El gobierno nacional incorpora nuevos sectores en el Repro II por las nuevas restricciones

El gobierno nacional incorporó al Programa de Recuperación Productiva (Repro II) nuevos sectores a las denominadas actividades criticas lo que permitirá asistir hasta 1,4 millones de trabajadores de comercios de rubros esenciales, no esenciales y centros de compras del área metropolitana, y a la vez amplió la cobertura y monto para trabajadores independientes monotributistas y autónomos.

Así se dispuso hoy a través de las Resoluciones 266 y 267 del Ministerio de Trabajo que serán publicadas en el Boletín Oficial, como parte de las medidas adoptadas para aliviar el impacto de las nuevas restricción por la pandemia que anunció ayer el presidente Alberto Fernández.También se anunció que la inscripción al Programa será desde el miércoles 26 de mayo hasta el 1 de junio, una novedad importante para los beneficiarios ya que en principio estaba previsto para el próximo lunes 24.El universo potencial de beneficiarios del Repro II bajo la modalidad “crítica” es de 880.000 trabajadores en relación de dependencia, y con esta ampliación dicha cifra superará los 1,4 millones.Los considerandos de las resoluciones destacan que a partir de que las medidas restrictivas necesarias para contener el drástico incremento de los contagios tienen impacto sobre determinadas actividades productivas, es necesario ampliar la ayuda tanto a empresas afectadas como a sus trabajadores.Para ello, el programa Repro II vigente presentará "importantes cambios",entre los cuales se destaca en primer lugar el incremento del monto máximo del beneficio a $22.000 por relación laboral para las empleadoras y los empleadores encuadrados en los sectores críticos y salud, que en abril llegaba hasta los $18.000.Las empresas pertenecientes a los sectores críticos particularmente afectados por la actual coyuntura contarán con una reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según se desprende de la nueva normativa.También se dispuso que el requerimiento de información estará limitada a dos indicadores, facturación y liquidez corriente, y que se exime de la obligación de presentar balance.Además, para evaluar la variación de la facturación, se compara todos los días de mayo de 2019 contra los primeros 24 días de mayo de 2021, lo que implica que el Programa asume que la empresa no tendrá facturación entre el 25 y el 31 de mayo, se explicó.En cuanto a la ampliación del listado de actividades consideradas “críticas”, el gobierno decidió la incorporación de comercio de rubros no esenciales como indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros.También se suman comercios de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación,como por ejemplo, kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio, y también se contemplan en esta instancia centros de compra localizados en el AMBA.Con respecto a las trabajadoras y los trabajadores independientes monotributistas y autónomos en sectores críticos, se amplía tanto en el monto del beneficio como en la cobertura.El monto del beneficio alcanza a los $22.000 por trabajadora o trabajador independiente y alcanzará a sectores de gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación, peluquerías y centros de belleza.Para acceder al beneficio, las trabajadoras y los trabajadores deberán contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y/o autónomo.También deberá presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre mayo de 2019 y del 1° al 24° de mayo de 2021.Para el caso de ser empleadora o empleador deberá registrar un nivel de liquidez corriente inferior a un valor establecido por el Comité de evaluación y seguimiento del Repro II.La inversión del Programa asciende a $19.100 millones desde que se comenzó a implementar en noviembre de 2020, y en abril de 2021 brindó asistencia a alrededor de 13.600 empresas con casi 400.000 trabajadores.La inscripción al Repro es totalmente virtual, y se realiza desde el sitio web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2 .