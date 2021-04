26 de abril: Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Vista de la planta nuclear de Chernóbil tras el accidente

En 1986 una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarús, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación.

Antecedentes

Acontecimientos recientes

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/chernobyl-remembrance-day

El gobierno soviético reconoció la necesidad de la ayuda internacional sólo en 1990. Ese mismo año la Asamblea General adoptó la Resolución 45/190, llamando a «la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias de la planta nuclear de Chernóbil». Ese fue el comienzo de la participación de las Naciones Unidas en la recuperación de Chernóbil. El grupo de trabajo interinstitucional fue creado para coordinar la cooperación de Chernóbil.En 1991 la ONU creó el Fondo Fiduciario para Chernóbil, en la actualidad bajo la dirección de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desde 1986, el sistema de las Naciones Unidas y las principales ONG han puesto en marcha más de 230 diferentes estudios y proyectos Disponible en inglés de asistencia en los ámbitos de salud, seguridad nuclear, rehabilitación, medio ambiente, obtención de alimentos limpios e información.En 2002 las Naciones Unidas anunció un cambio en la estrategia de Chernóbil, con un nuevo enfoque en el desarrollo a largo plazo. El PNUD y sus oficinas regionales en los tres países afectados tomaron la delantera en la aplicación de la nueva estrategia. Todavía hay mucho trabajo qe que hacer en la región afectada. Para prestar apoyo a los programas internacionales, nacionales y públicos dirigidos al desarrollo sostenible de estos territorios, en 2009 la ONU presentó la Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernobyl. Las consecuencias de Chernóbil seguirán en el futuro. El trabajo de la comunidad internacional no ha terminado todavía.El 8 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que designaba el 26 de abril como el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. La Asamblea General reconoció que «Chernóbil 30 años después: de la emergencia a la recuperación y el desarrollo económico y social sostenible de los territorios afectados», e invitó a «todos los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a que celebren el día».El habitual cierre de 20 segundos del sistema parecía ser otra prueba del sistema eléctrico. Sin embargo, siete segundos después, una subida de tensión originó una explosión química que liberó cerca de 520 radionucleidos nocivos a la atmósfera. La potencia de la explosión extendió la contaminación por amplias zonas de la Unión Soviética, cuyos territorios se corresponden en la actualidad con Belarús, Ucrania y Rusia. Según los informes oficiales, 31 personas murieron en el momento y 600.000 «liquidadores» involucrados en las operaciones de extinción del fuego y de limpieza estuvieron expuestos a los altos niveles de radiación. Según los informes oficiales, cerca de 8.400.000 personas en Belarús, Ucrania y Rusia, que equivalen a un número mayor que la población de Austria, estuvieron expuestas a la radiación.Cerca de 150.000 kilómetros cuadrados de territorios de los tres países quedaron contaminados, lo que supone casi la mitad del territorio total de Italia. Zonas agrícolas que abarcaban cerca de 52.000 kilómetros cuadrados, lo cual es una extensión mayor que el tamaño de Dinamarca, fueron contaminadas con cesio-137 y estroncio-90, cuyo período de semidesintegración es de 30 y 28 años respectivamente. Se reasentó a cerca de 404.000 personas, pero millones de personas siguieron viviendo en un entorno en el que la exposición residual continuada producía una variedad de efectos adversos.No se hizo público ningún informe hasta tres días después de la explosión de Chernóbil. Entonces, las autoridades suecas dieron a conocer un mapa de los niveles de radiación aumentados en Europa en relación con la dirección del viento y anunciaron al mundo que había ocurrido un accidente nuclear en algún lugar de la Unión Soviética. Antes de la declaración de Suecia, las autoridades soviéticas habían estado llevando a cabo operaciones de emergencia de extinción de fuego y de limpieza, pero habían decidido no informar totalmente del accidente o de su magnitud.Ninguna autoridad legítima pudo hacerse cargo de la situación inmediatamente y responder a