclusión se desprende de algunas experiencias teóricas de cálculo de costes y beneficios en un sistema capitalista tradicional, habría que preguntarse si alguna forma de renta universal tendría un impacto social más favorable en el contexto de un sistema comunista como el que propone BASTANI, en el que el coste de todos los bienes sociales útiles -incluido el dinero- decrecería significativamente.Hasta aquí, los principales cuestionamientos a la viabilidad de la RBU han girado en torno a dos argumentos bastante bien conocidos: uno, el del coste financiero (que los defensores de la RBU han rebatido con éxito cientos de veces) y el de la tendencia de los perceptores de la renta a instalarse en la comodidad y a gastarse el dinero en alcohol o en drogas.Pero después de la pandemia del coronavirus, de la actitud que la humanidad ha tenido para enfrentarla y de los enormes esfuerzos colectivos por desarrollar, distribuir y aplicar las vacunas, ya no podemos pensar -al menos por un buen tiempo- que sea el egoísmo el único motor de las sociedades modernas. Las descalificaciones a la RBU tienen en la pandemia de COVID-19 un antes y un después.Me gustaría concluir estas reflexiones diciendo que imagino a Salta dentro de 80 años, a los políticos y políticas salteñas gestionando democráticamente un sistema social enteramente nuevo en el que coexistan algunas formas de colectivismo respetuoso de las libertades individuales -incluso algunas formas utópicas como el FALC- con un sistema de renta básica universal eficiente. La idea de que Salta pueda permanecer inmóvil o indiferente al espectacular avance científico-tecnológico de los últimos decenios, fuera de la globalización que está transformando de modo radical el orden social y económico del siglo XXI es una idea inquietante.Vivimos en un mundo cada vez más pequeño y conectado (la pandemia lo ha empequeñecido aún más) en el que por primera vez en la historia de la humanidad el progreso y el bienestar pueden llegar sin necesidad de hacer esfuerzos épicos hasta el último rincón del planeta, y rescatar de la miseria a cientos de millones de personas. El camino hacia un futuro abierto y una sociedad más justa e igualitaria no está sin embargo exento de obstáculos, ya que la nueva economía virtual, sumada a la progresiva sustitución del trabajo humano por robots y computadoras están generando también un incremento de la desigualdad de tal dimensión que preocupa incluso a quienes no la padecen.No podemos permitir que la incertidumbre y el desconcierto se instalen en el corazón de las sociedades y que los políticos renuncien a ofrecernos una respuesta racional y creíble en campañas proselitistas en las que la mayoría de candidatos apela a las emociones más primarias de los electores. Tenemos que ser conscientes de que los políticos se mantienen alejados de estas respuestas esenciales porque no las tienen; y no las tienen, sencillamente porque no son capaces de imaginar un sistema diferente.Todo esto conduce a considerar que el cambio hacia la RBU es esencial, no solo para nuestro sistema económico y social sino también para nuestro sistema político, para nuestra convivencia en libertad y en democracia. La tarea de los próximos años, aunque sea lenta y laboriosa, será sin dudas estimular en cada uno de nosotros un cambio en nuestra actitud y en nuestra forma de percibir las interacciones que se producen en nuestra propia tierra, en nuestro entorno más cercano. Difícil será sin dudas que dejemos de tratarnos como enemigos de un día para el otro, pero quizá debiéramos poner los primeros ladrillos del futuro convenciéndonos de que el egoísmo no es el camino y que lo que nos conviene es abandonar esa visión pesimista, no de nosotros mismos exactamente, sino de todos los demás.Para andar una parte del camino, además de algunos modelos teóricos como los que he esbozado en este pequeño y apresurado ensayo, propongo la lectura del más reciente de los libros de Rutger BREGMAN, titulado Humankind, con el que el joven historiador holandés intenta convencernos, exponiendo una montaña de datos, de que los seres humanos somos intrínsecamente buenos y amables y que, por lo tanto, se debe confiar en que harán un uso provechoso del dinero gratuito.Y si la filosofía de BREGMAN no resultase del todo convincente, propongo que echemos la mirada atrás -más concretamente hacia febrero de 2020- y comprobemos que nuestro mejor maestro de humanidad ha sido la pandemia del coronavirus. Esta enseñanza única y fundamental quizá no nos conduzca solamente a una renta básica para todos y quizá permanezca en nuestra memoria como un recordatorio permanente de que conformamos, en el análisis final, una sociedad que se preocupa genuinamente por todos y que hará todo lo posible para demostrarlo.