El gobierno argentino extiende el cepo a las exportaciones de carne vacuna

Imagen ilustrativa

Los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo las restricciones a las exportaciones de carne que, de acuerdo a fuentes oficiales, en julio último estuvieron "muy por encima del promedio histórico".

A través de la resolución conjunta 7/2021, publicada en el Boletín Oficial, se amplió lo establecido por el artículo 2 del decreto 408/2021, por el cual se limitaron los embarques de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado."Las exportaciones de carne no están cerradas. Se está exportando muy por encima del promedio histórico", afirmaron las fuentes oficiales a Télam, al tiempo que precisaron que "en julio último, se exportaron US$ 194 millones de carne bovina".Destacaron que "si bien la cifra es 16% menor a julio de 2020 y a julio de 2019, es mayor al promedio histórico".En ese sentido, indicaron que "en julio de 2021 se exportó 11% más que en julio de 2018; 71% más que en el mismo mes 2017; 135% por encima de 2016; y 172% más que en 2015", de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva).Además subrayaron que "la exportación de la vaca de conserva no está cerrada ni prohibida", y señalaron que "se ha estado exportando, solo que algunos prefirieron exportar otros cortes dentro de su cupo".La resolución indicó que "el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos", y destacó que "tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena"."En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios", afirmaron ambos ministerios en la RC.Asimismo sostuvieron que "si bien la solución estructural a la tensión entre mercado externo e interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción, en el corto plazo la herramienta de limitar las ventas al exterior es indispensable para garantizar el acceso de las y los argentinos a la carne vacuna frente al fuerte aumento de los precios a las y los consumidores".La limitación a la exportación de carne fue adoptada por el Gobierno a partir de las fuertes subas en el precio del producto a los consumidores, por encima del 80% en la comparación interanual, para lograr contener su incremento y aliviar las tensiones entre el mercado interno y externo, como así corregir irregularidades que se daban en operaciones al exterior.Asimismo, los dos ministerios diseñaron un Plan Ganadero que busca impulsar la producción que permita aliviar dichas tensiones.