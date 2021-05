Marina Abramovic, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Marina Abramovic

La artista serbia Marina Abramovic, de 74 añosha hecho de la performance un lenguaje propio y en reconocimiento a esa senda vital recibe ahora el Premio Princesa de las Artes 2021, a propuesta de María Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival de Segovia.

Las razones del jurado:Se define como una "soldado del arte", y es que su lugar en el mundo tiene mucho de batalla para la que escogió una trinchera difícil: hacer que su cuerpo fuese el objeto de un trabajo que va más allá de la anatomía para alcanzar el sitio de todos los desafíos, de todos los extravíos. El propósito es explorar desde ella misma las posibilidades del límite.En 1973 presentó su primera pieza de, Ritmo 10, donde se grabó con dos cámaras y 20 cuchillos punteando con cada uno entre los espacios de los dedos abiertos de su mano sobre una mesa. Cada vez que se cortaba dejaba ese cuchillo y comenzaba la acción con uno nuevo. Aquel trabajo fue una declaración de intenciones. El sacrificio ritual de sí misma. Muchos años después dice:A esta primera operación le sucedieron Ritmo 5, Ritmo 2, Ritmo 0. En cada una de estas piezas ocurrían riesgos distintos: el público le cortaba la ropa con unas tijeras, o le clavaba espinas en el cuerpo, o le apuntaba con una pistola cargada. El trabajo de Abramovic busca, claro, la controversia, la estupefacción, el asombro de una manera física.En 1976 abandonó Yugoslavia y se instaló en Ámsterdam. En esta ciudad conoció al artista germano-occidental de performance Uwe Laysiepen, Ulay (fallecido hace un año), con el que empezó a colaborar explorando los conceptos de ego e identidad artística, las tradiciones de sus respectivos patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritos. Se vestían y se comportaban como gemelos y crearon una relación de completa confianza.En 1988 decidieron hacer un viaje espiritual,, con el que concluiría su relación: ambos caminarían por la Gran Muralla china, comenzando cada uno por el extremo opuesto y encontrándose en el centro para darse un último abrazo. Aquella relación duró 12 años y en 2015 él le reclamó una compensación de 250.000 euros por derechos de autor al no cumplir el contrato que por la explotación de su obra conjunta habían firmado en 1999.Antes, en 1997 presentó la pieza Balkan Baroque en la Bienal de Venecia, por la que recibió el León de Oro a la mejor artista. En 2005 desarrolló en el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York) Seven Easy Pieces: en siete noches consecutivas recreó los trabajos de artistas pioneros de la performance en los años 60 y 70, además de dos obras propias, Lips of Thomas y Entering the Other Side.La propuesta más reconocible de su obra es aquella de 2010 que presentó en el MoMA de Nueva York, dentro de una retrospectiva de su trabajo. Allí puso en marcha The Artist is the Present: durante ocho horas al día, en silencio absoluto, inmóvil, se sentaba frente a los espectadores que quisiesen, de uno en uno, manteniendo fija la mirada, sin acceder al más mínimo gesto. Aquello se convirtió en una liturgia y Abramovic en una de las figuras más respetadas del mundo del arte.En 2012 abrió el Marina Abramovi Institute (MAI), en Nueva York en el que se realizan todo tipo de actos culturales, talleres y exposiciones relacionados con la 'performance' y el arte contemporáneo.