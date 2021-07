Se celebra hoy el Día Mundial del Rock

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Festival de rock Live Aid

El 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, en homenaje al primer festival Live AID, una iniciativa del actor y músico Bob Geldof, junto con otros artistas, por la gravísima situación que vivía Etiopía por la falta de agua potable y alimentos.

Orígenes: Band Aid y USA for África

Un evento ambicioso

fue puesto en escena el sábado, 13 de julio de 1985. Cerca de 75 diferentes actos realizados en directo por cerca de 170.000 personas en Londres y Filadelfia. Mientras tanto, se estima que 1,5 millones de personas en 110 países lo vieron a través de una corriente de televisión en vivo a partir de 13 satélites. Más de 40 naciones también celebraron teletones para el alivio de la hambruna de África durante la emisión.En nuestra era digital actual, estos números pueden parecer pintorescos, pero en 1985, no había World Wide Web, ni correo electrónico, los blogs en vivo y mucho menos Twitter. La mayoría de la gente todavía escuchaba música por la radio o discos de vinilo y casettes; los discos compactos (CDs) sólo se hicieron ampliamente disponibles ese mismo año.El evento fue un éxito espectacular, aunque no exento de problemas. Los enlaces por satélite entre Londres y Filadelfia fracasaron varias veces. Pero en un último triunfo de la tecnología y la buena voluntad, el evento recaudó más de 125 millones de dólares en ayuda contra el hambre en África.Live Aid fue una idea de Bob Geldof, el cantante del grupo de rock irlandés los, cuyo mayor éxito fue "I Do not Like Mondays." En 1984, los informes de noticias de una hambruna espantosa que había matado a cientos de miles de etíopes y amenazado con matar a millones más impulsaron a Geldof a viajar a Etiopía. A su regreso a Londres, reunió a algunos de los mejores artistas pop del Reino Unido de Culture Club, Duran Duran, Phil Collins, U2, Wham! y otros para formar Band Aid.Publicado el 3 de diciembre de 1984,, Escrito por Geldof y Midge Ure de Ultravox cantante y realizado por Band Aid fue el single más vendido en el Reino Unido a esa fecha. Sus ingresos recaudaron más de 10 millones de dólares para el alivio del hambre en Etiopía. También un Nº 1 en los Estados Unidos, la canción inspira a los artistas pop estadounidenses quienes se reúnen.El 28 de enero de 1985, EE.UU. para África grabó, una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Ritchie. El productor Quincy Jones organizó el conjunto de Estados Unidos, que contó con Jackson, Ritchie, Geldof, Harry Belafonte, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder, y muchos otros. Esa sola finalmente levantó 44.000.000 dólares para el alivio de la hambruna.A medida que la hambruna en Etiopía continuaba y se extendía a la vecina Sudán, Geldof propuso el Live Aid, un concierto benéfico dual destinado a recaudar más fondos y aumentar la conciencia de la difícil situación de muchos africanos. Organizado en sólo diez semanas, Live Aid era un proyecto ambicioso.El evento consistió en dos conciertos, uno en el estadio Wembley de Londres y el otro en JFK Stadium de Filadelfia, que se desarrolló casi simultáneamente. Mientras que un espectáculo se tomó un descanso para cambiar conjuntos y equipos, el otro ofreció un acto que mantuvo audiencias televisivas pegadas a la pantalla y, se esperaba, no muy lejos de sus teléfonos.Alrededor del mediodía (hora de Londres) el 13 de julio de 1985, el príncipe Carlos y la princesa Diana iniciaron oficialmente Live Aid y una cifra sin precedentes de 75 artistas cantan, a veces unidos en el escenario. Continuando en el estadio JFK de Filadelfia, el "super concierto" de 16 horas.realizó el concierto de Wembley y luego abordó el avión de pasajeros supersónico turborreactor, el, que lo dejó a Filadelfia donde actuó de nuevo. Más adelante, feu invitado por el fallecidoa tocar la batería en una reunión de los miembros supervivientes de Led Zeppelin.El proyecto de Londres incluyó los Boomtown Rats, Adam Ant, Elvis Costello, Sade, Sting, Bryan Ferry, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John y Paul McCartney. Estar incluido en el evento fue una gran oportunidad para U2 y Bono.