Salta: Una reforma constitucional con herramientas y protagonistas del siglo pasado

Sesión de la Cámara de Diputados de Salta

El mundo ha cambiado profundamente; los derechos y las libertades han evolucionado, han surgido nuevos protagonistas sociales y emergido nuevos desafíos que requieren de nuevas soluciones que las constituciones conocidas no llegaron a prever.

Una reforma anclada en el pasado

Como en los tiempos de Vélez Sarsfield

Las constituciones como cadenas de intermediación

Es por esta razón que cualquier proceso de reforma en el siglo XXI debe apuntar necesariamente a laque hacen posible la convivencia pacífica y el ejercicio racional del poder político, cualquiera sea la fórmula que escojamos.Los problemas que enfrenta la democracia en todo el mundo son de sobra conocidos. Estos problemas no solo están motivados por las mayores presiones populistas que deben soportar los gobiernos y la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones, sino también por los procesos económicos, como la gran crisis financiera internacional de 2008, que rebajó sensiblemente la confianza en las economías de mercado, y los cambios operados en los mercados de trabajo tradicionales, que hoy parecen mucho menos seguros que antes.Pero en momentos como los que vivimos debemos plantearnos, además, si las constituciones que nos rigen no son también una parte importante del problema; es decir, preguntarnos si las instituciones y las reglas que hemos establecido para hacer posible la democracia en un contexto social y político ya superado no están de algún modo obsoletas en aspectos fundamentales y han dejado de brindar el apoyo que necesitan las democracias en el mundo actual.Ante esta evidencia, en Salta hemos optado por una vía reformista que hunde sus raíces en el siglo XX y que no tiene en cuenta, en absoluto, ni los cambios profundos experimentados por la sociedad, ni la evolución de los derechos y las libertades ni, por supuesto, la potencial obsolescencia de nuestro entramado normativo y de nuestras instituciones.El gobierno -impulsor visible de la reforma- se ha internado en un mar proceloso y lo ha hecho sin tener muy claro cuál será el impacto y resultado final de los cambios que propone y sin contar con el instrumental adecuado: En Salta no hay equipos ni recursos técnicos suficientes ni siquiera para acometer una reforma light como la que ya se ha echado a rodar.Si el gobierno que ha propuesto la reforma tuviese una idea clara de todo lo que se propone reformar, esta es la hora en que los ciudadanos, expertos y no expertos, tendrían información precisa acerca de lo que el gobierno pretende hacer con determinadas instituciones. A nadie escapa de que, después de la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma, hay determinados temas que permanecen calculadamente ocultos y que el gobierno dice que estarán abiertos a lo que decida la convención constituyente, lo cual por cierto es de una imperdonable y superficial obviedad.Pero lo que es más grave es que este planteamiento encierra, pues si la voluntad del gobierno reformista es la de dejar que sea la convención constituyente la que decida aquellos temas que han quedado «abiertos», no debió haber enviado a la Legislatura un proyecto de ley para reformar solo unos pocos artículos, sino un proyecto -incluso más breve- que abriera la posibilidad de que la futura convención constituyente diera su opinión sobrey no solamente sobre una parte. ¿Por qué el gobierno debe elegir qué partes reformar y qué partes no? ¿De dónde nace su autoridad para decidir?Desde este punto de vista, la reforma constitucional que ha propuesto el gobierno representade revisar en profundidad aquellas instituciones que han quedado deformadas o han sido desbordadas por la dinámica social y la evolución de la conciencia cívica.Si en algunos artículos, como el tironeado 140 (que establece la cantidad de mandatos sucesivos que puede desempeñar un Gobernador), el gobierno tiene o dice tener una idea bastante clara de lo que se debe hacer y ha explicado el porqué de su apertura, ¿por qué no da a conocer también el motivo por el que ha decidido abrir el artículo 156.1, que establece la duración temporal de los jueces de la Corte de Justicia y el artículo 156.3 que regula el mecanismo por el cual cesan los magistrados inferiores?Esta reforma se hará con pluma