preguntas como: ¿Se puede salir de las casas con seguridad? ¿Se corre algún peligro al beber agua? ¿Se pueden comer los productos locales? De haberse comunicado medidas de protección con mayor antelación, muy posiblemente se habría evitado que la población estuviera expuesta a algunos radionucleidos, como el yodo-131, que causan cáncer de tiroides. Una evacuación más temprana habría sido útil para que la gente no estuviera en la zona donde más peligroso es el yodo-131, entre ocho y 16 días después de haber sido liberado.Durante los primeros cuatro años que sucedieron al accidente de Chernóbil, las autoridades soviéticas decidieron hacer frente a las consecuencias de la explosión principalmente a escala nacional. Sin contar con el apoyo soviético, las Naciones Unidas y sus colaboradores buscaron distintos modos de proporcionar ayuda de emergencia, entre los que se incluían la valoración de la seguridad nuclear y de las condiciones ambientales, y el diagnóstico de las distintas condiciones médicas derivadas del accidente. De igual manera, las Naciones Unidas se preocuparon de que los habitantes de la zona tuvieran un mayor conocimiento de la situación, para lo que se les enseñó cómo protegerse de los radionucleidos que se encontraban en el entorno y en los productos agrícolas.El año 1990 es considerado por muchos como un momento decisivo en la participación de las Naciones Unidas en la recuperación de Chernóbil. El Gobierno de la Unión Soviética reconoció que necesitaban asistencia internacional. A raíz de ello, la Asamblea General aprobó la resolución 45/190, en la que se pedía «la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias del accidente en la central de energía nuclear de Chernóbil».Esta resolución también encomendaba a un Secretario General Adjunto Disponible en inglés la tarea de coordinar la cooperación de Chernóbil e instaba a que se formara un Equipo de Tareas Interinstitucional. El Comité Cuatripartito de Coordinación, compuesto por ministros de Belarús, Ucrania, Rusia, así como por el Coordinador de Chernóbil de las Naciones Unidas, entró a formar parte del mecanismo de coordinación en el ámbito ministerial. En 1992, un año después de que se estableciera el Equipo de Tareas, el Departamento de Asuntos Humanitarios, que en 1997 pasó a llamarse Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, comenzó a coordinar la cooperación internacional sobre Chernóbil.En 1991, con la intención de agilizar las contribuciones económicas, se estableció el Fondo Fiduciario para Chernóbil bajo la dirección de la OCHA. La OCHA empezó a llevar a cabo diversas tareas y responsabilidades, entre las que se incluían formular estrategias y promover la movilización de recursos, así como impulsar y administrar las contribuciones de los donantes. Desde 1986, las organizaciones de las Naciones Unidas, al igual que diversas organizaciones no gubernamentales y fundaciones, han creado más de 230 proyectos distintos de investigación y asistencia en los siguientes campos: salud, seguridad nuclear (incluida la construcción del refugio), rehabilitación sociopsicológica, rehabilitación económica, medio ambiente y producción de alimentos sanos e información.Con el tiempo se ha visto claro que la tarea de la recuperación ambiental y de la salud no puede separarse de la tarde del desarrollo. En 2001, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con su director regional de los tres países afectados (Rusia, Ucrania y Belarús), entró a formar parte del mecanismo de coordinación para la cooperación de Chernóbil. El siguiente año, las Naciones Unidas anunciaron un cambio en la estrategia para centrarse en un planteamiento a largo plazo del desarrollo, en vez de centrarse en la asistencia humanitaria de emergencia.En 2004, Secretario General de las Naciones Unidas anunció la decisión de trasferir de responsabilidad de la coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte un cambio en la estrategia sobre la base de estudio de 2002 «Las consecuencias humanas del accidente nuclear de Chernóbil: Una estrategia para la recuperación». En el curso de asumir responsabilidades de coordinación, el PNUD identifica tres áreas prioritarias a seguir para Chernóbil:- El suministro de información, incluida la promoción de estilos de vida saludables- Desarrollo social y económico basado en la comunidad- Asesoramiento normativo dirigido a ayudar a los gobiernos a racionalizar el gasto de ChernóbilA fin de aclarar las cuestiones pendientes