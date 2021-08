Un voto sólido a la Salta sin futuro

Durand, Sáenz, Posadas

Este resultado tan peculiar (y tan dañino, al mismo tiempo) es sin embargo en alguna medida comprensible, puesto que cualquier apelación al «futuro» en Salta despierta sospechas de las más variadas.

La razón de esta desconfianza se encuentra, sin dudas, en la manipulación electoralista de la idea de «esperanza», por parte de los sucesivos gobiernos de, que, como bien sabemos, dejaron a su pasoque será muy difícil de disipar en las próximas décadas.Urtubey (y nadie más que Urtubey) es el responsable de que «la esperanza» (entendida como el arte de escribir el futuro) se convirtiera en Salta en un eslogan vacío, en una lata de humo, en una mentira calculada con tiralíneas que jamás nos convocó a trabajar seriamente para salir del atraso y afianzar nuestro porvenir.Al contrario, la manipulación de la idea de la esperanza solo alcanzó a despertar (en algunos) la ilusión de que los sueños colectivos se cumplirán por arte de magia; una solución que, por cierto, está estrechamente emparentada con la fe: «Si crees en mí sin formularte preguntas los problemas se van a solucionar».Siguiendo la onda sinuosa del pensamiento utilitarista de Urtubey, los candidatos que salieron beneficiados del último convite electoral (no se puede hablar de «ganadores», por un sinfín de razones) eludieron en todo momento cualquier referencia al futuro de Salta y de los salteños.Ninguno de ellos, ninguna de ellas, acertó a decirnos, por ejemplo, que debemos ponernos manos a la obra porque el que espera no desespera, y porque el que está seguro de que el futuro no vendrá solo (sino que se debe salir a su encuentro) aprende rápidamente a detectar cada día aquellos pequeños cambios cotidianos que nos avisan de que estamos en el camino de la superación del problema.Casi todos los candidatos electos prometieron aportar a «este proyecto» o al otro (da casi igual), pero ninguno ha insinuado siquiera que para llevar a cabo cualquier proyecto, en la dirección que sea, es obligado dialogar a diario con el 'principio de realidad', porque de otro modo lo único que conseguiremos -como consiguió Urtubey- esy ciudadanos desconectados de la realidad.Hemos asistido a una prolija exhibición de eslóganes vacíos y voluntaristas, como «queremos una ciudad mejor», «vamos a mejorar la política», «tenemos que mirar hacia los próximos veinte años», o los más tradicionales «acabemos con el ajuste», «Salta es una provincia riquísima» o «escucharemos a los vecinos».Aunque la práctica totalidad de estos reclamos proselitistas han sido formulados en un vago e impreciso tiempo verbal futuro, casi todos ellos nos conectan de algún modo con un pasado que nos resistimos tozudamente a dejar atrás.Quizá lo peor es que estas difusas promesas de campaña han sido lanzadas hacia una, carente en absoluto de motivación para alcanzar sus metas, si es que la suerte hubiera permitido definir tales metas de antemano.Si decimos quenos topamos nuevamente con la impávida estatua de piedra de Urtubey, que es el que nos ha destripado el final de la película y el que, con su fracaso, no ha conseguido mejor cosa que neutralizar el poder energético y transformador de la esperanza para ayudarnos a sortear los obstáculos del camino.Los últimos 25 años de la política de Salta se podrían caracterizar por la concentración del poder o el culto a la personalidad. Pero para ser más ecuánimes (y, al mismo tiempo, para reconocer menos el protagonismo excluyente de los sultanes) se podría decir que lo que singulariza este largo periodo de nuestra historia es, su anulación como herramienta para abordar el futuro, para aprovechar las circunstancias que nos rodean, para resolver problemas, para favorecer la motivación y relanzar nuestra autoestima.Podríamos detenernos en esta última cualidad y decir que los gobernantes -incluido el actual- han invertido cuantiosos recursos públicos en inflar lo que se conoce como el «orgullo salteño», que es probablementede generar autoestima de entre todas las que se conocen. Es muy fácil darse cuenta de que los motivos del «orgullo» fabricado a medida por los intereses del gobierno (las «causas nobles» de las que habla el Diccionario) están totalmente fuera del tiempo presente, fuera de nosotros y, desde luego, muy lejos del futuro.Es decir; nos enorgullecemos porque Güemes escala sin parar en el ranking de singles de la heroicidad hispanoamericana, porque un billete tendrá su barbuda cara, porque los gauchos son un vistoso atractivo turístico, porque nuestras empanadas son las más sabrosas de la región, porque nuestra Procesión es la más multitudinaria de Sudamérica, porque las máquinas electorales son transportadas a lomo de burro a los pueblos remotos de Iruya, porque las juezas más perspectivistas se pasan la Ley por el arco del triunfo cuando quieren, en beneficio de soluciones populistas. Y así un larguísimo etcétera.Los salteños y las salteñas -según se desprende del resultado de las elecciones del domingo- apenas si utilizamos la enorme capacidad humana de imaginar futuros posibles. Tal parece que aquella parte de nuestro cerebro que controla esta incalculable potencia (el área prefrontal) está cubierta por la grasa de las empanadas, que impide su propagación a las neuronas decisionales. No hay nada que nos saque -ni por error- de nuestra «huella histórica»; nada que cuestione el acierto o la buena dirección de decisiones que se adoptaron en otros siglos.Casi todos los candidatos y candidatas han renunciado a su deber de evaluar lo que ha de venir. Más de uno lo ha hecho consciente y deliberadamente; pero una mayoría lo ha hecho porque ignora que el pasado influye mucho menos de lo que lo hace el futuro sobre nuestras vidas. El futuro es, para los salteños, un recurso natural más importante que el litio en estos momentos; porque el futuro crea ilusiones, forja sueños, nos hace formularnos propósitos y acariciar expectativas. Es decir, nos coloca en la senda del crecimiento.En uno de sus libros más renombrados, el italiano, el fundador de la psicología estratégica junto al austriaco, nos advierte: «La esperanza en el futuro nos hace releer positivamente incluso el peor de los pasados».Para la próxima elección, que ocurrirá en menos de un mes, propongo el ejercicio de evaluar a los candidatos y candidatas por la estructura de sus frases. Desconfiemos de aquellas y aquellos que nos prometen bajarnos la luna (por ejemplo, una Salta bañada en blanco por la luz de los litiodólares) y pongamos nuestras fichas en aquellos y aquellas que comienzan su discurso con un simple y tímido «y si...».Prestemos atención a los que nos dicen, por ejemplo: «¿Y si creáramos un Tribunal Constitucional independiente de la Corte de Justicia?» o «¿Y si el Gobernador acudiera una vez por mes a la Legislatura para informar de su trabajo a los representantes del pueblo?» o «¿Y si generalizáramos la utilización del referéndum para tomar las decisiones políticas más importantes?»Habrá, por supuesto, miles y miles de voces contrarias a estas iniciativas. Pero son precisamente las resistencias que se levantan frente a las ideas osadas e innovadoras las que fortalecen nuestra esperanza y evitan que caigamos en el desánimo y en el abismo de la ansiedad.Cuando Salta recupere su camino hacia el futuro, las elecciones, los candidatos, sus propuestas y sus resultados, serán enteramente diferentes, para mejor. Con un poco de suerte y muchísimo esfuerzo, podremos quitar del camino a esta larga saga de parásitos que nos mantienen anclados en el atraso por el puro placer de reproducirse a sí mismos a lo largo de varias generaciones.