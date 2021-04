Profesionales de la danza denuncian arbitrariedad y persecución laboral en Salta

Protesta de bailarines ante la Casa de la Cultura de Salta

Denuncian que los bailarines excluidos -muchos de ellos con antigüedades que oscilan entre los ocho y los diez años- son víctimas de una velada represalia por parte de las autoridades de Cultura, ya que fueron precisamente los ocho «desvinculados» tras el concurso los que desde hace tiempo vienen reclamando por mejoras estructurales en la organización del ballet y en la forma en que se gestionan sus relaciones de trabajo.

Uno de los puntos críticos de la protesta de ayer tiene que ver con el uso, por parte de la administración cultural salteña, del eufemístico término «desvinculación» que -según los bailarines- oculta o tiende a disimular que la medida adoptada por la secretaria, constituye un despido puro y duro, prohibido por las normas nacionales que rigen durante el estado de emergencia sanitaria.Estos despidos se produjeron después de que el gobierno puso fin a un concurso convocado y resuelto durante la pandemia para proveer 44 plazas de bailarines clásicos. Pero los afectados, y sus compañeros, denuncian que el concurso es nulo porque en su tramitación se ha infringido el reglamento vigente, porque el proceso no contó con la preceptiva presencia de observadores de los sindicatos ATE y UPCN y porque las audiciones se realizaron sin respetar los protocolos y las medidas sanitarias en vigor.No se trata de vicios de procedimiento casuales, sino que «las irregularidades estaban premeditadas», dice una de las bailarinas afectadas, que ha pedido la inmediata readmisión de los despedidos.Desde hace por lo menos dos años -aun antes de que la también bailarina Sabrina Sansone se convirtiera en Secretaria de Cultura- los profesionales del ballet clásico de Salta vienen reclamando al gobierno un mayor respeto por su carrera y que la estabilidad en sus empleos no dependa de concursos periódicos sino de una evaluación de desempeño continua, como sucede en renombrados cuerpos de danza de otras partes del mundo. Denuncian que precisamente los bailarines que en su día pidieron la evaluación de desempeño y las mejoras de sus condiciones de trabajo han sido represaliados ahora con su salida del ballet.Por lo demás, el Ballet de la Provincia de Salta es una de las instituciones públicas de la cultura provincial que no ha reanudado oficialmente sus actividades desde la declaración de emergencia sanitaria, hace un año atrás. Los trabajadores que protestaron ayer en la calle Caseros denuncian que el ballet no trabaja desde hace un año, en contraste con otros equipos culturales -como la Orquesta Sinfónica o el Ballet Folklórico- que reanudaron sus actuaciones en el mes de septiembre pasado.