y mantener la atención mundial sobre Chernóbil, las Naciones Unidas emprende una serie de nuevas iniciativas. El sitio web Chernobyl.info, financiado por Suiza, sirve como un foro independiente sobre Chernóbil. El Foro sobre Chernóbil, iniciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), está destinado a generar un consenso sobre una serie de cuestiones en discusión y revisar toda la evidencia científica sobre el impacto del accidente de Chernóbil en la salud humana y el medio ambiente.GreenFacts resume los resultados del informe sobre el legado de Chernobyl, presentando un mensaje tranquilizador sobre los efectos de las radiaciones de dosis bajas, utilizados por el PNUD como material de información en los esfuerzos para aliviar los temores de las poblaciones afectadas y ofrecer consejos útiles sobre cómo vivir y trabajar con seguridad en la región. La Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernóbil, iniciativa lanzada por la OCHA y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que lleva a cabo el PNUD, se centra en la difusión de información a las comunidades afectadas por el accidente y la divulgación de estilos de vida saludables.La primera fase de la Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernóbil, Información sobre evaluaciones de las necesidades ya se ha finalizado por las oficinas regionales del PNUD en Belarús, Federación de Rusia y Ucrania.La finalización de la colocación del nuevo confinamiento seguro sobre el antiguo refugio fue un hito importante logrado en 2019, con más de 4 500 millones de euros proporcionados por más de 45 naciones donantes a través de fondos administrados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El nuevo confinamiento seguro fue entregado al Gobierno de Ucrania el 10 de julio de 2019. El alcance del proyecto en términos de cooperación internacional es uno de los más grandes jamás vistos en el campo de la seguridad nuclear.Dado que las agencias de las Naciones Unidas han cambiado su perspectiva de la asistencia humanitaria a la prevención, recuperación, remediación y desarrollo de la capacidad, se adoptó un enfoque integrado del desarrollo sostenible para abordar las necesidades de las regiones y comunidades afectadas. Las agencias, fondos y programas han continuado trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania para proporcionar asistencia para el desarrollo a las comunidades afectadas por Chernóbil.Hoy se cumple el trigésimo quinto aniversario de uno de los accidentes nucleares más graves de la historia: el de la central nuclear de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986.Cientos de miles de personas se vieron afectadas por la radiación y unas 350.000 tuvieron que abandonar sus hogares en zonas muy contaminadas, lo que causó un efecto duradero y profundamente traumático en su vida. No se debe olvidar su sufrimiento.Este aniversario es una oportunidad para reconocer los esfuerzos de recuperación dirigidos por los Gobiernos de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania, así como la labor de los científicos, que realizaron un cribado de las pruebas y proporcionaron así importantes análisis que han servido de base a la planificación para emergencias y la reducción de riesgos.Desde 1986, las Naciones Unidas han contribuido a atender las necesidades de la población de las zonas circundantes a Chernóbil, primero con ayuda de emergencia y humanitaria, y después con el apoyo a la recuperación y el desarrollo social y económico, a través de los equipos de las Naciones Unidas en los países que trabajan con la sociedad civil, los asociados internacionales y los donantes.Nuestros esfuerzos conjuntos han cosechado algunos éxitos. El número de pequeñas y medianas empresas que operan en zonas directamente afectadas por el desastre ha pasado de 2.000 en 2002 a 37.000 en la actualidad. Miles de residentes locales, líderes comunitarios y médicos han recibido formación sobre los riesgos para la salud y la promoción de estilos de vida saludables.Gracias a la colaboración de los Gobiernos con los círculos académicos, la sociedad civil y otros agentes, en aras del bien común, se pudo contener el desastre de Chernóbil. Este ejemplo encierra importantes lecciones para los esfuerzos actuales de respuesta a la pandemia de COVID-19.Los desastres no conocen fronteras. Pero juntos podemos trabajar para prevenirlos y ponerles freno, apoyar a todos los que lo necesitan y construir la recuperación sobre una base sólida.