Se celebra hoy el Día Mundial del Whisky

Día Mundial del Whisky

El Día Mundial del Whisky invita a todos a probar un trago y celebrar el "agua de la vida". Celebra todo tipo de whisky y anima a todos a disfrutar de manera responsable.

El Día Mundial del Whisky se trata de hacer que el whisky sea divertido. No se trata de ser exclusivo o prescriptivo. Puedes beberlo sin importar cómo lo disfrutes (hielo, agua, mezclador, lo que sea que te funcione). Todo está incluido y eso significa cualquier tipo de whisky de cualquier parte del mundo.El Día Mundial del Whisky comenzó a celebrarse gracias al interés de un especialista en este destilado,, quien observó que algunas bebidas tenían días internacionales, pero no era el caso del whisky. Bowman, captó el interés de cerca de 50 países con la incorporación de más de 200 ciudades en su celebración.El Día Mundial del Whisky 2021 es el sábado 15 de mayo. El día tiene lugar el tercer sábado de mayo de cada año, justo en el medio de dos de los festivales más importantes de destilados en Escocia, el “Spirit of Speyside Festival”, que se celebra a inicios de mayo, y el “Islay Whisky Festival“, al final del mismo mes.