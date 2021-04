La actividad económica nacional cae un 2,6% en febrero

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

La actividad económica bajó en febrero 2,6% en relación a igual mes del año pasado y 1% en comparación a enero, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se retrajo 2,4% en el primer bimestre del año, informó el organismo.Además, la baja del 1% mensual en la serie sin estacionalidad resultó la primera desde mayo de 2020.Por sector de actividad, en febrero crecieron de forma interanual seis sectores, entre los cuales lideró el crecimiento la Construcción con una suba de 11,7% interanual, seguido del 3,5% en Intermediación Financiera, 3,4% en Comercio, y 1,6% en Industria.Este último presentó un menor crecimiento debido a varias paradas de planta programadas en el mes.También creció el sector Agropecuario, con el 0,7% interanual; y Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 % interanual, con el segundo incremento tras once meses en baja.Como en meses anteriores, las mayores retracciones se dieron en Hoteles y Restaurantes, con el 38,2% interanual, y "Otras actividades de servicios" 17,7%, ambas actividades afectadas por la pandemia.Otros rubros que bajaron fueron Minas y canteras con el 9,8% interanual; Electricidad, Gas y Agua, 8,7%; Administración Pública, 5,4%; Enseñanza 3,3; y Salud 0,7%.El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que hay que "cuidar la reactivación de la economía que vive Argentina" y ratificó la decisión del Gobierno nacional de seguir adelante con los "planes y programas" para poner nuevamente "de pie" al país.Hay que "cuidar la reactivación de la economía", dijo Kulfas."Argentina no está exenta de las dificultades que significan el coronavirus y la crisis que se han generado a nivel internacional", dijo Kulfas recientemente al subrayar que la pandemia no detendrá "las estrategias, planes y programas para el desarrollo productivo y tecnológico para poner al país de pie".Además, destacó que "los primeros datos industriales de marzo son alentadores", tras conocerse los indicadores de la actividad de la construcción y la producción industrial de febrero, que mostraron una mejora interanual del 22,7% y 1,6%, respectivamente."Los primeros datos industriales de marzo son alentadores; por supuesto que la comparación contra 2020 va a dar ahora muy alta producto de que ya comparamos contra meses pandémicos; aún así, comparando contra 2019 los datos son positivos", afirmó Kulfas.Recordó que marzo del 2020 "tuvo 10 días de cuarentena estricta, donde se detuvo casi por completo la actividad económica".El Producto Bruto Interno bajó durante el 2020 un 9,9%, en un año signado por las medidas de restricción para combatir la Covid-19.Para este año, el Ministerio de Economía calculó en la Ley de Presupuesto un crecimiento de base del 5,5%, pero luego, Martín Guzmán, estimó que alcanzará al 7%.