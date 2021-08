Se celebra hoy el Día de la Pachamama

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Culto a la Pachamama

La Pachamama es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad; es la Madre Tierra, una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. La Pacha Mama vendría a ser la diosa de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado andino.

Es, probablemente, la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en algunas regiones del Noroeste Argentino (NOA). Cuando llegaron los españoles, la Pachamama ya era una leyenda en el folklore incaico, lo cual indica que su origen hay que buscarlo en las comunidades agrícolas del occidente sudamericano.El primero de agosto es el día de la Pachamama. Ese día se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, yicta, alcohol, vino, cigarros y chicha para carar (alimentar) a la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama hilando hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello, para evitar el castigo de la Pachamama.El ritual en si consiste en alimentar a la Pachamama, en entregarle todo lo que nuestra familia no quisiera que le falte durante el año, en agradecerle por los favores recibidos durante el año transcurrido, generalmente se reúnen las familias de vecinos para organizar y realizar el rito. Se abre un pozo en la tierra, se lo adorna con serpentina, papel picado, etc. Luego se comienza a dar de comer: maíz, quinua, chalona, cordero, cabrito, papas de distinto tipo, habas, mazorcas, vino, cerveza, gaseosas, chicha, aloja, coca y todo tipo de comidas típicas. Cuando se termina de dar de comer, se cierra el pozo con las manos y se le da de fumar.Hoy se da este nombre a la tierra en un concepto deificado. Es la Madre Tierra, como la representación del dios del bien, ella que nos demuestra generosidad en todo sentido, haciendo mudar los frutos u ofreciéndonos los minerales y riquezas guardadas en su seno.A esta deidad periódicamente se le rinde pleitesía mediante el acto ritual denominado Challa, en afán de reparar con este rito la acción humana de hollar en su seno, al mismo tiempo se agradece los bienes que nos ofrece para nuestro sustento o las riquezas que guardaba en su seno, pidiendo que no deje de favorecernos.