El cambio climático es la mayor amenaza de seguridad para la humanidad

El Consejo de Seguridad ha celebrado un debate virtual sobre los riesgos que supone el cambio climático para la paz internacional. El naturalista británico Sir David Attenborough, invitado a la sesión, advirtió que el calentamiento global es la mayor amenaza de seguridad que los seres humanos han enfrentado nunca.

“No envidio la responsabilidad que esto supone para ustedes”, dijo el que probablemente es el naturalista más famoso del mundo.“Si seguimos por el camino actual, nos enfrentamos al colapso de todo lo que nos proporciona seguridad: la producción de alimentos, el acceso a agua fresca, temperaturas ambientales habitables y las cadenas de alimentación en el océano. Si la naturaleza no puede proveernos nuestras necesidades más básicas, gran parte del resto de la civilización pronto colapsará”.La ONU celebrará una cumbre climática en noviembre en Glasgow, Escocia, que se considera el límite para que los países se comprometan a recortar las emisiones lo suficientemente rápido para evitar un calentamiento catastrófico.El Secretario General, António Guterres, animó a los gobiernos, empresas, ciudades e instituciones financieras a hacer compromisos ambiciosos.“Sé que hay gente en el mundo que cree que esto es un tema de ecología de unos cuantos abraza-árboles, comedores de tofu y que no es un asunto de la diplomacia o la política internacional. No podría estar más en desacuerdo”, dijo el primer ministro británico Boris Johnson que presidió la reunión virtual.