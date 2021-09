Roald Dahl, el escritor de la magia infantil

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Roald Dahl

Septiembre es el mes de nacimiento de Roald Dahl, y cada año se celebra con una maravillosa variedad de eventos centrados alrededor de su cumpleaños el 13 de septiembre.

era un espía, un piloto de caza, un historiador del chocolate y un inventor médico.También fue autor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, The BFG, y un tesoro de libros para niños originales, de hojas perennes y amados. Él sigue siendo para muchos el narrador número uno del mundo.Dahl nació en Llandaff, Gales, el 13 de septiembre de 1916, de los padres noruegos, Harald Dahl y Sofie Magdalene Hesselberg. Dahl recibió el nombre de Roald Amundsen, el noruego que había sido el primer hombre en llegar al Polo Sur apenas cuatro años antes. Un comienzo heroico en la vida. Pero sus primeros años fueron arruinados por las trágicas muertes de su hermana mayor, Astri, y su padre.Queriendo lo mejor para su único hijo, su madre lo envió al internado, primero a San Pedro, Weston-super-Mare; entonces, en 1929, a Repton - donde muchos acontecimientos extraños y memorables serían contados más adelante en 'Boy'. Los alumnos de Repton fueron invitados a probar las barras de chocolate, un recuerdo que se mantuvo con Dahl a lo largo de su vida, inspirando a 'Charlie y la fábrica de chocolate'.El tiempo escolar feliz quedó detrás de él, la sed de viajes de Dahl lo llevó primero a Canadá, luego a África Oriental, donde trabajó para una compañía petrolera hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se alistó en la Royal Air Force a los 23 años de edad.En septiembre de 1940, Dahl recibió heridas graves en su cabeza, nariz y espalda cuando su Gladiador aterrizó en el Desierto Occidental. Después de seis meses recuperándose de sus heridas en Alejandría volvió a la acción, participando en la batalla de Atenas. Más tarde, después de enviarlo a Washington, suministró información al MI6.En 1953, Roald Dahl se casó con la actriz estadounidense, Patricia Neal, con quien tuvo cinco hijos. Se divorciaron después de 30 años, y más tarde se casó con Felicity "Liccy" Crosland, quien ha promovido el legado de Roald a través de la fundación de la Caridad de los Niños Maravillosos de Roald Dahl y The Roald Dahl Museum and Story Center.En 1960, Roald ayudó a inventar la válvula Wade-Dahl-Till, impulsada por la necesidad de aliviar las lesiones en la cabeza sufridas por su hijo después de un accidente en Nueva York.Siguió una explosión de energía literaria: en 1961 'James y el melocotón gigante' fue publicado en los EEUU, seguido por 'Charlie y la fábrica del chocolate'. Roald escribió guiones para el éxito de James Bond 'You Only Live Twice' y 'Chitty Chitty Bang Bang', así como novelas para adultos como 'Kiss Kiss'. 'Fantástico Sr. Fox' fue publicado en 1970, el año antes de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate fue puesto en libertad. El resto de la década vio la publicación de muchos otros clásicos, incluyendo 'Danny el campeón del mundo', 'El cocodrilo enorme', y 'Mi tío Oswald'.Roald también disfrutó de un enorme éxito en la televisión. Habiendo tenido ya sus historias contadas en seis episodios de la serie norteamericana premiada Alfred Hitchcock presenta, sus cuentos funcionaron para varias series entre 1979 y 1988 en el Reino Unido.A principios de los 80 publicó The Twits, Revolting Rhymes, The BFG y The Witches. Siguió dos libros autobiográficos: Boy, 1984 y Going Solo, en 1986. Matilda fue publicado en 1988, Esio Trot en 1990, y finalmente, en 1991, llegó el deleite póstumo de The Minpins.Roald Dahl murió el 23 de noviembre de 1990, a los 74 años. Fue enterrado en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo en Great Missenden - la aldea de Buckinghamshire, donde hoy el Museo Roald Dahl y Story Centre continúa su extraordinaria misión de asombrar, emocionar e inspirar generaciones de niños y sus padres.