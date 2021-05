El índice de precios mayoristas sube un 4,8% en abril

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

INDEC

Los precios mayoristas subieron durante abril 4,8% y el Costo de la Construcción el 6,4%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con estos incrementos, en lo que va del año, los precios mayoristas aumentaron 21,9 % y el Costo de la Construcción el 17,7%, mientras que en los últimos doce meses las alzas fueron del 61,3% y 55%, respectivamente.Con estas cifras, el Indec completó la difusión de los Índices de Precios que comenzó la semana pasada con los Minoristas que subieron el 4,1% en abril, 17,6% en el primer cuatrimestre, y 46,3% respecto a abril del año pasado.La suba del 4,8% de los Precios Mayoristas en abril estuvo impulsada por un alza del 4,9% tanto en los Productos Primarios como en los Manufacturados, del 2,5% en los Importados y del 8,9 % en Energía.En los Primarios se destacaron las subas del 4,4% en los productos Agropecuarios, del 6,5% en los Pesqueros, del 5,7% en Petróleo Crudo y Gas; y 2,3% en Minerales no metálicos.Entre los Manufacturados, se destacaron subas del 3,8 % en Alimentos y Bebidas, del 3,5% para Textiles; 4,7% en artículos de Cuero, marroquinería y calzado; 9,5% en Refinados de Petróleo; 6,8% en Químicos.Además aumentaron 6,7% en Caucho y plástico; 4,5 % para Minerales no metálicos; 4,4% para Metálicos Básicos y 4,1% en Vehículos, entre otros.En lo que va del año, los Productos Primarios aumentaron 24,8% con alza del 18,2% en Agropecuarios, 26,9% en Pesqueros, 34,9% en Petróleo Crudo y gas; y 17,2 en Minerales no metalíferos.En cuanto al Costo de la Construcción, la suba del 6,4% estuvo impulsada por un alza del 4,1 % en el rubro Materiales, del 9% en Mano de Obra, y del 5,2% para Gastos Generales.Respecto al costo de la mano de obra, la Asalariada registró una suba del 10,2% producto de las actualizaciones que implican las negociaciones paritarias, y del 3,3 % en la sub contratada. Sin embargo, cuando se ve la variación en los últimos doce meses las subas son del 34,9% y 33,2%, respectivamente.En cuanto a los Gastos Generales, el Indec consideró “importante destacar que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó un incremento de tarifas eléctricas a partir del 1 de abril a las distribuidoras EDENOR y EDESUR”, que se incorporaron en la estructura de costos de la construcción.En lo que va del año, el Costo de la Construcción aumentó el 17,7%, con una suba del 19,9% en el valor de los Materiales, del 15,5% en Mano de Obra, y 18,9% en Gastos Generales.En los últimos 12 meses, los incrementos fueron del 55% a nivel general, con un alza del 84,6% en el valor de los Materiales, del 34,6% en la Mano de Obra, y del 50,9% en los Gastos Generales.El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que está "preocupado por la situación de los precios", y aseguró que se trabaja para que la inflación vaya hacia la baja y llegar con ofertas de alimentos más accesibles para los sectores con menores ingresos."Estamos preocupados por la situación de los precios", dijo la semana pasada el ministro en diálogo con la prensa en Casa de Gobierno, y afirmó que los programas que se implementan "son programas de ayuda" pero "no resuelven la inflación pero sí contribuyen a generar una oferta más barata".