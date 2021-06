Sábado de narrativa del ciclo 'Letras en el patio'

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El segundo encuentro “Letras en el Patio” se realizará en el patio de la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza hoy, día sábado 26 de junio, de 12 a 19 horas.

Programa

Se trata de una jornada dedicada a la narrativa, venta libros, lectura, talleres, pintura y música en vivo y un homenaje a César Fermín Perdiguero.'Letras en el Patio' es un ciclo que se realizará a lo largo del año y cada edición estará dedicada a un género literario en particular. En esta oportunidad, a partir de la narrativa (cuento, microrrelato, novela, ensayo) se hará una jornada que contará con la participación de músicos y artistas, además de los poetas que quieran sumarse. También habrá tablones dispuestos para la venta de libros.- Venta de libros: De 14 a 19 h en el Patio de la Biblioteca Provincial- Lecturas en el patio: De 14 a 18 hCon la participación de Agustín Pérez Marchetta, María José Nallar, Santos Vergara, Joao Rodríguez, Zaira Arroz, Raquel Guzmán, Claudia Villafañe Correa, Graciela Chávez, Lía Comitini, María Belén Alemán, May Rivainiera, Vecca Pretz y alumnos del Taller de Escritura Literaria de la UCASAL y Taller Literario de la Fundación Salta que dirige Inés Brandan.- Presentaciones y charlas- “Aves de papel”. Teatro Lambe-lambe. Compañía Juego de ManosLugar: Patio de la Biblioteca Provincial 16.30 hs- Según contaban los antiguos... Vínculos entre la naturaleza americana, sus habitantes y la palabra hechicera. Breve exposición sobre la obra narrativa de Juan Carlos Dávalos "Los casos del zorro" y el libro "Allá en el monte" de Julia Zigarán. Lectura de textos seleccionados.Mabel Parra y Raquel EspinosaLugar: Sala de autores salteños 17 h- Charla "Lectura de cuentos": Hacer Filosofía y Literatura con NiñosMabel Parra y Analía del Valle ManzurLugar: Sala de autores salteños 18 h-Presentación: La Batalla de Salta, 200 años después (novela gráfica) en coautoría con Felipe Mendoza.Rosismo y peronismo en la historieta (ensayo)Mujeres por mujeres (historietas) en coautoría con Valentina Delucía y Felipe MendozaEl poder en el lenguaje, en la literatura y en la cultura latinas (ensayos) compilación junto a Fulvia Lisi / Rafael Gutiérrez.Lugar: Sala de autores salteños 18.30 h-Muestra "Proyecto de Cartas que van y vienen"Proyecto entre Mientras tanto la pandemia (Luciana Lucero) y el Hospital Ragone.Lugar: Sala de lectura planta baja- Presentaciones de libros- La Gauchita, de Eduardo CeballosLugar: Sala Adet, 17 h-Descolgadas del Muro - Crónicas de la vida y otras cuestiones, de Santos Vergara (2021, Mundo editorial)Palabras de Betina CampuzanoLugar: Sala Adet, 18 h-Presentación de la novela para chicosLobito por el camino de Mónica Rivelli, con lecturas animadas. Auspicia LecturArte.Los libros del tren: narraciones interactivas para chicos. A cargo de LecturArte, Espacio de Promoción de la LIJ.Lugar: Sala Infantil, 16 h- Jack y Los Fantasmas de la Casona de EliotMathew and Austin: Descubriendo Reinos LejanosNovelas juveniles de Lily G. RaffertyLugar: Sala Infantil, 17.30 h- Actuación musicalSolana Bello – Viento de OrienteLugar: Patio de la Biblioteca Provincial 18 hs