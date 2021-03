Ni el clima ni la temperatura detienen al COVID-19, las decisiones políticas sí

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Las condiciones meteorológicas y climáticas, incluido el inicio de temperaturas más altas en la primavera del hemisferio norte, no deben usarse como un pretexto para relajar las medidas de salud pública para detener la propagación del virus SARS-CoV-2, asegura un informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre los factores meteorológicos y de la calidad del aire que afectan a la pandemia de COVID-19.

Estacionalidad de la gripe y otras infecciones

La mala calidad del aire aumenta las muertes, pero no la transmisión

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/03/1489602

, según el copresidente del equipo de trabajo que llevó a cabo la investigación, el doctor, del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad estadounidense de Johns Hopkins., agregó.La dinámica de transmisión de COVID-19 en 2020 y principios de 2021 parece haber sido influenciada principalmente por intervenciones gubernamentales como mandatos de máscaras y restricciones de viaje en lugar de factores meteorológicos, según el panel de 16 miembros de expertos en ciencias terrestres y médicas y salud pública.Otros impulsores relevantes incluyen cambios en el comportamiento humano y la demografía de las poblaciones afectadas y, más recientemente, mutaciones de virus.El informe analiza el papel potencial de la. Las infecciones virales respiratorias con frecuencia muestran algún tipo de estacionalidad, en particular el pico de otoño-invierno para la influenza y los coronavirus que causan el resfriado en climas templados. Esto ha alimentado las expectativas de que, si persiste durante muchos años, el COVID-19 resultará ser una enfermedad fuertemente estacional., dice el informe.Sin embargo, estos estudios aún no han indicado si las influencias meteorológicas directas sobre el virus tienen una influencia significativa en las tasas de transmisión en condiciones del mundo real”, según el documento.La evidencia sobre la influencia de los factores de lae aún no es concluyente. Existe alguna evidencia preliminar de que la mala calidad del aire aumenta las tasas de mortalidad por COVID-19, pero no que la contaminación afecte directamente la transmisión aérea del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, según el Equipo de Trabajo.El informe se centra en lay las condiciones de la calidad del aire y no aborda los detalles de la circulación del aire en áreas interiores.El Equipo de Trabajo interdisciplinario e internacional fue establecido por la Junta de Investigación de la Organización Meteorológica Mundial con el fin de proporcionar un resumen rápido del estado de los conocimientos sobre las posibles influencias meteorológicas y de la calidad del aire en la dinámica del COVID-19, dado el asombroso número de documentos y preimpresos disponibles en la actualidad., dice el Prof., director de Ciencia e Innovación y Científico Jefe de la agencia de la ONU.El trabajo futuro del Equipo de Trabajo incluirá la actualización de la evidencia científica durante los próximos meses, la identificación y promoción de un conjunto estructurado de preguntas de investigación prioritarias, objetivos y prioridades para la inversión en investigación en las áreas de las pandemias: clima, clima y nexo de calidad del aire.Los investigadores también asesorarán e informarán sobre buenas prácticas y estándares mínimos para los métodos del modelado integrado de enfermedades infecciosas considerando los determinantes ambientales.La agencia de la ONU considera igual de importante mantener una comunicación clara y activa entre los investigadores, los medios de comunicación y los tomadores de decisiones para garantizar que los hallazgos científicos se apliquen a las políticas de una manera apropiada, objetiva, transparente y responsable.