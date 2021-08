Messi deja el Barcelona

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Lionel Messi

El astro rosarino Lionel Messi, máximo ídolo de Barcelona, cerró este jueves su etapa en el club luego de 16 años, ya que la dirigencia no pudo resolver los "obstáculos económicos y estructurales" para la renovación del contrato, informó la institución catalana.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Detalles del sorpresivo anuncio

Especulaciones

Fuente: El País

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española)", informó el club en un comunicado."Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del Club", cerró.El comunicado dice lo siguiente:A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional.Según un comunicado oficial emitido por el club, 'el contrato no se ha podido formalizar a causa de obstáculos económicos y estructurales'. Menciona entre estos obstáculos, como principal, la normativa de LaLiga.El corazón de millones de aficionados al fútbol se paralizó esta tarde cuando en un escueto tuit el Fútbol Club Barcelona anunciaba queno continuará su carrera en el Barcelona.Según el diario El País, el nuevo contrato de rosarino, según fuentes del club y de la familia del jugador, ya estaba acordado de palabra. Sin embargo, este jueves por la tarde, después de la última comunicación por teléfono entrey el presidente, el pacto se rompió.“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, informó la entidad azulgrana.Dice el diario El País que Jorge Messi aterrizó en Barcelona este jueves, mientras que el jugador había regresado de sus vacaciones ayer miércoles. Según este relato, en la oficina del jugador rosarino ya estaban preparados para hacer oficial el nuevo contrato con el Barça, pero todo se rompió después de que el presidente el club azulgrana le comunicara Jorge Messi que el club no podía inscribir el contrato que ya tenían apalabrado desde el pasado 12 de julio.Todo indica que LaLiga limitó los gastos del Barça para la temporada 2021-2022 a 347 millones (frente a los 506 que el mismo club se gastó en los salarios de plantilla en la temporada anterior). Este límite se podía elevar tras el acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión internacional CVC, que inyectaría cerca de 284 millones en las arcas del club.Pero en el Barça se mostraron escépticos con el pacto, que les obligaba a vender los derechos de televisión por 40 años. Además, según portavoces del club, el 70% de los nuevos ingresos se tenía que destinar a infraestructura (Espai Barça), un 15% para reducir la deuda (1.173 millones) y el 15% restante para salarios del primer equipo.Según El País, el último sueldo de Messi, entre fijos y variables, era de 138 millones. Un compromiso que era imposible de asumir frente a las limitaciones de la patronal y, sobre todo, en la delicada situación económica que atraviesa el club.Según fuentes de la negociación, no identificadas por El País, Messi había aceptado una rebaja en su salario del 50%. Y el club, a cambio, le había ofrecido un contrato a cinco temporadas. De hecho, ya estaba acordado cómo se iba a pagar el contrato: 20 millones en la primera temporada para que el Barcelona pueda encajar la masa salarial, un fuerte aumento en la segunda campaña y se volvería disminuir en las últimas tres.Un año después de que Messi amagara con decir adiós por sus diferencias con, Laporta no pudo retener al rosarino. Había sido su promesa electoral.El sorpresivo naufragio de la negociación entre las partes ha abierto un enorme interrogante sobre el futuro del mejor jugador de la historia.Desde el pasado 30 de junio, Messi ya no tiene contrato con el Barcelona y es, por tanto, libre de elegir su destino, sin que para el club que lo acoja suponga un gran desembolso inicial.Sin embargo, son pocos los clubes que pueden pagar el salario de Messi, aunque en las últimas horas se especula con que varios clubes poderosos de la Premier League británica están en disposición de obtener los recursos para hacerse con los servicios del extraordinario jugador argentino.También se habla del Paris Saint-Germain e incluso de clubes de los Estados Unidos.Por el momento, solo se trata de especulaciones sin mayor fundamento. Solo se sabe que el futuro está en manos de Messi y de su familia y que la decisión final supondrá la apertura de una nueva era en el fútbol contemporáneo.