Aves migratorias: Conecta con la naturaleza

Día Mundial de las Aves Migratorias

El tema del Día Mundial de las Aves Migratorias de este año es 'Canta, vuela, vuela, ¡como un pájaro!', una campaña mundial anual dedicada a crear conciencia sobre las aves migratorias y la necesidad de cooperación internacional para conservarlas.

Mensaje clave en 2021

Fuente: World Migratory Bird Day - en https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/sing-fly-soar-like-a-bird

Este año, la campaña se centrará en los fenómenos del "canto de los pájaros" y el "vuelo de los pájaros" como una forma de inspirar y conectar a personas de todas las edades de todo el mundo en su deseo compartido de celebrar las aves migratorias y unirse en un esfuerzo global común. para proteger a las aves y los hábitats que necesitan para sobrevivir.El tema del Día Mundial de las Aves Migratorias 2021 es una invitación para que las personas de todo el mundo se conecten y vuelvan a conectarse con la naturaleza escuchando activamente y observando a las aves dondequiera que estén. Al mismo tiempo, el tema atrae a personas de todo el mundo a usar sus propias voces y creatividad para expresar su aprecio compartido por las aves y la naturaleza.Las aves se pueden encontrar en todas partes: en las ciudades y en el campo; en parques y patios traseros, en bosques y montañas, y en humedales y a lo largo de las costas. Conectan todos estos hábitats y nos conectan, recordándonos nuestra propia conexión con el planeta, el medio ambiente, la vida silvestre y entre nosotros. A través de sus movimientos estacionales, las aves migratorias también nos recuerdan regularmente los ciclos de la naturaleza.Como embajadores mundiales de la naturaleza, las aves migratorias no solo conectan diferentes lugares del planeta, sino que también vuelven a conectar a las personas con la naturaleza y consigo mismas como ningún otro animal del planeta.De hecho, miles de millones de aves migratorias han continuado cantando, volando y elevándose entre sus lugares de reproducción y no reproducción. Durante la pandemia, que ralentizó muchas actividades al limitar nuestros movimientos, personas de todo el mundo han estado escuchando y observando aves como nunca antes. Para muchas personas en todo el mundo, el canto de los pájaros también ha sido una fuente de consuelo y alegría durante la pandemia, conectando a las personas entre sí y con la naturaleza mientras permanecen en su lugar.Científicos de todo el mundo también han estado estudiando el impacto que la pandemia está teniendo en las aves y otros animales salvajes, observando cómo "la antropausia", el llamado cierre global de la actividad humana resultante de la pandemia de COVID-19, ha afectado a las aves y otros animales. vida silvestre en todo el mundo. Al mismo tiempo, los científicos también han estado analizando los beneficios positivos para la salud de las aves y la naturaleza en los seres humanos.Claramente, la pandemia ha sido un desafío sin precedentes para la humanidad. Al mismo tiempo, también ha traído un nivel completamente nuevo de conciencia y apreciación de las aves y la importancia de la naturaleza para nuestro propio bienestar.Por lo tanto, el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021 no es solo una celebración de las aves, también es un momento importante para reflexionar sobre nuestra propia relación global con la naturaleza y resaltar nuestro deseo colectivo de hacer más para proteger las aves y la naturaleza en un mundo pospandémico.El Día Mundial de las Aves Migratorias está organizado por una asociación de colaboración entre dos tratados de la ONU, la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), y la organización sin fines de lucro Environment for the Americas (EFTA). La campaña 2021 también cuenta con el apoyo activo de la Secretaría de la Asociación de rutas migratorias de Asia oriental y Australasia (EAAFP) y un número creciente de otras organizaciones dedicadas.Celebrado en todo el mundo en dos días pico cada año - el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre - el Día Mundial de las Aves Migratorias es el único programa internacional de sensibilización y educación que celebra la migración de especies de aves a lo largo de las principales rutas migratorias del mundo.Las aves migratorias nos conectan con sus cantos y vuelos únicos y nos recuerdan la importancia de trabajar juntos, a través de las fronteras, para protegerlas.