La producción de las pymes industriales argentinas cae un 13% en marzo

Imagen ilustrativa

La producción de las pymes industriales creció 13% en marzo respecto de igual mes de 2020, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte destaca que si bien "el incremento era previsible, porque se compara contra un mes de fuerte caída (en marzo 2020 la producción había bajado 28,3% anual)", al comenzar las medidas restrictivas, "igualmente, la producción se ubica aún 19,5% debajo de los niveles pre-pandemia (marzo 2019)".De ahí que "en el primer trimestre del año la industria manufacturera pyme creció 3,9% frente al mismo período del año pasado, pero está 6,4% debajo del primer trimestre de 2019", precisó CAME.Todos los rubros mostraron un crecimiento en su comparación anual, y se registró el mayor incremento en el textil (19,4%), mientras que el menor resultó en el de productos químicos (9,9%).El informe indicó que el rubro de alimentos es el único que ya logró recuperar los niveles previos a la pandemia, con un crecimiento de 11,2% anual en marzo, cifra que representó un 0,4% de aumento respecto de la registrada en igual mes de 2019.La industria de productos de metal, maquinaria y equipo en promedio creció 19% anual en marzo, pero aún está 27% debajo de marzo 2019.En tanto, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 67,6 puntos en marzo, frente a 76,3 en febrero y 59,8 en marzo del año pasado.Desde CAME sostienen que la industria pyme fue impulsada "por el mayor consumo interno, pero también por la demanda del sector agropecuario y de la construcción, dos sectores que traccionan ramas como metalmecánica o material de transporte, sumado al aumento en la demanda externa, que presionó sobre aquellas empresas que ya tenían mercados internacionales".Además, el uso de la capacidad instalada en marzo se ubicó en 64,4%, según el promedio declarado por las industrias relevadas, y el mayor nivel fue registrado en productos electrónicos, mecánicos e informáticos (71,1%), y el menor en calzado y marroquinería (60%).Respecto de las expectativas empresarias, el informe sostiene que "la expansión de los casos de Covid-19 y las nuevas restricciones para algunas zonas del país está generando incertidumbre entre los empresarios, por lo que un 20% no pudo contestar cuáles son sus expectativas para la producción de la empresa en los próximos meses, y el 17,4% indicó que espera aumentos".Los datos provienen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes de Argentina.