de ganso, y todos debemos lamentarnos por ello.Lo más parecido a una reforma electrónica que tengamos serán los intercambios semisecretos por WhatsApp entre algunos influyentes. No habrá (porque nadie en Salta sabe cómo usarlas) herramientas como los repositorios electrónicos de Derecho Constitucional comparado, los modelos matemáticos aplicados a la ciencia jurídica o la inteligencia artificial.Si tenemos suerte, la Constitución de Salta que surja en la primavera de 2021, y este dato, más que enorgullecer a los bisabuelos fallecidos de los actuales reformadores debería avergonzar a estos últimos.Como he dicho ya hasta el cansancio, el mundo actual no es ni parecido al que vivimos hace solo cuarenta años atrás. Solo por dar un ejemplo de lo que hablo haré alusión aquí a los cambios radicales que ya se han producido en la forma en que nos relacionamos con los mercados y las expectativas que hoy casi todos tenemos de que tales mercados respondan a nuestras demandas de una forma muy inmediata.Los ciudadanos -con independencia de nuestra edad- estamos mayormente familiarizados con la interrupción de las antiguas formas de entrega en el comercio minorista, la irrupción de la banca on line y las incipientes formas de gobierno electrónico. La economía institucional sugiere que debemos mirar detrás de todo este enorme aparato desarrollado por el mercado para identificar a los intermediarios involucrados: los proveedores de servicios web, los recolectores de datos, los distribuidores y procesadores, los sistemas de pago y entrega.La misma dependencia de los nuevos intermediarios se está produciendo ahora mismo en sectores ajenos al mercado, como el de la prestación de servicios gubernamentales, en donde proliferan los organismos especializados, pero no experimentamos la sensación de disfrutar de un mayor grado de inmediatez democrática y capacidad de respuesta. Aquí reside la clave del papel que juegan las constituciones en nuestro entramado institucional.Por el contrario, cada uno de los atributos centrales del gobierno democrático -la amplia inclusión que ofrece, la importancia que concede a la respuesta de los votantes y el nivel de participación de los ciudadanos en la formación de las prioridades políticas- parecen hoy debilitados en lugar de fortalecidos. Las elites políticas y los grupos que saben cómo lidiar con los intermediarios parecen haber ganado ventaja en relación con una ciudadanía expectante, que todavía depende de la reacción del Estado para que los beneficios de las nuevas formas que asumen las relaciones sociales y productivas se hagan sentir en la vida cívica.Una forma de responder a este desafío tan peculiar es considerar a las constituciones como cadenas de intermediación en sí mismas.Nuestras constituciones del siglo XXI -como enseña Frank VIBERT- deben proporcionarnos intervenciones al comienzo de la cadena, punto en el que los textos constitucionales pueden restablecer la comunicación directa que reclama la democracia moderna y participativa. También pueden proporcionarnos nuevos tipos de representación e instituciones novedosas, como por ejemplo los organismos que se encargan de escudriñar la equidad intergeneracional. Al final de la cadena nos pueden proporcionar mecanismos de fiscalización y control, sin tener que depender -como sucede en la actualidad con los tribunales constitucionales- de la existencia y remisión de casos individuales.Todas estas oportunidades estamos perdiendo en Salta con esta convocatoria de reforma constitucional políticamente tan sesgada y poco ambiciosa. En los próximos 15 o 20 años, cuando el mundo haya cambiado ya de una forma irreversible y no seamos capaces de reconocerlo, nuestra Constitución no volverá a ser tocada.El análisis constitucional parece estar muy lejos del mundo real y también muy lejos del ruido de la política cotidiana. Sin embargo, deberíamos preocuparnos por el diseño constitucional tanto, o quizá un poco más, como lo hacemos con los equilibrios y desequilibrios políticos de la coyuntura.El fracaso constitucional trae consigo un costo humano que es difícil de mensurar. Como lo demuestra la mezquina ley de reforma constitucional aprobada recientemente por la Legislatura de Salta, el diseño constitucional sigue modelos ​​de tiempos pasados. Ahora estamos en un mundo diferente y, como dice VIBERT, «necesitamos repensar».