24 de abril: Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz

Banderas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York

El 24 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de Multilateralismo y Diplomacia para la Paz.

Antecedentes

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/Multilateralism-for-Peace-day

Para fomentar y apoyar los tres pilares fundamentales de la ONU: el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad y los derechos humanos, debemos defender y preservar los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, que son la base de la Carta de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.Las normas internacionales y el sistema basado en reglas que han guiado a las naciones a lo largo de las siete décadas de existencia de la Organización deben prevalecer para poder enfrentarnos a los crecientes desafíos del proteccionismo y el aislamiento. Además, temas mundiales como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, las crisis humanitarias y migratorias son cuestiones transversales, que, por tanto, involucran a las naciones, sus valores e intereses, y requieren atención y acción colectiva; así como los avances tecnológicos que también tiene un impacto en el panorama político y socioeconómico y las relaciones entre los estados.Por todo ello, el 12 de diciembre de 2018, la Asamblea General aprobró, en su resolución A/RES/73/127, observar este Día el 24 de abril.Como se señala en la resolución, este Día sirve para promover los valores de la Carta de las Naciones Unidas y sus principios de resolución de disputas entre países a través de medios pacíficos. Asimismo, nos permite reafirmar la importancia y pertinencia del multilateralismo y el derecho internacional y promover el objetivo común de lograr una paz duradera y sostenida mediante la diplomacia.Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, tras de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, con una misión principial: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional de la Organización, establece que uno de los propósitos y principios de las Naciones Unidas es el compromiso de resolver las controversias por medios pacíficos y la determinación de que las generaciones venideras salgan del flagelo de la guerra.Con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, la Organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que esta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU, también desarrollan un papel importante en esta tarea.A pesar de todo, la prevención de conflictos sigue siendo un aspecto poco visible públicamente como parte de la labor de las Naciones Unidas. Los medios de comunicación tienden a cubrir las crisis después de que se vuelven violentas, cuando las escenas dramáticas tienen más probabilidades de captar la atención de la audiencia. El Consejo de Seguridad, en calidad de órgano de las Naciones Unidas al que corresponde la responsabilidad primordial de la paz y la seguridad, desempeña un papel esencial en el apoyo a las medidas preventivas y se ha centrado históricamente en la gestión de crisis inmediatas y conflictos a gran escala. Es difícil medir el impacto de la ONU en evitar el brote, la escalada, la prolongación y la recurrencia del conflicto violento y esta dificultad se incrementa con el desafío de demostrar que una acción determinada hizo que no se produjera el conflicto.La coyuntura mundial actual demuestra inequívocamente que los países no pueden gestionar los riesgos por sí solos. Solo podemos tener éxito si trabajamos al unísono. El multilateralismo no es, por tanto, opcional. Es el vehículo más eficaz, ya sea regional o global, para lograr los objetivos de paz, desarrollo sostenible inclusivo y derechos humanos para todos.El papel de la diplomacia debe ser el de aliviar las tensiones antes de que desemboquen en conflicto, o, si el conflicto estalla, actuar rápidamente para contenerlo y resolver sus causas subyacentes. Por este motivo, la diplomacia preventiva es fundamental para respaldar los esfuerzos de las Naciones Unidas en ayudar a solucionar las controversias.Es por todo ello que este compromiso con el multilateralismo y la paz y la seguridad internacionales fue reafirmado tanto por la mayoría de los líderes mundiales en el Debate General de septiembre de 2018, como en la posterior discusión durante el Diálogo de Alto Nivel sobre la Renovación del Compromiso con el Multilateralismo el 31 de octubre de 2018.El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea General aprobó (resolución A/73/L.48) observar el Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz el 24 de abril, en una votación registrada de 144 votos a favor y dos en contra. La Asamblea General invita a todos los Estados Miembros, observadores y organizaciones de las Naciones Unidas a difundir las ventajas del multilateralismo y la diplomacia para la paz, entre otras maneras, a través de actividades educativas y de sensibilización pública.La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) es un trágico recordatorio de la profunda interconexión que existe entre nosotros.Hay una necesidad clara y urgente de adoptar soluciones multilaterales concretas, basadas en la acción común a través de las fronteras por el bien de toda la humanidad, empezando por la distribución equitativa de las vacunas como un bien público mundial.Esta necesidad va mucho más allá de la pandemia. Se aplica a todas las amenazas transnacionales a las que nos enfrentamos: la crisis climática; la contaminación del aire y del agua; la proliferación de armas de destrucción masiva; y el desarrollo de nuevas tecnologías en ausencia de principios y normas acordados.Necesitamos un multilateralismo más interconectado y con una mayor coordinación entre las organizaciones regionales e internacionales, las instituciones financieras internacionales y las alianzas público-privadas.Necesitamos un multilateralismo inclusivo, que se apoye en la sociedad civil, las empresas y las autoridades locales y regionales, entre otras, y que comparta el poder de forma más amplia y justa.Y necesitamos una firme acción multilateral en este momento, para superar la pandemia de forma segura, afrontar la crisis climática y construir comunidades y sociedades más fuertes y seguras.Hoy, con motivo del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, renovemos nuestro compromiso con las soluciones multilaterales globales que benefician a las personas y al planeta.