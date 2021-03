Un tribunal de París condena a Nicolas Sarkozy a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias

Nicolas Sarkozy

En el mismo pronunciamiento se ha impuesto condena a tres años de prisión, por los mismos delitos, más el de revelación de secretos profesionales, a los otros acusados: el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert. Según la sentencia, entre los tres hubo un pacto de corrupción.

'Caso Bygmalion'

Fuente: ElMundo.es

La instrucción estaba basada en una decena de conversaciones de las miles grabadas entre Sarkozy y su abogado de toda la vida, Thierry Herzog. Según la fiscalía, el político había sellado un "pacto de corrupción" con el magistrado Gilbert Azibert. A cambio de informaciones sobre las meandros de otro asunto judicial, Sarkozy iba a apoyar su candidatura para un puesto en Mónaco.La defensa de Herzog, además de denunciar las escuchas entre un abogado y su cliente, alegó que Azibert nunca obtuvo el puesto al que aspiraba. Pero la ley francesa establece que no es necesaria una contrapartida ni que la influencia sea real para que haya delito de corrupción y tráfico de influencia.La presidenta de la sala ha precisado que el expresidente podrá cumplir el año de prisión firme en su casa pero deberá ser controlado por un dispositivo electrónico. La sentencia ha sido leída por la presidenta de la sala número 32 del Tribunal correccional de París, señora, que ha juzgado el caso junto a otros dos magistrados.Sarkozy no es el primer presidente de la República condenado por la Justicia. Ese 'deshonor' corresponde a su predecesor en el Elíseo,, el último en cumplir dos mandatos entre 1995 y 2007. El fallecido expresidente fue condenado a dos años por el caso de los empleos ficticios del ayuntamiento de París, municipio del que fue alcalde antes de ser presidente. El asunto, por el que fue condenado su mano derecha y luego primer ministro,, era bien simple: el partido gaullista tenía camuflados en la nómina municipal a sus propios empleados.El expresidente había llegado al edificio poco antes por una entrada discreta. A las 13:19 hizo el paseíllo hasta la sala de audiencias delante de un muro de cámaras de fotos y de televisión, mantenido a distancia. Fue un momento fugaz. Sarkozy, con mascarilla y acompañado por su escolta, no dijo ni palabra y se limitó a saludar con un gesto rápido de su mano izquierda. Menos de una hora después hizo el camino en sentido contrario. Esta vez se contentó con un mínimo gesto de cabeza.Sarkozy volverá a sentarse en el banquillo dentro de dos semanas. La misma instancia que hoy ha hecho público su veredicto le tiene citado el 17 para juzgarle por el 'caso Bygmalion'. Es el nombre de la empresa de comunicación y eventos que organizaba sus mítines en la campaña presidencial de 2012, en la que fue derrotado por el socialistaLa acusación es "financiación ilegal de la campaña" por superar el techo de gasto de 20 millones de euros. Para maquillar las cuentas usaban la empresa de eventos. Se arriesga a una condena de un año. Al contrario que otros imputados en este proceso, no es perseguido por falsificación ni abuso de confianza porque no se ha podido probar que conociera que había una doble contabilidad ni que hubiera dado órdenes de camuflar gastos de campaña en las cuentas de la sociedad Bygmalion.Más grave es la acusación de la fiscalía en el caso de la financiación ilícita de su campaña presidencial de 2007 en la que se impuso a la socialista Ségolène Royal, entonces pareja de Hollande. Se le acusa de haber recibido dinero del régimen libio del general Gadafi. Los cargos son "asociación de malhechores, corrupción pasiva, tenencia de fondos libios y financiación ilegal de campaña electoral". Este caso es el nudo gordiano de los problemas de Sarkozy con la Justicia.Lo último del dosier es favorable para el ex presidente. El principal testigo de cargo, el hombre que transportó cinco millones de euros en maletas de cuero procedentes del dictador libio, se ha desdicho. Zaid Takieddine, 70 años, hizo fortuna como traficante de armas. Habló desde Beirut donde se ha instalado tras ser condenado a cinco años de cárcel en el 'caso Karachi', un oscuro asunto de retrocomisiones en contratos de armas con los que se financió la campaña de Edouard Balladur de 1995... quien está a la espera de sentencia.La investigación de este caso permitió a la policía pinchar el teléfono de Sarkozy. Y descubrir que usaba un móvil secreto para hablar con un único interlocutor, su abogado de toda la vida, Thierry Herzog. Éste había adquirido un móvil de prepago bajo la identidad de Paul Bismuth, un antiguo compañero de estudios.Sarkozy y Herzog hablan por el móvil secreto de otro procedimiento judicial que iba a ser dirimido en el Tribunal de Casación en febrero de 2014. El ex presidente había recurrido para evitar que sus agendas fueran requisadas en otra investigación, las donaciones al partido de la millonaria dueña de L'Oreal,. El ex presidente fue absuelto en este último caso.Además del 'caso Bettencourt', Sarkozy ha sido absuelto en otros dos asuntos: viajes en jet privado facturados a la sociedad Lov Group de un amigo suyo, Stéphane Courbit, y multas pagadas por el partido. Su inmunidad presidencial le cubrió en otro procedimiento, los sondeos pagados en demasía por el Elíseo.Sus actividades posteriores a su paso por la política activa también están bajo la lupa. Está siendo investigado por la Fiscalía por "tráfico de influencias" y "blanqueo de capitales" en relación a una empresa rusa, Reso Garantía, a la que asesoraba.