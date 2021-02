La venta de coches nuevos crece un 8,9% interanual en febrero

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



La cantidad de vehículos 0 Kilómetro patentados durante febrero creció un 8,9% interanual, al sumar un total de 30.141 unidades, ratificando de esta forma la tendencia observada en los meses previos de recuperación del mercado local, informó esta tarde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Los modelos más elegidos

De esta forma en los dos primeros meses del año se patentaron 79.866 vehículos nuevos, es decir 9,9% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 72.651 unidades.Las cifras del reporte indican también que el desempeño de febrero resultó un 39% por debajo de enero en el que se patentaron 49.725 vehículos, lo que responde también a una tendencia estacional por la acumulación de registros que los compradores deciden en diciembre.El presidente de ACARA, Ricardo Salomé dijo que "febrero ratifica el buen comienzo de año, que en realidad es una continuidad del crecimiento iniciado allá por junio del complejo 2020, donde nuestro sector fue uno de los primeros en iniciar la recuperación".No obstante, el sector antes de comenzar febrero esperaba un mes con una recuperación de hasta el 11% con 30,8 mil unidades, pero se entendía que "las actuales condiciones del mercado no permiten una recuperación significativa en el corto plazo"."Esta suba del 8,9% % por encima del febrero pre pandemia, es también el resultado del esfuerzo compartido de los concesionarios, que estamos acompañando con asesoramiento y atención personalizada a una clientela demandante, pero también de las fábricas, que vienen aumentando el abastecimiento de vehículos", agregó el directivo.Salomé dijo que "el desafío es seguir insistiendo que, estímulos mediante, podemos completar un buen año 2021. Hoy la conformación de la oferta, pero también de la demanda, requiere cada vez de más autos nacionales, eso abre también una gran oportunidad para ir a una mayor integración e impulso de la producción nacional".Por su parte Rubén Beato, secretario General de Acara, señaló que desde la institución "seguimos liderando una mesa bien amplia de trabajo con el foco puesto en el mercado interno, sumando ideas y propuestas"."Los concesionarios, las fábricas y el gremio no vamos a dejar pasar la oportunidad de acompañar en tiempo y forma una actividad que empieza a despegar", completó Beato.En el análisis de las preferencias de los clientes, el sedán Fiat Cronos fue el modelo más vendido con 3.161 unidades y una participación del 11,1% sobre el total de operaciones.Siguieron en patentamientos la pick up Toyota Hilux (2.194 unidades); el Volkswagen Gol Trend (1.684); el Peugeot 208 (1.492); las pick ups Volkswagen Amarok (1.367) y Ford Ranger (1.174);el Toyora Etios (1.140) el Toyota Corolla (1.056); el Toyota Yaris (823) y el Chevrolet Onix (823).En cuanto al desempeño de las marcas durante el segundo mes del año, se destaca que la automotriz Toyota lidera el patentamiento de automóviles y comerciales livianos con 5.709 unidades y una participación de mercado de 20,1%, de acuerdo al mismo reporte de Acara.Detrás de la marca que también lidera el bimestre, le siguieron en febrero Volkswagen, (4.851 unidades); Fiat (4.079); Renault (2.659); Chevrolet (2.640); Peugeot (2.334); Ford (2.223); Nissan (1.136); Jeep (835) y Citroen (659),para luego seguir con una atomización por debajo del 1%.