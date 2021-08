Docentes salteños que no se sienten representados por los sindicatos marchan hacia la Casa de Gobierno

Docentes marchan por la avenida Entre Ríos hacia la casa de gobierno

La marcha docente iniciada en las calles del centro de la ciudad ha tomado rumbo hacia el barrio Grand Bourg, en donde se encuentra la sede del gobierno provincial.

Los docentes protestan por la caída en picado del poder adquisitivo de sus salarios y exigen al gobierno un aumento salarial que compense lo que ellos consideran que se ha perdido por la inflación, más una protección sanitaria reforzada frente a los riesgos del coronavirus.Según diferentes fuentes, la marcha de los docentes ha ocupado más de diez cuadras de la avenida Entre Ríos, que comunica el centro de la ciudad con la carretera que conduce a San Lorenzo y el acceso a los barrios La Loma y Grand Bourg.La presencia de los docentes en las calles está provocando serios problemas a la circulación rodada en aquella parte de la ciudad.Según diferentes fuentes, la situación no es muy diferente a la que se vivió algunas horas antes en el acceso a la ciudad por el Portezuelo en donde los vehículos impedidos de circular por el corte llevado a cabo por los docentes formaron filas de hasta cuatro kilómetros.Las columnas docentes que protestan contra el gobierno se encuentran a estas horas frente a la sede gubernamental, en donde también han bloqueado algunos accesos. Esperan ser atendidos por algún responsable político, aunque la cercanía de las elecciones hace casi imposible que el encuentro se produzca.Al parecer, a los docentes en marcha -que dicen no sentirse representados por la llamada intergremial docente- no les ha convencido la reunión que algunos de ellos mantuvieron anoche con el Vicegobernador de la Provincia y candidato a convencional constituyente,, que se limitó a «tomar nota» de las exigencias de los trabajadores movilizados y les instó -según diferentes fuentes- a que «participen desde los gremios»; es decir, que abandonen la protesta espontánea y que hagan pasar sus reivindicaciones por el filtro de unos sindicatos en los que no confían.