El gobierno nacional prorroga el Repro II para los salarios de junio

El gobierno prorrogó el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para los salarios devengados este mes, a través de la Resolución 341/2021 del Ministerio de Trabajo publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma extiende también el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos.Asimismo, determina para los sectores críticos que la facturación para el período comprendido entre el 1 y el 22 de junio de 2021 y el mismo lapso de 2019 debe presentar una reducción superior al 20% en términos reales.Además, establece que esta condición no rige para trabajadoras y trabajadores independientes, en caso que la fecha de inscripción al régimen de trabajo independiente correspondiente sea posterior al 1 de enero de 2019.Para las y los independientes, en caso de contar con trabajadoras y trabajadores bajo su dependencia, la dotación de personal no podrá ser superior a cinco, en el mes anterior a la solicitud del beneficio.En caso que una empleadora o un empleador no perteneciente a un sector crítico, cuente con trabajadoras y trabajadores dependientes prestando servicios en el ámbito de los centros de compra, será encuadrado como crítico.Desde el mes pasado, el Gobierno aumentó a $ 22.000 la asistencia para las trabajadoras y trabajadores en empresas de sectores críticos, el mismo monto que para los de salud.También se amplió la nómina de sectores críticos, y se le aplicó un tratamiento diferenciado a las empresas con trabajadoras y trabajadores dependientes que prestan servicios en centros de compras. En tanto, dejó en $ 9.000 el subsidio a los no críticos afectados.Además, resolvió incrementar para el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos el monto de beneficio también a $ 22.000, se amplió la nómina de sectores en condiciones de acceder al programa y se redujo el número de aportes a los regímenes de monotributo y autónomo, a dos pagos.