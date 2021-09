27 de septiembre: Día Mundial del Turismo

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



La mayor crisis de la historia del turismo está ya en su segundo año y ningún país ha quedado ileso. Entre enero y mayo, las llegadas de turistas internacionales fueron un 85% inferiores a las de 2019 (y 65% inferiores a las de 2020). A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición de nuevas variantes de COVID-19 y la constante imposición de restricciones han hecho que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales.

"Turismo para un crecimiento inclusivo", propósito y tema de 2021

¿Sabías que...?

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/tourism-day

Los expertos predicen unas pérdidas de 4 billones de dólares a la economía mundial y no esperan volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después.Los países en desarrollo serán los más perjudicados. La vacunación contra la COVID-19 es más pronunciada en algunos países que en otros, por lo que las pérdidas económicas derivadas del turismo se reducen en la mayoría de los países desarrollados, pero se agravan en los países en desarrollo, donde la ausencia de vacunas está manteniendo alejados a los turistas.En este, la pandemia de COVID-19 representa una oportunidad para repensar el futuro del sector turístico y celebrar la capacidad única del mismo de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro.La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto social y económico colosal. Economías desarrolladas y en desarrollo han sido golpeadas, y la peor parte se la han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. La reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa.En la edición de 2021 del Día Mundial del Turismo, y con el lema, se celebrará la capacidad excepcional del sector para impulsar un desarrollo inclusivo y el papel que desempeña en la creación de oportunidades para millones de personas en todo el mundo.El turismo puede y debe asegurar que no se deje a nadie atrás. La Organización Mundial del Turismo (OMT), como organismo especializado de las Naciones Unidas encargado del turismo responsable y sostenible, está guiando al sector hacia una recuperación y un crecimiento inclusivos. La OMT se asegura de que cada parte del sector pueda decidir su futuro, incluidas las comunidades, las minorías, la juventud y aquellos que, en otro caso, podrían quedarse atrás.Y es que el sector es un pilar reconocido en muchos –si no en todos– los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los objetivos 1 (fin de la pobreza), 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (reducir las desigualdades).- El turismo emplea a una de cada 10 personas en el mundo. Debido a la pandemia, se estima que 100-120 millones de empleos directos están en riesgo.- La OMT prevé que el turismo nacional se reactivará antes que el turismo internacional, lo que, con una buena gestión, podría beneficiar a las comunidades rurales.- El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas del PIB mundial.En este Día Mundial del Turismo, reconocemos el poder y las posibilidades del turismo para fomentar la prosperidad e impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible. El sector turístico influye en casi todos los aspectos de nuestras economías y sociedades, y hace posible que las personas históricamente marginadas y las que corren el riesgo de ser dejadas atrás se beneficien de un desarrollo que sea local y directo.El turismo sigue viéndose enormemente perjudicado por la pandemia de COVID-19: en los primeros cinco meses de este año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un alarmante 95 % en algunas partes del mundo, y se estima que para finales de 2021 se habrá producido una pérdida de más de 4 billones de dólares en el PIB mundial. Para las economías desarrolladas, se trata de una gran conmoción, pero para los países en desarrollo constituye una emergencia.El cambio climático también está afectando gravemente a muchos de los principales destinos turísticos, especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo, para los que el turismo representa casi el 30 % de su actividad económica.Muchos millones de personas ven peligrar sus medios de vida, y ha llegado el momento de repensar y transformar el turismo y de reactivarlo de forma segura. Si se aplican las salvaguardias adecuadas, el sector turístico puede proporcionar puestos de trabajo decentes y ayudar a construir economías y sociedades resilientes, sostenibles, con igualdad de género e inclusivas que beneficien a todos. Para ello, es necesario poner en marcha medidas e inversiones específicas que propicien el cambio hacia el turismo verde, en el que los sectores que generan más emisiones, como el transporte aéreo y marítimo y la hostelería, se encaminen hacia la neutralidad en sus emisiones de carbono.También es necesario que todos puedan hacer oír su voz sobre la forma en que el turismo determina el futuro de nuestras sociedades y nuestro planeta. Un proceso inclusivo de adopción de decisiones es lo único que nos permitirá garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible, cumplir las promesas de los ODS y transformar el turismo para que llegue a ser un auténtico motor de prosperidad, un vehículo de integración, un medio para proteger nuestro planeta y la biodiversidad y un catalizador del entendimiento cultural entre los pueblos.