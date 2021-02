Sáenz celebra que más 15.000 salteños dejen de pagar el impuesto a las ganancias

Gustavo Sáenz y Sergio Massa - Imagen de archivo

Según la información oficial del gobierno de Salta, en esta reunión Sáenz «respaldó» la reforma legal del impuesto a las ganancias que impulsa el gobierno nacional y que debe tratar la Cámara de Diputados.

Lotes y biocombustibles

Aunque la información oficial no dice qué contrapartidas concretas obtendrá Salta con la reducción del número de contribuyentes o si lo que la hacienda pública federal deje de ingresar por el mismo motivo será compensado con otro tipo de recursos, Sáenz dijo que con la reforma de la ley «se beneficiarán miles de salteños», dando a entender que dicho «benficio» consistirá únicamente en que esos miles de salteños «dejarán de pagar ese impuesto».Con esta declaración de apoyo, Sáenz deja bien claro cuál es su idea de la solidaridad entre personas y entre territorios. Al parecer, el Gobernador de Salta cree -como sus antecesores- que los recursos que Salta necesita para vivir vendrán siempre de otro lado (que pagarán otros, no nosotros) y que si por él fuera sería una gran conquista que en vez de ser 15.000 fueran 150.000, o más, los salteños que dejaran de contribuir solidariamente al sostenimiento del Estado.La información oficial del gobierno dice también que Sáenz le pidió a Massa que en las sesiones extraordinarias se incluya la prórroga de la ley de biocombustibles y la transmisión de dominio de tierras nacionales, «para seguir desarrollando el plan 'Mi Lote', que tantos salteños necesitan».Quizá piensa Sáenz que es Massa quien decide qué proyectos se tratan en las sesiones extraordinarias, pero esta decisión solo corresponde al Presidente de la Nación.Sobre la ley de biocombustibles, en concreto, la información oficial dice que el gobierno de Salta ha dicho en reiteradas oportunidades que la prórroga del régimen promocional constituye una «urgente necesidad».Recuerda el gobierno que la ley aún vigente (caducará el próximo mes de mayo) obliga a incluir un porcentaje mínimo de biocombustibles en los carburantes, y que esa compulsión ha permitido la instalación de plantas industriales de producción de bioetanol de caña de azúcar en Salta, Jujuy y Tucumán.Para el gobierno provincial de Salta, la prórroga de esta ley permitirá «dar previsibilidad» al sector productivo e industrial que genera miles de puestos de trabajo y una importante actividad económica.Sin embargo, la prórroga de esta ley -a pesar de haber sido aprobada por la Cámara de Senadores federal- no ha sido incluida por el Presidente de la Nación en su convocatoria a sesiones extraordinarias.