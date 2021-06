Malvinas: La ONU reitera su llamado a Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Puerto Stanley

El Comité Especial de Descolonización abordó este jueves la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas en una sesión que culminó una vez más con una exhortación a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido a reanudar el diálogo “a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la controversia”.

Sin respuesta

Base militar

Postura insostenible

Apoyo latinoamericano al reclamo

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/06/1493702

En una resolución adoptada por consenso, la ONU reiteró que la manera de poner fin a la “particular situación colonial” del archipiélago es la solución negociada de la controversia.El texto -promovido por Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela-, lamenta que pese al amplio respaldo internacional a la negociación, todavía no se implementen las numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre el tema.El Comité escuchó a peticionarios de ambas partes, residentes de las islas, plantear sus razones para inclinarse por el otorgamiento de la soberanía a alguno de los dos Estados que la reclaman.La sesión contó con la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores de Argentina,, quien denunció la falta de respuesta del Reino Unido y afirmó que no hay razones para no reanudar el diálogo exceptoNo obstante, enfatizó la voluntad de su país de negociar, como lo demandan repetidamente las resoluciones de la ONU.Solá explicó que el Reino Unido pretende desconocer esos llamados de la ONU amparándose en un supuesto derecho a lade los habitantes de las islas y alegando que sólo si ellos se manifiestan a favor de las negociaciones, el país accederá a entablar negociaciones.El canciller argentino dijo que la presencia británica en eltiene un componente militar que no se justifica con el argumento de garantizar la seguridad de sus ciudadanos., puntualizó en una rueda de prensa tras su intervención en el Comité.El diplomático sostuvo que Argentina ya no está dispuesta a abrir ningún paraguas con respecto a la cuestión de la soberanía “sino a ponerla en el centro” de su relación con el Reino Unido.Añadió que Argentina está plenamente asentada en Malvinas con un gobernador argentino, empresas y comercio.Solá consideró que eltendrá que convencerse en algún momento de que su posición es cada vez menos sostenible, como lo evidencia el acuerdo general en las Naciones Unidas en el sentido de que la situación en Malvinas, subrayó.Acotó que no se puede recurrir al principio de autodeterminación de los pueblos en el caso de los habitantes de las islasAdemás, señaló, el Reino Unido ha transgredido las decisiones de la ONU al sobreexplotar los recursos naturales y pesqueros, así como al hacer prospecciones petrolíferas.En la sesión del Comité, el bloque de países latinoamericanos apoyó los reclamos argentinos y se pronunció por el diálogo.A nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), México en voz de su embajador ante la ONU, Ramón De la Fuente, reiteróde Argentina en laAsimismo, hizo patenteen que los gobiernos argentino y británico reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a dicha disputa, de conformidad con las resoluciones de la ONU.El embajador de México, país que detenta la presidencia pro tempore del grupo, recalcó los integrantes de la CELAC