El gobernador Sáenz y el Ministro del Interior inauguran la Estación Transformadora San Agustín

Inauguración de la Estación Transformadora San Agustín

El gobernador Gustavo Sáenz y el Ministro del Interior Eduardo de Pedro han inaugurado en la mañana de hoy, día martes 23 de marzo, la Estación Transformadora San Agustín.

Los acuerdos

, ha resaltado Sáenz y al mismo tiempo ha asegurado quePor otra parte, ha hecho referencia a los acuerdos firmados con De Pedro y ha indicado que la obra de Tartagal a Tonono beneficiará a cinco comunidades originarias, que van a tener electricidad:, ha señalado.El ministro De Pedro ha dicho que el gobierno nacional trabaja para mejorar la infraestructura en todo el país.La estación mejora la calidad del suministro de energía eléctrica en el sudeste del Valle de Lerma lo que impactará positivamente no solo en la calidad de servicio domiciliario, sino también en la producción local y en el desarrollo económico de la región.Lase ejecutó por el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial del Ministerio del Interior, con una inversión de 220 millones de pesos, financiado a través del Banco Interamericano de Desarrollo.La obra tiene una capacidad de 30 MVA de potencia, pudiendo distribuir energía en Media Tensión (MT) en 33 y 13, 2 kV. Su enlace al Sistema Interconectado Nacional (SADI) será sobre la actual línea de 132 kV que vincula la Estación Transformadora Salta Este y la Central Hidráulica Cabra Corral.En el corto plazo se prevé interconectar la ET San Agustín con la ET Quijano a través de una nueva línea de 132 kV de aproximadamente 30 km y la construcción y montaje de una nueva estación transformadora de 30 MVA en la localidad de Quijano en 132 kV, y nuevas salidas en MT en 33 y 13,2 kV, con el objetivo de ampliar el sistema de transporte eléctrico del Valle de Lerma en 132 kV lo que permitirá a ambas regiones el intercambio de energía necesario que contribuirá a mejorar la calidad de servicio y producto de toda el área de influencia.Este proyecto mejora de la calidad de servicio eléctrico de la región, con impacto positivo en los sectores productivos relacionados a la minería, agrícola, ganadero de las localidades de Campo Quijano, Rosario de Lerma, La Silleta, San Luis Rosario de Lerma, Cerrillos y zonas aledañas.El ministro del Interior de la Nación y el gobernador Sáenz con el primer acuerdo se han comprometido a realizar las gestiones necesarias para posibilitar el abastecimiento de energía eléctrica (tendido en 33 Kv) a productores y familias de la zona rural de Tartagal, mejorando la producción agropecuaria y el nivel de vida de los habitantes de la zona.En este sentido el Ministro llevará a consideración la evaluación del proyecto para la asignación de los recursos necesarios, en carácter de Aportes No Reembolsables para concretar su financiamiento, en el marco del Préstamo BID N° 3835/OC-AR. Por su parte el Gobernador se compromete a llevar adelante las gestiones necesarias para garantizar la ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas que se plasmen en los pliegos licitatorios respectivos a través de la inspección y supervisión de la obra y a tramitar los requisitos para obtener el financiamiento.La obra se encuentra en el norte de la provincia y beneficiará de manera directa a unos de 169 usuarios eléctricos que incluyen a producciones ganaderas, agrícolas y a 5 comunidades originarias. Los fondos para la ejecución de las obras representan una suma aproximada de 380.000.000 de pesos.Interconectará en 33 Kv las localidades de El Tala, la Candelaria y zonas aledañas para mejorar la calidad del servicio y poder satisfacer nuevos suministros de energía eléctrica.A partir del otro acuerdo firmado, el Ministro se ha comprometido a llevar a consideración la evaluación del proyecto mencionado para la asignación de los recursos necesarios, en carácter de Aportes No Reembolsables para concretar su financiamiento, en el marco del Préstamo BID N° 3835/OC-AR. En tanto el Gobernador se ha comprometido a llevar adelante las gestiones para garantizar la ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas que se plasmen en los pliegos licitatorios a través de la inspección y supervisión de la obra y a tramitar los requisitos formales para obtener el financiamiento.La obra se encuentra ubicada en el sur de la provincia al límite con Tucumán, tendrá una longitud de 34 kilómetros y mejorará los sistemas productivos beneficiando a 8.000 usuarios, entre los cuales se identifica productores ganaderos, agrícolas y los habitantes de El Tala, La Candelaria y El Jardín.Los fondos para la ejecución de las obras representan una suma aproximada de 410.000.000 de pesos.