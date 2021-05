1 de mayo: Día Internacional del Trabajador

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV Congreso de la American Federation of Labor, donde se propuso que, a partir del 1º de mayo de 1886, se obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8 horas y o los trabajadores irían a la huelga.El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los llamados, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la organización de trabajadores Noble Order of the Knights of Labor logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.Entonces, el presidente de Estados Unidos,, promulgó unaestableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Pearsons.La prensa calificaba el movimiento como "indignante e irrespetuoso", "delirio de lunáticos poco patriotas", y manifestando que era "lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo".El conflicto se extendió a otras ciudades de Estados Unidos, entrando en paro más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y a los empresarios, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista.Sin embargo, la fábricade Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que, a las puertas de la fábrica, reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como ‘el atentado de Haymarket‘.El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca.Relato de la ejecución por, corresponsal en Chicago del diario La Nación:La culpabilidad de los condenados nunca fue probada.En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el "Día Internacional del Trabajador" para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación emprendida por obreros norteamericanos, fue adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase obrera de todo el mundo.El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el "Día del Trabajador" el 1º de mayo de cada año.Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia con el 1º de mayo, no ha sido sencilla a lo largo de la historia de los países y en cada régimen político. El Día Internacional del Trabajador es la fiesta por excelencia del movimiento obrero mundial. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago.