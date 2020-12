La venta de coches nuevos cae un 3,6% en diciembre y cierra 2020 con una bajada del 25,5%

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Vehículo nuevo

La cantidad de vehículos 0Km patentados durante diciembre ascendió a 20.580 unidades, lo que representó una baja del 3,6% interanual, con lo cual el año finalizó con un total 342.474 unidades y una retracción del 25,5% frente a 2019, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

A partir de la recuperación de ventas de los últimos meses, la entidad ratificó que la previsión para 2021 es sumar alrededor de 450.000 unidades 0Km patentadas.En base a los números de Acara, 2020 se convirtió en el año de menor cantidad de ventas desde 2004, cuando los patentamientos cayeron por debajo de las 300.000 unidades.Al cotejar con el récord de 958.000 vehículos alcanzados en 2013, la merma supera las 600.000 unidades.En el último mes del año -este miércoles es el último día hábil de registro de ventas-, el patentamiento ascendió a 20.580 unidades, lo que representó una baja del 3,6% interanual, ya que en diciembre de 2019 se habían registrado 21.345 unidades, se detalló en el informe difundido esta tarde.De esta forma, el año finalizó con un total de 342.474 patentamientos, es decir una caída del 25,5% frente a los 459.753 vehículos 0km vendidos en el acumulado del año pasado.El presidente de Acara, Ricardo Salomé dijo que "2020 empezó muy mal y, cuarentena mediante, estuvieron en abril y mayo prácticamente todos los concesionarios de país cerrados, pero luego se logró retomar el crecimiento interanual desde junio que acompañó llegar a diciembre con un nivel aceptable"."Tenemos una visión positiva y creo que si tenemos algún estímulo podremos crecer y alcanzar un nivel de actividad pre pandemia, lo que significaría llegar a tener un año cercano a las 450.000 unidades y volver a ser uno de los motores de crecimiento del país", afirmó el directivo.Tras las dificultades que presentó la pandemia, Salomé destacó que "la aparición de la vacuna ya repercute a favor de las economías mundiales y no hay dudas que el 2021 será mucho mejor que este para el país y en especial para nuestro sector".En cuanto al desempeño por marcas y modelos, se confirmó el liderazgo en ventas de Volkswagen por décimo séptimo año consecutivo, mientras que el modelo más elegido por los argentinos volvió a ser la pick up Toyota Hilux.Entre las 10 marcas más elegidas estuvieron Toyota (43.617 unidades); Renault (42.843); Fiat (37.685), Chevrolet (35.288); Ford (32.017); Peugeot (21.968); Nissan (12.489); Citroen (11.506) y Jeep (9.818), mientras que el resto estuvo por debajo de las 5.000 unidades.En cuanto al modelo más vendido del año, la pick up Toyota Hilux fue nuevamente líder de ventas del segmento de vehículos y comerciales livianos, con 19.064 unidades patentadas y una participación del 5,9% sobre el total.Los otros modelos más elegidos fueron el Chevrolet Onix (16.569 unidades), el Fiat Cronos (16.558), Volkswagen Gol Trend (14.571); las pick ups Volkswagen Amarok (12.929) y la Ford Ranger (11.341); el Peugeot 208 (10.488); el Ford Ka (10.217); el Toyota Etios (9.947); y el Volkswagen T-Cross (9.779).El informe de Acara señaló también que, a diferencia del mes pasado, diciembre resultó más "normal" en cuanto a la estacionalidad que tienen las ventas de vehículos nuevos, ya que el último bimestre suele ser el de menor número de patentamientos.Esta precisión obedeció a que noviembre pasado no reflejó esa estacionalidad del sector, con un fuerte crecimiento en las ventas que determinaron en diciembre una caída de 41% en la comparación intermensual, frente a los 34.888 patentamientos del mes anterior.Diciembre mostró un 34,5% menos de operaciones diarias que el mes anterior y fue similar a diciembre de 2019, con una mejora de apenas 1,8% en el cotejo interanual.