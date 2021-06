El gobierno nacional lanza el programa Súper Cerca

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, presentaron el programa Súper Cerca, con consta de una canasta de 70 productos de primera necesidad con precios congelados hasta fin de año que estará disponible en todo el país en comercios de cercanías y en las grandes cadenas de supermercados.

Kulfas, en una conferencia de prensa brindada esta tarde en Casa de Gobierno, dijo que el nuevo programa permitirá "llegar a la globalidad del comercio minorista de la Argentina" y que su concreción fue posible a partir de una "concertación de precios" alcanzada con las principales empresas del país.La canasta de 70 productos estará compuesta por alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, con una oferta de "precios accesibles y claros", subrayó el ministro.Kulfas sostuvo que el nuevo programa complementa "al de Precios Cuidados, que llega al 33 por ciento de los comercios", y con éste "se busca llegar a los de proximidad", con el detalle de que los precios de los artículos estarán impresos para información de los consumidores.Por otra parte, Kulfas confirmó la finalización del programa Precios Máximos, lanzado en el comienzo de la pandemia de coronavirus, "porque fue una medida provisoria que empezó a desarmarse en noviembre de 2020", para ser sustituido "por otros como Precios Cuidados y ahora con Súper Cerca".Al igual que en otras oportunidades, el funcionario enfatizó que la inflación es de carácter "multicausal" y recordó que la actual administración comenzó "con una macroeconomía fuertemente desordenada" cuando asumió en diciembre de 2019, que cerró con "una inflación del 53,8 por ciento" e inició "una estrategia de desinflación paulatina"."Es un problema suficientemente complicado y frente a esto no alcanzan las soluciones mágicas ni voluntaristas", señaló el ministro, y agregó que el Gobierno anterior "comenzó planteando que la inflación era un problema muy fácil, el más sencillo que había para resolver, y terminó finalizando ese mandato de gobierno con el doble de inflación que la que había iniciado"."En 2020 tuvimos un buen resultado de la reducción de la inflación, que llegó al 36,1%, es decir 18 puntos porcentuales menos que en 2019, y procuramos avanzar en esa dirección", completó.Además, apuntó "a un fenómeno nuevo como lo es el shock de precios internacionales, con un 52% de aumento de materias primas desde septiembre de 2020" que generan "tensión en los precios internos".En ese contexto, el Gobierno "realiza una política de ordenamiento macroeconómico", afirmó Kulfas, y señaló que la iniciativa presentada hoy "es un programa de apoyo" para contener a la inflación.Ante una consulta de la prensa, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo negó que el Gobierno tenga pensado avanzar en la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos de la canasta básica, al sostener que una medida de ese tipo puede generar "un montón de dificultades operativas y administrativas y sus beneficios se terminan diluyendo" sin beneficiar a los consumidores.A modo de ejemplo recordó la decisión del Gobierno anterior de reducir el IVA en determinados productos "y la inflación siguió en alza".El ministro subrayó que la estrategia apunta a "mecanismos más eficaces" como la tarjeta Alimentar o Asignación Universal por Hijo "para los sectores más postergados en la alimentación" y que la devolución del IVA "llegue directa al consumidor".Por su parte, Español sostuvo que el nuevo programa dará "previsibilidad" a los consumidores debido a que los productos que integren esa canasta "van a tener el mismo precio hasta fin de año y que se van a poder encontrar en la etiqueta" de los artículos, y añadió que tendrán "un mismo precio en todo el país, sin diferencias regionales"."Precios Cuidados es una marca instalada, con 660 productos", puntualizó Español, que contó que "ahora se llega a los autoservicios con los mismos productos".La funcionaria manifestó que 70 variedades "es una buena representatividad para los comercios de proximidad", que tendrán "un precio del 7% menor a los que registran ahora".El programa "se complementa con otros, con el objetivo de cuidar la mesa de los argentinos", resaltó Español, quien no descartó la posibilidad de "incluir otros productos y marcas" dentro de la iniciativa en un futuro cercano.Por último, Español precisó que el nuevo programa no alcanza a los productos frescos porque tienen "mucha estacionalidad y volatilidad", y aclaró que con esos sectores "se hacen otros tipos de acuerdos" porque "siempre se abre la posibilidad de negociación con las empresas".En el listado de productos se incluyen 30 de Almacén, cinco de Bebidas sin alcohol, seis de Cuidado de la ropa, diez de Lácteos, cinco de Limpieza, dos de Panificados, cuatro de Pañales infantiles, y ocho de Perfumería y cuidados personales.Algunos de los productos de Almacén son: Arroz largo fino Lucchetti 500 gr $ 65; Azúcar común Noel 1 kg $ 76; Cacao en polvo Nescao 300 gr $ 140; Café Instantáneo La Morenita 100 gr $ 225; Fideos Tirabuzón Favorita 500 gr $ 50; Galletitas Terrabusi Boca de dama 170 gr $ 80; Harina 000 Cañuelas 1 kg $ 61; Pan rallado Cañuelas 500 gr $ 71; Tapa de empanada Favorita 12 u $ 78 y Yerba Mate con Palo Ytacua 1 kg $ 339.Para Bebidas sin alcohol y Panificados se incluyeron, entre otros: Agua mineral Nestlé 1,25 lt $ 79; Gaseosa Pepsi Black 2,25 lt $ 185, Pan de Mesa blanco briosh Bimbo 315 gr $ 110; y Pan de Mesa salvado briosh Bimbo 330 gr $ 120.En el caso de los Lácteos forman parte del programa: Dulce de Leche clásico en pote La Martona 400 gr $ 122; Leche sachet 1% La Martona 1 lt $ 74; Leche sachet 2% La Martona 1 lt $ 74; Leche sachet 3% La Martona 1 lt $ 74; Queso Crema García 290 gr $ 168; Queso Rallado libre de gluten Armonía 120 gr $ 170; Yogur entero bebible sachet de frutilla García 900 gr $ 94; y Yogur entero bebible sachet de vainilla García 900 gr $ 94.Para cuidado de la ropa y limpieza se incluyó: Jabón en polvo baja espuma Limzul 400 gr $ 70; Jabón en polvo matic mañana de sol Ala 400 gr $ 100; Lavandina Nis 1 lt $ 56; Limpiador de piso Esencial 900 cc $ 60; y Limpiador de piso lavanda Pinoluz 900 cc $ 102, entre otros.