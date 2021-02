Comienza hoy la renovación del pase libre para estudiantes de Salta

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Colectivo en Salta

La empresa de transporte públicos SAETA informa que el proceso de renovación del pase libre para estudiantes 2021 comienza hoy, día lunes 1 de febrero.

En principio, la actualización incluirá únicamente a los ingresantes del nivel inicial y cursen los niveles primario y secundario de establecimientos públicos o privados.La renovación para quienes cambian a nivel universitario, terciario o BSPA se anunciará próximamente.Para la actualización los estudiantes deben, en primer lugar, ingresar a la web y en el botón PASE LIBRE ESTUDIANTIL comprobar si figuran en el padrón de beneficiarios y, de acuerdo a cada caso (nivel inicial o primera vez que tramitan el Pase Libre; renovación automática o duplicados) proceder a la renovación.En caso de no figurar en el padrón deberán solicitar en su escuela o colegio el comprobante de la matrícula y con fotocopia de DNI, con cita previa online desde la web de SAETA, realizar el trámite en presencialmente en los Centros de Atención al Usuario.Realizar el trámite personalmente en los Centros de Atención al Usuario (CAU) de Pellegrini 824 o Paseo Salta, con cita previa online en www.saetasalta.com.ar. Deberán presentarse con fotocopia de DNI y constancia de inscripción.Rige para quienes ya tienen su pase libre, no cambian de nivel educativo y se encuentren incluidos en el padrón de beneficiarios, que está conformado con la nómina enviada a SAETA por el Ministerio de Educación de la provincia.El padrón se puede consultar en www.saetasalta.com.ar en el botón PASE LIBRE ESTUDIANTIL y solo requiere ingresar el número de DNI del estudiante. En caso de estar en el padrón, el alumno deberá apoyar su tarjeta SAETA en cualquiera de las cuatro terminales de autogestión habilitadas en las sedes de Pellegrini 824; Paseo Salta o las de la sede central de SAETA, en Pellegrini esquina Corrientes, y aguardar la confirmación de la gestión.En caso de no conformar este padrón pedir un turno online y realizar personalmente la renovación presentando su DNI y certificado de inscripción.Quienes han extraviado, dañado o les ha sido secuestrada su tarjeta SAETA. En este caso deberán realizar el trámite personalmente, sacando un turno online en www.saetasalta.com.ar y presentarse en los Centros de Atención al Usuario, de Pellegrini 824 y del Paseo Salta (ex Híper Libertad) con fotocopia de DNI y constancia de inscripción.La atención se realizará únicamente con turno online, en fecha y horario seleccionado y con 10 minutos de tolerancia.