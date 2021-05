6 de mayo: Día Mundial de las Contraseñas

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Día Mundial de las Contraseñas

El 6 de mayo es el Día Mundial de las Contraseñas, un día dedicado a promover prácticas de contraseña más seguras.

Obtener un administrador de contraseñas

Comprobar si se han filtrado las contraseñas

Cambiar las contraseñas o cerrar las cuentas en cualquier sitio cuyas contraseñas se hayan filtrado

Es el día perfecto para asegurarse de estar al día sobre las buenas prácticas de contraseñas.Primero, un recordatorio sobre las mejores prácticas de contraseñas: use contraseñas únicas, use contraseñas largas, incluya letras mayúsculas y minúsculas, números y (cuando sea posible) caracteres extendidos como “#”, “$” y “&”. Si necesita ayuda para generar buenas contraseñas, siempre puede utilizar un generador de contraseñas seguras.Además de eso, hay tres cosas que puede hacer hoy para ayudar a mejorar la seguridad general de su contraseña.- Obtenga un administrador de contraseñas (si aún no tiene uno)- Compruebe si se han filtrado las contraseñas, si las hay.- Cambie las contraseñas o cierre esas cuentas en cualquier sitio cuyas contraseñas se hayan filtrado.Una de las formas más importantes de proteger sus contraseñas es utilizar una única para cada sitio. Con todos los diferentes sitios que usamos en estos días, puede ser casi imposible recordar una contraseña única para cada uno. Además, la mayoría de las personas no pueden recordar una contraseña única, larga, compleja y realmente buena, y mucho menos decenas, si no cientos, de ellas.Aquí es donde un administrador de contraseñas puede ayudar. Un administrador de contraseñas puede generar contraseñas largas y complejas y almacenarlas sitio por sitio. Esto le permite tener contraseñas largas, complejas y únicas para cada sitio.Una vez que tenga un administrador de contraseñas, asegúrese de elegir una contraseña maestra realmente buena. Esa contraseña maestra es la clave que desbloquea todas sus contraseñas. Eso significa que si lo roban, todas sus contraseñas están comprometidas.Si le ayuda a tener una mejor contraseña maestra, está bien que la anotes para ayudarte a recordarla. Solo recuerde tener cuidado de mantener segura esa contraseña escrita. Además, debe asegurarse de que cualquier cuenta de correo electrónico asociada con su administrador de contraseñas esté protegida con autenticación de dos o múltiples factores. Esta es la dirección a la que su administrador de contraseñas le enviará un correo electrónico si necesita restablecer su contraseña maestra. Si esa cuenta no está fuertemente protegida, teóricamente alguien podría apoderarse de su cuenta de correo electrónico, secuestrar su administrador de contraseñas y obtener acceso a todas sus contraseñas.Desafortunadamente, hay muchas probabilidades de que le hayan robado o filtrado contraseñas de al menos una de las violaciones de datos, robos de contraseñas y filtraciones que se han producido en los últimos años.Se ha convertido en un problema tal que ahora existen bases de datos en línea con capacidad de búsqueda que le dirán qué contraseñas se sabe que se han filtrado o robado.Todo lo que tiene que hacer es ir al sitio web, ingresar una dirección de correo electrónico y el sitio le informará sobre cualquier filtración o filtración de datos que haya comprometido sus contraseñas. Debe hacer esto para todas sus direcciones de correo electrónico.Estos sitios son lo más parecido que existe a bases de datos completas de búsqueda de contraseñas perdidas y robadas. Es algo que puede usar para el Día Mundial de la Contraseña y cualquier día que desee saber si alguna contraseña se ha filtrado o ha sido robada.Si descubre que la contraseña de un sitio se ha perdido o ha sido robada, eso significa que la contraseña puede estar en manos de los atacantes y a la venta en Internet. Cualquiera que tenga su contraseña puede iniciar sesión en ese sitio como usted, por lo que debe cambiar esas contraseñas robadas lo antes posible. Y, si ha utilizado la misma contraseña en otros sitios, cambie también la contraseña en esos sitios.A medida que vaya a cada sitio donde se haya perdido o robado la información de su contraseña, puede usar su administrador de contraseñas para crear una contraseña nueva y más segura para ese sitio.Otra cosa a considerar: si descubre que su contraseña se perdió o se la robaron de un sitio que ya no usa, considere cerrar esa cuenta por completo. Es una buena idea cerrar las cuentas que no usa de todos modos. Y si un sitio ya perdió su contraseña, vale la pena preguntarse si confía en ese sitio lo suficiente como para seguir usándolo. Muchas personas, incluido yo mismo, encontrarán contraseñas robadas o filtradas de cuentas que olvidaron que incluso tenían. Por lo tanto, esto también puede servir como un aviso para limpiar las cuentas antiguas que no necesita o no desea.Desafortunadamente, las filtraciones de datos en las que se pierden o roban contraseñas se han convertido en una forma de vida y es probable que sean un problema en el futuro previsible. Si bien tomarse el tiempo para revisar y cambiar las contraseñas perdidas requiere algo de tiempo, es un paso muy importante y bueno para protegerse mejor en línea. Si lo convierte en una práctica habitual y lo hace al menos una vez al año en el Día Mundial de las Contraseñas, estará mucho mejor y más seguro en línea.