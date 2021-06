Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional de los Archivos

En todo el mundo, los profesionales unen sus voces el 9 de junio para que se entienda por qué es importante apoyar a los archivos y a la profesión. Una excelente oportunidad para descubrir o aprender más acerca de la profesión.

Empoderar los archivos

Antecedentes

Por qué un Día Internacional de los Archivos

Fuente: Consejo Internacional de Archivos.

Del lunes 7 al viernes 11 de junio de 2021, se celebra la terceray el tema de este año será Empoderar los archivos.Invitamos a los profesionales y organizaciones de la archivística y la gestión documental a unirse a nosotros en una conversación virtual utilizando estos hashtags (#EmpoderarLosArchivos y #IAW2021), para hablar sobre:- Cómo los archivos empoderan la rendición de cuentas y la transparencia, a través del acceso a la información para hacer seguimiento de la labor de los gobiernos y garantizar que los ciudadanos puedan proteger sus derechos.- Cómo el trabajo en red y la colaboración nos permiten empoderar a los archivos y a la profesión para ayudarnos a alcanzar nuestras metas y objetivos para la profesión y nuestras instituciones a través del apoyo de las profesiones aliadas, al tiempo que ayudamos a otros sectores y al público en general a entender lo que hacemos.- Y cómo desafiar la teoría y la práctica archivística actual para hacerla más diversa e inclusiva con diferentes voces junto con diferentes historias.Durante el Congreso Internacional de Archivos en Viena en 2004, dos mil participantes han aprobado una resolución pidiendo a la ONU la creación de un Día Internacional de los Archivos. Algunos países ya habían decidido organizar su propio Día Nacional de los Archivos, para despertar la conciencia del público y de los encargados de las tomas de decisiones relevantes para los archivos.La Conferencia General de la UNESCO proclamó, durante su 33ª reunión celebrada en París en 2005, que el 27 de octubre sería el día mundial del Patrimonio audiovisual. Este día internacional es una excelente oportunidad para que el público entienda la importancia de los archivos audiovisuales, y es una nueva manera de fomentar la conservación de estos archivos. Se trata de una excelente iniciativa, pero estos no son los únicos archivos expuestos y que requieren de atención.Esta es la razón por la que el ICA (Consejo Internacional de Archivos) decidió lanzar su propio Día Internacional de los Archivos, el 9 de junio, durante la Asamblea General de noviembre de 2007. Esta fecha prevalecía: el 9 de junio de 1948, el Consejo Internacional de Archivos fue creado bajo los auspicios de la UNESCO. Esta decisión fue aprobada por la Comisión Ejecutiva del ICA y adoptada por la comunidad archivística en su conjunto.La imagen que el público tiene de los archivos es confusa: a menudo confundidos con las bibliotecas, los archivos siguen siendo considerados como documentos para uso interno solamente, son de difícil acceso y sólo son de interés para los historiadores. Esta percepción del público y de las organizaciones que producen los archivos no es clara, pero tiene un impacto en los recursos humanos y financieros que los responsables y administradores asignan al archivado de su organización y/o de sus instituciones de archivos.Por lo tanto, es esencial recordar que los archivos son documentos creados, recibidos y conservados como una evidencia y como información para una organización o una persona, para responder a obligaciones jurídicas, o a transacciones. Los archivos son los documentos que son conservados por aquellos que los producen, sus sucesores o una institución de archivos que se encarga de ello, debido a su valor jurídico o porque tienen un significado histórico en el largo plazo.Se trata de un patrimonio cultural y una fuente de información de primera mano. El patrimonio archivístico representa un testimonio invaluable acerca del desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad. La diversidad de las fuentes de archivos y su formato es considerable. Para asegurar su conservación, es necesario tener un enfoque muy amplio que considere todos los tipos de archivos y los materiales de soporte. No es posible limitarse a un único tipo de archivo, todos merecen atención.Gracias al Día Internacional de los Archivos, podemos:- Hacer que el público sea consciente de la importancia de los archivos, base de sus derechos y de su identidad;- Hacer que los responsables de las tomas de decisiones sean conscientes de las ventajas de un buen archivado para una buena administración y para un desarrollo bien diseñado;- Hacer que el público sea consciente, en los sectores públicos y privados, de la necesidad de conservar los archivos a largo plazo y de facilitar el acceso a ellos;- Promover y difundir a un público amplio, documentos únicos, extraordinarios y raros conservados en las instituciones de archivos;- Mejorar la percepción que se tiene acerca de los archivos y aumentar su visibilidad a nivel mundial.