Semana Internacional de solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos

Vista de Puerto Stanley, en las Islas Malvinas

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54/91, de fecha 8 de diciembre de 2005, pidió la observancia anual de la Semana de Solidaridad con los pueblos de territorios no autónomos.

Descolonización

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/events/nonselfgoverning/

En la(art. 73), un territorio no autónomo se define como territorio cuyo puebloEn 1946, varios Estados Miembros de las Naciones Unidas determinaron una serie de territorios no autónomos bajo su administración y se incluyeron en una lista de las Naciones Unidas. A los países que administran territorios no autónomos se les llaman Potencias Administradoras. Como resultado del proceso de descolonización en los últimos años, la mayoría de los territorios fueron retirados de la lista.Instó a las potencias administradoras que corresponda a que adopten medidas eficaces para salvaguardar y garantizar los derechos inalienables de los pueblos de los territorios no autónomos a disponer de sus recursos naturales, incluida la tierra, y a establecer y mantener el control del aprovechamiento de esos recursos en el futuro, y pide a las Potencias administradoras que adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos de propiedad de los pueblos de esos territorios.También instó a todos los Estados a que, directamente y mediante sus actividades en los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, presten asistencia moral y material a los pueblos de los territorios no autónomos.Cuando se establecieron las Naciones Unidas en 1945, 750 millones de personas, casi una tercera parte de la población mundial, vivían en territorios que dependían de Potencias coloniales. En la actualidad, menos de 2 millones de personas viven bajo el dominio colonial en los 16 territorios no autónomos que quedan. La oleada de descolonización, que cambió la superficie del planeta, nació con las Naciones Unidas y representa el primer gran éxito de esta organización mundial.El régimen internacional de administración fiduciaria se estableció en la Carta de las Naciones Unidas. Reconociendo el principio de libre determinación, la Carta describe la responsabilidad de los Estados para con los territorios que se encuentran bajo su administración como «un encargo sagrado» en el que los intereses de sus habitantes están por encima de todo.La Carta también estableció el Consejo de Administración Fiduciaria como uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Este Consejo supervisaría la situación en 11 «territorios en fideicomiso» concretos que estaban sujetos a acuerdos por separado con los Estados administradores. Estos territorios se habían administrado oficialmente con arreglo a mandatos de la Liga de las Naciones, o se habían segregado de países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, o los Estados encargados de su administración los habían colocado de manera voluntaria bajo ese régimen.Como el proceso de descolonización siguió avanzando, la Asamblea General aprobó su histórica Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales en 1960.La Declaración reconocía el derecho de libre determinación todos los pueblos y proclamaba que debía ponerse fin al colonialismo de forma rápida e incondicional. Dos años más tarde, se estableció un Comité Especial de Descolonización para supervisar su implementación.Los éxitos se sucedieron, y el compromiso de las Naciones Unidas continuó siendo fuerte. En 1990, la Asamblea proclamó el Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo (1990-2000), que incluía un plan de acción específico. En 2001, le siguió un Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo. El final del Segundo Decenio coincidió con el cincuentenario de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Al mismo tiempo, la Asamblea General declaró Documento PDF el período 2011-2020 Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo.El resultado: Desde la creación de las Naciones Unidas, 80 antiguas colonias han obtenido su independencia. Esto incluye a los 11 territorios en fideicomiso, los cuales han alcanzado la libre determinación mediante la independencia o la libre asociación con un Estado independiente. El Comité Especial continúa supervisando la situación en los 16 territorios que quedan, y trabaja para facilitar su avance hacia una total libre determinación.(Secretario General Ban Ki-moon. Declaraciones de apertura del período de sesiones de 2008 del Comité Especial de Descolonización 28 de febrero de 2008)