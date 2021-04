La incapacidad para fabricar antibióticos nuevos favorece la resistencia de las bacterias a los medicamentos

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

Pese a la creciente sensibilización a nivel mundial sobre la amenaza que representa la resistencia a los antibióticos, ninguno de los cuarenta y tres medicamentos que están actualmente en fase de investigación clínica trata de manera adecuada el problema de la farmacorresistencia de las bacterias más peligrosas del mundo.

La mayoría los fármacos en fase de desarrollo ofrecen un beneficio clínico limitado

Soluciones novedosas al margen de la vía tradicional de desarrollo

Las pequeñas y medianas empresas innovan, pero les falta músculo financiero

La COVID-19 como oportunidad

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/04/1490872

Lo advierte laen un nuevo informe publicado este jueves donde se indica que casi todos los nuevos antibióticos que han salido al mercado en las últimas décadas son variaciones de grupos de medicamentos que se habían descubierto en la década de 1980.", afirma el doctor,, subdirector general de la Organización en materia de antimicrobianos.Los efectos de esta resistencia son más graves en lugares con recursos limitados y entre grupos vulnerables como los recién nacidos y los niños pequeños. Por ejemplo, la neumonía de origen bacteriano y las infecciones del flujo sanguíneo se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil en menores de 5 años, y aproximadamente el 30% de los recién nacidos con sepsis mueren debido a infecciones bacterianas resistentes a múltiples antibióticos de primera línea.El informe de la Organización examina losque se encuentran en fase de ensayo clínico y los que están en fase de desarrollo. Su objetivo es evaluar los progresos e identificar las carencias relacionadas con las amenazas más urgentes en materia de resistencia a los medicamentos, y fomentar la acción para llenar esas deficiencias.El estudio evalúa el potencial de los medicamentos para combatir a las bacterias farmacorresistentes más peligrosas que aparecen en la lista de patógenos bacterianos prioritarios de la Organización. Esta lista, que incluye lasa los medicamentos, ha informado y guiado las áreas prioritarias de investigación y desarrollo desde su primera publicación en 2017.El análisis de 2020 evidencia una cartera de productos casi estática, con solo unos pocos antibióticos aprobados por las agencias reguladoras en los últimos años. La mayoría de estos fármacos en fase de desarrollo ofrecen un beneficio clínico limitado sobre los tratamientos existentes, y el 82% de los antibióticos recientemente aprobados son productos derivados de antibióticos existentes con resistencia a los medicamentos muy consolidada. Por lo tanto, se prevé una rápida aparición de farmacorresistencia a estos nuevos agentes.La evaluación concluye queLa falta de avances en el desarrollo de antibióticos pone de manifiesto la necesidad de explorar enfoques innovadores para tratar las infecciones bacterianas.El informe de la Organización sobre la cartera de productos en desarrollo para 2020 incluye por primera vez una descripción exhaustiva de los medicamentos antibacterianos no tradicionales.La investigación menciona veintisiete agentes antibacterianos no tradicionales en fase de desarrollo que van desde anticuerpos a bacteriófagos y terapias que apoyan la respuesta inmunitaria del paciente y debilitan el efecto de las bacterias.El informe señala que existen algunosen diferentes fases de desarrollo. Sin embargo, sólo una parte de ellos llegará al mercado debido a los retos económicos y científicos inherentes al proceso de elaboración de medicamentos.Esta circunstancia, ligada al escaso retorno de la inversión de los antibióticos que han tenido éxito, ha limitado el interés de los principales inversores privados y de la mayoría de las grandes empresas farmacéuticas.El estudio también confirma que las pequeñas y medianas empresas son las impulsoras de los estudios preclínicos y clínicos siguen siendo impulsados por pequeñas y medianas empresas. Estas compañías suelen tener dificultades para financiar sus productos hasta las últimas fases del desarrollo clínico o hasta que se obtiene la aprobación reglamentaria.La crisis de laha permitido profundizar en la comprensión global de las implicaciones sanitarias y económicas de una pandemia incontrolada. Al mismo tiempo, ha agudizado las carencias de financiación sostenible para hacer frente a estos riesgos, incluidas las inversiones en I+D de medicamentos antimicrobianos y vacunas, a la vez que ha revelado los rápidos avances que se pueden lograr cuando hay suficiente voluntad política y emprendimiento., explica el director de Coordinación Mundial de la resistencia antimicrobiana de la Organización,Para subsanar estas deficiencias financieras e impulsar las inversiones sostenibles en el desarrollo de antibióticos, la Organización y su socio Drugs for Neglected Diseases intitive (iniciatva Medicamentos para Enfermedades Olvidadas) han creado lapara elaborar algunos de los tratamientos innovadores que se incluyen en el informe.Además, la OMS ha colaborado estrechamente con otros socios de financiación sin ánimo de lucro para impulsar y acelerar la investigación antibacteriana.