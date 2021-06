Finaliza hoy el plazo de inscripción para gestionar el Repro II

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

La inscripción al Repro permanecerá abierta, a través de la página web de la AFIP, hasta hoy, para las empresas como así también para los monotributistas y autónomos, y hasta el mes de abril el gobierno nacional realizó una inversión de más de 19.000 millones de pesos en ese programa.

El parte oficial detalló que al Repro "se pueden inscribir los independientes sin empleados/as o con una nómina salarial de hasta 5 trabajadoras y trabajadores que se encuentren en los sectores de gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales, servicios personales (peluquerías, centros de belleza) y de ramas esenciales cuya facturación haya sido afectada".Para poder acceder al beneficio, "los monotributistas y autónomos deberán contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en sus respectivos regímenes y deberán presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre el 1 y el 31 de mayo de 2019 y del 1 al 24 de mayo de 2021".Más adelante, se precisó que "solo se toman tres semanas de facturación del mes de mayo del 2021 y se comparan con cuatro semanas del 2019, para permitir un mayor nivel de acceso a la asistencia".La Jefatura de Gabinete detalló que "en los meses de noviembre y diciembre de 2020, el programa brindó asistencia a los sectores definidos como no críticos y tuvo un alcance moderado mientras todavía estaba en funcionamiento el ATP para los sectores críticos".A partir del mes de enero, el Repro se extendió a los sectores críticos y al sector salud. El promedio de empresas beneficiarias entre enero y marzo fue de 9.700, cubriendo a casi 312.000 trabajadoras y trabajadores por mes en promedio, con una inversión mensual superior a los 4.100 millones de pesos.En abril, el programa volvió a ampliarse para incluir a los trabajadores y trabajadoras monotributistas y autónomos del sector gastronómico. En ese mes, la asistencia alcanzó a más de 13.000 empresas y 330.000 trabajadores y trabajadoras, con una inversión de más de 5.000 mil millones.En mayo, se decidió incrementar el monto del salario complementario para los sectores críticos y de salud (de 18.000 pesos a 22.000 pesos por trabajador/a) y se eximió del pago de las contribuciones patronales a las empresas beneficiadas de los sectores críticos.También se amplió la definición de "sectores críticos" para incorporar al comercio que fue afectado por las últimas restricciones de movilidad.Asimismo, del mismo informe se destacó el importante aumento de los ingresos tributarios, explicado por distintos factores: las modificaciones que se hicieron a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que permitieron recuperar el equivalente a casi un punto de PIB en impuestos progresivos, el ingreso de recursos proveniente del aporte extraordinario de las grandes fortunas que ya supera los 230 mil millones de pesos, los derechos de exportación (contracara de los aumentos de los precios internacionales) y el incremento de los impuestos producto de la recuperación en el nivel de actividad.Estos ingresos están siendo invertidos en conjunto de políticas que ya han comprometido gastos por encima del presupuesto, equivalentes a 1,3 del PIB, 480.000 millones de pesos aproximadamente.En la reunión del pasado jueves, también se repasaron las distintas líneas de financiamiento disponibles para las empresas, en particular las pymes.Entre ellas, la ampliación de la línea a tasa 0% para el sector turístico, destinada a capital de trabajo que tendrá un plazo de dos años, durante el primero de los cuales la tasa es del 0%, subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).Durante los 12 meses siguientes la tasa será del 18% y desde el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) se otorgarán los avales por el 100% de cada préstamo. Esta línea prevé un año de gracia.En el caso del ingreso de las familias, el informe daba cuenta del impacto de la ampliación de la Tarjeta Alimentar y del nuevo incremento en los haberes (que repercute sobre el ingreso de 8,3 millones de jubilaciones y pensiones, 9,3 millones de niños, niñas y adolescentes a través de la AUH y las asignaciones familiares, y más de 800.000 personas que reciben asignaciones por cónyuges), que se incrementarán un 12,12% producto de la aplicación de la Fórmula de Movilidad.El pago de la Tarjeta Alimentar se extiende hasta el jueves 3 de junio, según los cronogramas ya anunciados por el Ministerio de Desarrollo Social y la Anses. Se trata de una inversión adicional en torno a los 65.000 millones de pesos de aquí a fin de año e implica una mejora en los ingresos para un conjunto muy importante de familias donde residen cerca de 4 millones de niñas y niños.