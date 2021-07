Aerolíneas extiende hasta el 30 de abril de 2022 el cambio de fecha de pasajes al extranjero

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves modificaciones en su política comercial, en los que contempla la posibilidad de que los pasajeros puedan acceder a un cambio de fecha de viaje libre de cargos y penalidades hasta el 30 de abril de 2022, siempre que se respete la temporada original.

?? Atención pasajeros y pasajeras con tickets emitidos hasta 01/06/21 en vuelos regionales e internacionales que no hayan realizado cambios. Política comercial Súperflex, se amplía la última fecha de regreso. Conocé las condiciones ingresando a ??https://t.co/URyhUyvERw pic.twitter.com/XuQ6NGJFvq — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) July 8, 2021

La política comercial “superflex” establecida por la empresa consiste en poder realizar un único cambio libre de cargos por diferencias de tarifa y penalidades para todos los tickets de la red internacional / regional emitidos hasta el 1 de junio inclusive que aun no hayan realizado ningún cambio, precisaron fuentes de la compañía.La modificación introducida permitirá a los pasajeros cambiar la fecha de ticket para volar hasta el 30 de abril del 2022 dejando sin efecto la fecha anterior del 15 de diciembre de 2021 y respetando siempre la temporada original.Esta modificación no aplica a los tickets domésticos, para ellos la última fecha de viaje permitida para no abonar diferencias de tarifa ni penalidades sigue siendo 15 de diciembre 2021.Desde el año pasado, Aerolíneas Argentinas ha llevado adelante una política flexible permitiendo a los pasajeros cambiar voluntariamente la fecha de su viaje sin costos adicionales.